5당 의원 65명 '3500억 달러 대미 투자 요구 철회' 결의안 발의

큰사진보기 ▲25일 국회 로텐더홀에서 진보당 의원단 4명 전원과 더불어민주당, 조국혁신당, 기본소득당, 사회민주당이 조지아주 한국인 노동자 구금사태와 미국의 3500억 달러 규모의 투자 압박 규탄 기자회견을하고 있다. ⓒ 윤종오 관련사진보기

AD

더불어민주당과 조국혁신당, 진보당, 기본소득당, 사회민주당 5당이 '미국의 3500억 달러 대미 투자 요구 철회 및 한국 노동자 인권보장 촉구 결의안' 을 발의했다.결의안은 진보당 윤종오 의원, 더불어민주당 이재강 의원, 조국혁신당 김준형 의원이 공동대표로 발의했고 25일 현재 65명 의원이 연명했다.결의안은 "미국 정부는 한국에 대한 3500억 달러 규모의 일방적 대미 투자 요구를 즉각 철회할 것을 촉구한다"는 내용을 담고 있다.또 결의안은 "미국 정부는 조지아주 한국 노동자 구금 사태와 관련하여 신속히 해결책을 마련하고, 유사 사태 재발 방지를 위한 제도적·행정적 보완조치를 강구할 것을 촉구한다"는 내용도 담았다.이외 "대한민국 정부는 국민경제의 안정과 기업 활동 보장을 위해 미국 측의 불합리한 요구에 단호히 대응하고, 재외국민의 권익과 안전 보호를 위해 적극적인 외교적 노력을 기울일 것을 촉구한다"는 내용과 "대한민국 국회는 향후에도 국민경제와 재외국민 보호를 위협하는 불공정한 대외 요구나 인권침해에 대해 단호히 대응하고, 시민사회 및 경제계와 함께 투명한 논의를 이어갈 것을 결의한다"고 했다.이와 관련, 진보당 의원단 4명 전원과 더불어민주당, 조국혁신당, 기본소득당, 사회민주당은 25일 국회 로텐더홀에서 '조지아주 한국인 노동자 구금사태와 미국의 3500억 달러 규모의 투자 압박 규탄' 기자회견을 진행했다.진보당은 결의안 발의에 앞서 지난 23일부터 미 대사관 농성장 앞에서 미국의 약탈적 투자강요를 규탄하며 1인 시위오 농성을 이어가면서 오는 26일과 27일에는 300여 명의 당원, 시민들과 1박 2일 동안 미 대사관 앞에 집결해 농성을 이어갈 계획이다.윤종오 원내대표는 "지금 국민이 요구하는 것은 대한민국에 희생만 강요하는 관세협상과 대미투자 결정을 전면철회하고 평등하고 호혜적인 입장에서 다시 협상하는 것"이라며 "진보당은 국민과 함께, 미국의 부당한 압박을 거부하고 국익과 국민 자존심을 지켜내겠다"고 강조했다.