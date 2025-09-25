민주노총 "김종훈 울산 동구청장의 노동안전 종합대책 환영"

큰사진보기 ▲김종훈 울산 동구청장이 24일 동구청 프레스센터에서 정부의 9.15 범부처 노동안전 종합대책 발표에 따른 울산 동구청의 후속 계획을 발표하고 있다. ⓒ 울산 동구 관련사진보기

"노동자가 국민의 90%를 차지하지만, 노동자들이 존중받는 사회적 분위기는 아직인 것이 대한민국의 현실이다. 이런 현실에서 노동자 도시 울산을 대표해 울산 동구청이 노동자가 안전한 일터에 대해 고민하고 발빠르게 대응하는 것을 환영한다."

AD

민주노총 울산본부가 25일 지자체장의 노동정책을 환영한다는 입장을 내놨다.앞서 김종훈 울산 동구청장은 '9.15 범부처 노동안전 종합대책' 발표를 두고 지난 24일 후속 계획을 발표하고 "산업재해 근절과 예방, 노동자가 안전한 대한민국을 만드는데 앞장서겠다"고 선언한 바 있다.이에 민주노총 울산본부는 "(조선산업이 지역의 주력인)울산 동구는 고강도, 고위험 업종인 조선업 종사자가 대부분을 차지하는 데다 외국인 노동자의 비중도 매우 높은 지역"이라며 이 지역의 특색을 설명했다.이어 "우리나라의 산업재해율은 다른 나라보다 월등히 높고, 특히 조선업종은 매년 중대재해 사망사고가 발생할만큼 업무의 위험도가 높고, 사측의 안전보건대책은 미흡한 것이 현실"이라며 "노동안전 문제는 노동자 개인의 책임이나 사업주의 선의에 기대해서는 안되며 정부와 지자체가 함께 해결하겠다는 의지가 있어야만 가시적인 성과를 나타낼 수 있다"고 밝혔다.그러면서 "울산 동구는 노동안전 종합대책에 대한 직무교육을 실시하고, 노정협의회를 통해 현장 노동자들이 체감하는 노동안전 의제를 선제적으로 파악하며, 30인 미만의 중소 사업장에 대한 현황조사를 실시하는 등 산업안전을 위한 지원과 예방 활동을 약속했다"며 민주노총이 울산동구청 정책을 환영한 이유를 밝혔다.이어 "이러한 지자체의 고민과 대응책이 예산이나 인력 부족으로 불발되지 않도록 정부의 책임있는 지원을 촉구한다"고 강조했다.김종훈 울산 동구청장은 정부의 노동안전 종합대책의 후속대책으로 '노동안전 종합대책에 대한 해당 부처 직무교육을 빠르게 진행하는 것, 울산 동구 노정협의회 등을 통해 노동안전 종합대책에 대한 현장 노동자가 생각하는 미비점을 선제적으로 파악해 고용노동부에 전달하는 것' '30인 미만의 중소 사업장에 대한 현황 조사를 선제적으로 진행하는 것' '울산 동구 원하청산업안전보건위원회 설치와 운영 준비'를 내놨다.