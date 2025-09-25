기후 재난, 노아의 방주에 탑승 못 하고 떠내려가는 존재들

큰사진보기 ▲지난 7월 20일 오전 경기 가평군의 한 교육 시설에서 폭우로 고립돼 있던 학생들이 119 구조대와 탈출하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 글은 '기후위기에 저항하는 동물들의 행진'의 하영 님이 작성하였습니다.

신이 분노하여 폭우가 쏟아지고 온 세상이 침수될 위기에 처했을 때, 노아는 커다란 방주를 만들었다. 그렇게 신을 따르는 노아와 노아의 가족 그리고 '종족 보존'을 위해 일부 동물들이 방주에 탑승하여 살아남았다. 신을 따르지 않으며, 선택받지 않은 존재들은 홍수에 떠내려갔다.다시 2025년 현재, 기후위기와 기후재난이 섬찟 다가왔고, 인간은 또다시 방주를 만든다. 더욱 공고하게 도시를 쌓아 올리고, '지속 가능한' 기술을 개발하고, '제2의' 지구를 찾기 위해 우주로 향한다. 창세기에서 신이 노아를 선택했다면, 지금 이 시대의 그 '신'은 무엇일까? 방주를 만들어 오를 자격을 부여받는 '노아'는? 그렇다면 선택받지 않은 채 떠내려가는 이들은 누구일까?지금까지 자본주의는 끊임없이 '외부'를 만들어 냈으며, 그 체제를 유지하기 위한 위험과 부담 또한 계속해서 외부에 떠넘겼다. 그리고 우리가 지금 마주하고 있는 기후위기와 기후재난이 바로 그 결과이다. 폭염과 폭우는 모두에게 찾아왔으나, '똑같이' 찾아오지는 않는다. 홍수에 죽은 반지하의 사람들과 재난 앞에서 도망가지 못하는 이들의 소식은 그리 낯설지 않다. "불평등이 재난이다"라는 구호처럼 우리가 직면한 건 단지 자연재해가 아니라 불평등한 세상 그 자체인 것이다.마찬가지로 이 불평등은 인간의 세상에만 존재하지 않는다. 홍수와 폭염에 죽은 비인간 동물은 셀 수 없이 많다. 목줄에 묶여, 축사와 양식장에 감금되어, 도망갈 기회조차 없이 죽을 수밖에 없었다. 하지만 이들은 기후위기와 재난 속에서만 죽지 않는다. 우리가 '위기'이자 '재난'으로 호명하는 죽음들은 비인간 동물에게는 어쩌면 일상이었을지도 모른다. 공장식 축산업, 전시를 위한 거래와 학대 등 이윤을 위해 생명을 착취하는 구조 속에서 이미 바깥으로 내몰려 왔기 때문이다. 따라서 '비인간 동물도 기후위기의 당사자'라는 말은 단지 기후위기 속에서 비인간이 죽기 때문만은 아니다. 기후위기를 초래한 근본적인 '체제'를 전환하고자 할 때, 그 전환은 반드시 비인간과 함께해야만 가능하기 때문이다. 그러므로 그 무엇도 남겨두지 않겠다는 마음이 절실하다.지난 2024년 처음으로 '기후위기에 저항하는 동물들의 행진'이라는 이름 아래 사람들이 모였다. 인간 '동물'로서, 동시에 비인간 동물이 경험하는 착취와 학살에 대한 책임을 져야 하는 '인간' 동물로서 모였다. 하지만 우리의 외침은 단지 비인간만을 위한 구호가 아니다. "이윤을 위해 생명을 착취하는 구조" 아래 억압받는 모든 인간-비인간 '존재'를 위한 구호이다. 모두가 마주한 거대한 위기 앞에서 그리고 그 위기를 초래한 더 거대한 구조 앞에서, 각자의 위치에서만 싸울 수는 없다.어쩌면 방주에 올라타지 못한 채 떠내려 갈一 가는 一 존재들과 연대하는 것. 그 연대가 당장 세상을 바꿀 수 없을지도 모른다. 그러나 분명한 것은, 그 연대 없이는 어떤 세상도 바꿀 수 없다는 점이다. 아마도 그 연대는 방주 바깥에서 떠내려가는 삶을 붙잡고 함께 맞잡는 마음일 것이다.따라서 이번 9·27 기후정의행진의 6대 요구안 중 하나는 "비인간동물 포함한 모든 생명의 존엄하고 안전한 삶과 기본권을 보장하고 사회공공성 강화하라"이다. 결국 우리의 요구는 방주를 마련하는 것이 아니라, "모든 생명"의 자리를 만들기 위한 외침이다.