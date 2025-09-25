'캡틴 코리아' 윤석열 지지자, 2심도 징역 1년 6개월

큰사진보기 ▲서울 중구 국가인권위원회에서 열린 '2025년 제2차 전윈위원회'를 앞두고 마블 캐릭터 '캡틴 아메리카' 복장을 한 윤석열 대통령 지지자가 시위하고 있다. '캡틴 아메리카' 복장의 안씨는 지난 2월 14일 오후 7시 36분깨 서울 중구 명동 중국대사관에 난입을 시도하다가 경찰에 건조물 침입 미수 혐의로 현행범으로 체포됐다. 2025.2.15 ⓒ 연합뉴스 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

AD

마블 캐릭터인 '캡틴 아메리카' 복장을 하고 다녀 일명 '캡틴 코리아'로 불린 전직 대통령 윤석열씨 지지자 안병희씨가 항소심에서도 실형을 선고받았다.25일 서울중앙지방법원 형사항소9-2부(류창성·정혜원·최보원 부장판사)는 건조물 침입 미수, 공용물건 손상, 모욕 등 혐의로 기소된 안씨에게 1심과 마찬가지로 징역 1년 6개월을 선고했다.항소심 재판부는 "범행을 저지른 동기, 이로 인해 경찰공무원을 방해하면서 직무 집행에 상당한 장애를 초래한 점, 그 과정에서 경찰 등에 보인 태도, 공권력에 미친 영향을 감안하면 원심 형의 변경이 어렵다"라고 밝혔다.앞서 지난 5월 1심 재판부는 "개인적 정치적 목적을 달성하기 위해 일반 대중의 관심을 집중시킬 의도로 범행했다"며 "현장에 출동하거나 조사에 관여한 경찰 공무원들의 직무집행에 상당한 장애를 초래했고, 이들을 극도로 경시하는 태도를 공공연하게 드러냈다. 법질서 회복을 위해 엄중한 처벌이 불가피하다"고 판시했다.안씨는 2월 14일 서울 명동에 있는 중국 대사관에 난입을 시도하다 건조물 침입 미수 혐의로 경찰에 체포됐다. 같은 달 20일에는 자신을 빨리 조사하라며 남대문경찰서에서 난동을 피우다 출입 게이트 유리를 발로 차 깨고 내부로 진입하려 한 혐의도 있다.이 과정에서 안씨는 경찰에게 "너희들 중국 공안이냐"며 위협하는 태도를 취했고, 온라인 사이트에서 구매한 미국 중앙정보국(CIA)과 이스라엘 정보기관 모사드, 인터폴, 유엔안전보안국 등 여러 해외 주요 기관 명의로 가짜 신분증을 들고 다니며 해외 정보기관 요원 행세도 했다. 그러나 그는 육군 병장으로 제대해 미국을 오간 기록은 전혀 없는 것으로 파악됐다.한편, 안씨는 <스카이데일리>의 가짜뉴스 속 '미군 소식통'으로 알려진 인물이기도 하다. <스카이데일리>는 안씨 주장을 바탕으로 지난 1월 16일 "미군 정보 소식통에 따랐다(확인했다)"며 "12. 3 내란사태 당시 선관위 연수원에서 체포된 중국인 간첩 99명이 평택항을 거쳐 일본 오키나와 미군기지로 이송됐다. 이들은 미군의 심문 과정에서 선거 개입 혐의 일체를 자백했다"라고 보도했다.