"국방부 산하 공무직 노동자 명절상여금 차별 해소하라"

진보당 정혜경 국회의원과 민주노총 공공운수노조 일반지부는 25일 국회 정론관에서 기자회견을 열고, 국방부 소속 공무직 노동자들에 대한 명절상여금 차별 시정을 촉구했다.

자운대, 계룡대, 계룡스파텔 등 대전·충남지역 국방부 산하에서 근무하는 약 820명의 공무직(무기계약직) 노동자들이 명절상여금(복리후생비) 지급에 있어서 차별을 받고 있다며 이를 해소해야 한다는 주장이 제기됐다.진보당 정혜경 국회의원과 민주노총 공공운수노조 일반지부는 25일 국회 정론관에서 기자회견을 열고, 국방부 소속 공무직 노동자들에 대한 명절상여금 차별 시정을 촉구했다. 이들은 또한 부처별로 다른 처우 문제를 해결하기 위해 '공무직위원회' 설치와 공무직 법제화가 시급하다고 주장했다.이들의 주장에 따르면, 자운대, 계룡대, 계룡스파텔 등 대전·충남지역 국방부 산하에서 근무하는 약 820 명의 공무직 노동자들은 올해도 공무원과 달리 차별적인 명절상여금을 받을 처지에 놓였다. 현재 공무원은 기본급의 120%(설·추석 각각 60%)를 명절상여금으로 지급받는 반면, 국방부 공무직 노동자들은 여전히 110만 원(55만 원씩 2회) 수준에 머물러 있다는 것.공공운수노조가 지난 8월 말 일부 부처의 2026년도 예산안을 확인한 결과, 보훈부와 우정사업본부는 공무직 노동자들의 명절상여금을 인상해 지급하기로 했다. 그러나 국방부가 발표한 예산안에는 공무직 처우 개선과 관련한 언급이 전혀 없었다. 대신 초급 간부의 당직비 인상, 이사화물비 현실화 등 장병 복지에만 초점이 맞춰져 있다는 것이다.이들은 이날 발표한 기자회견문을 통해 "공무원도, 공무직도 모두 가족이 있다. 가족과 함께 명절을 맞이하는 것은 모두 마찬가지다. 따라서 복리후생이라는 성격에 맞게 동일하게 처리하는 것은 너무나 당연하다"며 "국방부는 즉각 공무직 명절상여금 인상을 예산에 반영하라"고 촉구했다.이들은 또 "이러한 모든 문제의 근원은 공무직에 대한 법·제도가 전혀 없기 때문"이라며 "각 부처의 공무직은 각 부처 훈령을 통해 규정되어 있어 처우도, 근로조건도, 모든 것이 다 제각각이다. 정부 정책에 의해 공무직으로 전환되었다면, 이후 처우개선 문제와 신분 규정 등에 대한 제도가 마련되어야 하지만 공무직은 전혀 그런 제도가 마련되어 있지 않다"고 비판했다.그러면서 이들은 "이재명 정부의 국정기획위원회도 공무직위원회 설치와 공무직 법제화를 약속한 바 있다"고 강조한 뒤 "정부는 즉각 공무직위원회 설치와 공무직 법제화를 추진하라"고 촉구했다.이날 발언에 나선 정혜경 의원은 "노동의 가치에는 차별이 있을 수 없다"며 "국방부는 늦어도 내년 설 명절 전까지 공무직 노동자들의 명절상여금 인상을 예산에 반영해야 한다"고 촉구했다. 이어 "정부가 모범 사용자로서 책임을 다하기 위해서는 공무직 차별을 근본적으로 해소할 수 있는 법제도 마련이 필요하다"고 덧붙였다.현장 발언에 나선 대전지역일반지부 자운대지회 남복희 지회장은 "공무직 전환 이후 해고 불안에서는 벗어났지만 임금과 복리후생은 크게 달라지지 않았다"며 "같은 부대에서 함께 일하는 동료인데도 국방부는 우리를 존재하지 않는 사람처럼 대한다. 명절상여금 차별 해소가 최소한의 출발점"이라고 호소했다.김선재 진보당대전시당 부위원장은 "공무직은 각 부처의 훈령에 따라 제각각 운영되며 통일된 기준이 전무하다"며 "정부가 약속한 대로 공무직위원회를 설치하고 법제화를 추진해야 차별 없는 노동환경이 보장될 것"이라고 강조했다.이날 기자회견 참가자들은 ▲국방부 공무직 노동자 명절상여금 인상 ▲부처별 차별 해소 ▲공무직위원회 설치와 법제화를 요구하며 "모든 노동자가 존중받고, 명절의 기쁨을 평등하게 나눌 수 있는 사회를 만들겠다"고 밝혔다.