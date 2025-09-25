고흥군, 직영 쇼핑몰 '고흥몰' 누적 매출 100억 돌파

큰사진보기 ▲전남 고흥군이 운영하는 농수축특산물 온라인 직영 쇼핑몰 ‘고흥몰’. ⓒ 고흥 관련사진보기

전남 고흥군이 운영하는 농수축특산물 온라인 직영 쇼핑몰 '고흥몰'이 누적 매출 100억 원을 달성했다.25일 고흥군에 따르면 2021년 매출 9600만 원으로 출발한 고흥몰은 2022년 8억 원, 2023년 46억 원, 2024년 22억 원을 기록했으며, 2025년 추석 시즌을 기점으로 25억 원 매출을 달성 누적 매출 100억 원을 돌파했다.고흥몰은 2021년 개장 이후 고흥 쌀, 고흥유자 가공식품, 수산물 등 지역 대표 특산물을 중심으로 다양한 기획전과 공격적인 온라인 판촉 활동을 전개해 왔다. 특히 올해는 카카오톡 톡딜, NS홈쇼핑, 네이버 스마트스토어, W쇼핑 등 다양한 유통 채널과 연계해 소비자 접근성을 높이고 판매 기반을 더욱 확장했다.특히 최근에는 고흥 햅쌀 예약 판매가 2시간 만에 완판 되는 등 소비자들에게 큰 호응을 얻었다. 또 유자 가공식품과 신선 수산물도 전국적으로 인기를 끌고 있다.공영민 고흥군수는 "고흥몰은 지역 농가와 소비자를 직접 연결해 주는 플랫폼으로, 이번 매출 100억 원 돌파는 군민 모두가 함께 이룬 성과"라며 "앞으로도 소비자 맞춤형 상품 기획과 다양한 판촉 전략을 통해 농가 소득 증대와 지역경제 발전에 최선을 다하겠다"고 말했다.고흥몰은 현재 231개 지역 업체가 입점해 1800여 개 품목을 판매 중이며, 합리적인 가격과 우수한 품질로 회원 수가 꾸준히 증가하고 있다.