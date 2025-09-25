내란특검, 30일 '외환 혐의' 윤석열 재소환

큰사진보기 ▲2024년 11월 22일, 당시 대통령이던 윤석열이 서울 중구 신라호텔에서 열린 제56회 국가조찬기도회에 참석하고 있다. 윤석열 뒤로 국가조찬기도회 회장인 이봉관 서희건설 회장이 따라 걷고 있다. ⓒ 대통령실 사진기자단 관련사진보기

내란특검(조은석 특별검사)이 오는 30일 외환 혐의를 받는 전직 대통령 윤석열씨를 재소환한다. 다만, 24일 소환조사에 불응한 윤석열씨가 이번 재소환에 응할지는 미지수다.내란특검 박지영 특검보는 25일 정례 브리핑에서 "윤 전 대통령이 어제(24일) 특검 출석 요구에 응하지 않았다"며 "특검은 9월 30일 오전 10시 1차 출석 요구서를 교도관을 통해 어제 오후 윤 전 대통령에게 직접 전달했다"고 밝혔다.앞서 내란특검은 24일 윤씨를 소환해 평양 무인기 침투 지시 의혹 등 외환 혐의를 조사할 계획이었다. 하지만 윤씨는 출석하지 않았다. 특검은 별도의 '불출석 사유서'도 받지 못했다고 했다. 다만 윤씨는 지난 23일 변호인 접견에서 특검의 주말 구치소 방문조사에는 응하겠다는 뜻을 전달한 것으로 알려졌다.하지만 특검은 "저희에게 어떤 의사도 전달된 적 없다"며 "외환 의혹 관련 정식 변호인 선임서도 제출되지 않아 소환 출석 요구서도 교도관을 통해 직접 전달한 것"이라고 밝혔다. 특검은 윤씨가 또 불출석할 경우를 두고 "일반적인 형사소송법에 따라 검토하겠다"고 했다.한편, 박 특검보는 26일 윤석열씨 체포방해 사건 1차 공판기일 중계를 두고 "처음인 만큼 잘 준비하겠다"라고 밝혔다. 내란특검은 전날 내란특검법에 따라 재판 중계를 법원에 신청했고, 이날 법원은 재판 중계를 허용했다.