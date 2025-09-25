지난해 자살사망 일평균 40.6명... 13년만에 최대

큰사진보기 ▲(왼쪽표) 자살자 수 및 자살률, 2014-2024 / {오른쪽) 월별 자살자 수, 2022-2024 ⓒ 보건복지부 관련사진보기

큰사진보기 ▲OECD 국가 연령표준화 자살률 비교 ⓒ 보건복지부 관련사진보기

지난해 자살사망자 수는 1만4872명으로 전년보다 894명(6.4%) 증가했다. 1일 평균 자살사망자 수는 40.6명으로 나타났다. 보건복지부는 자살예방 정책 강화에 온힘을 쏟겠다는 입장을 내놨다.25일 통계청이 발표한 '2024년 사망원인통계'에 따르면 인구 10만 명당 자살자 수를 뜻하는 자살사망률은 29.1명으로 전년보다 6.6%(1.8명) 증가 했다. 국제 비교를 위해 산출하는 연령표준화 자살률은 26.2명으로 경제협력개발기구(OECD) 평균 10.8명에 비해 2.4배 높아 OECD 국가 중 1위를 차지했다.성별 기준으로 남성 자살자 수가 여성에 비해 2.5배 많았고, 남성 자살률은 41.8명, 여성 자살률은 16.6명으로 각각 전년 대비 3.5명, 0.2명 증가했다.연령대별로는 50대 자살사망자 수가 3151명(21.2%)으로 가장 많았고, 자살률 기준으로는 80세 이상이 78.6명으로 가장 높았다. 전년 대비 자살률은 30대가 14.9%로 가장 높았고, 40대(14.7%), 50대(12.2%) 순이었다.전문가들은 지난해 자살률이 증가한 것은 생애전환기의 중장년이 주로 겪는 실직‧정년‧채무‧이혼 등 다양한 문제, 유명인 자살과 자극적 보도, 지역의 정신건강‧자살 대응 인력 부족 등이 복합적으로 영향을 미쳤을 것으로 분석했다.또 과거 외환위기나 동일본대지진 등 대형 사건이 발생했을 때 2~3년여 시차를 두고 자살률이 급증했던 사례와 함께, 코로나19가 미친 사회경제적 여파에 대한 추가적인 분석도 필요하다는 의견도 제시했다.이와 관련해 보건복지부는 지난 12일 발표한 '2025 국가 자살 예방 전략'을 차질없이 이행할 뿐만 아니라 자살예방 정책 강화에 모든 역량을 집중하겠다고 밝혔다.구체적으로 ▲자살시도자 즉각·긴급 위기 개입 강화 ▲범부처 취약계층 지원기관 간 연계체계 구축 ▲지자체 자살예방관 지정 및 전담조직·인력 보강 ▲인공지능(AI) 기반 자살상담전화 실시간 분석 및 자살유발정보 모니터링·차단 등을 추진할 예정이다. 범부처 자살예방대책 추진본부도 설치한다는 계획이다.이상원 정신건강정책관은 "2024년 자살률이 2011년 이래 최고치를 기록하는 등 자살 문제가 심각함을 엄중히 인식한다"며 "관련 예산과 인력을 확충해 자살 예방정책의 패러다임을 전환해 나가겠다"라고 말했다.