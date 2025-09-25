"소중한 무상급식 지켜질 수 있게 힘 모아달라"

큰사진보기 ▲‘무상급식 긴급상황(SOS), 안전한 노동-행복한 급식‘ 100만 청원 경남운동본부’, 25일 경남도교육청 브리핑실 기자회견. ⓒ 윤성효 관련사진보기

학교 무상급식이 또 위기다. 2011년엔 오세훈 당시 서울시장의 무상급식 관련 주민투표로, 2015년 엔 홍준표 전 경남도지사의 예산 삭감으로 위기였다면 이번엔 밥을 짓는 노동자들이 안전하지 않기 때문에 발생한 것이다.이에 전국학교비정규직노동조합 경남지부, 경남진보연합, 진보당 경남도당, 정의당 경남도당 등 지역 18개 단체(정당)가 '무상급식 긴급상황(SOS), 안전한 노동-행복한 급식' 100만 청원 경남운동본부'를 결성하고 청원서명운동 돌입을 선언했다.이들은 우리나라 전체 산업재해율(2023년)은 약 0.66%인데 학교급식실은 3.7%나 된다며 안전하지 않다고 주장했다. 급식노동자 1인당 식수인원을 보면 공공기관(2022년)은 평균 69명인데 학교(2023년)는 초등 130명과 중등 119명, 고등 114명이다.이런 속에 학교급식실을 이탈하는 노동자가 늘어나고 있다. 2024년 퇴직 조리종사자는 전국 3414명(공립 기준)으로 2022년보다 15.7%가 늘어났다. 서울, 인천, 제주 등 일부 지역에서는 급식실 결원이 10%에 달할 정도다.급식실 외주화도 확대되고 있다. 전국 학교급식을 외주업체에 맡긴 곳은 2023년 47곳에서 2024년 63곳으로 늘어났다. 급식실 조리종사 인력 부족으로 일부 학교는 빵‧우유로 대체급식을 하기도 하고, 급식 질 저하와 안전관리 취약성이 우려되고 있다.이에 노동계가 '안전한 노동'‧'행복한 급식'을 내걸고 100만 청원운동을 벌이기로 한 것이다. 운동본부는 전국적으로 청원서명을 벌여 정부와 국회 등에 제출할 예정이고, 경남에서는 10만명 참여를 목표로 하고 있다.25일 경남도교육청 브리핑실에서 연 기자회견에서 박쌍순 학교비정규직노조 경남지부장은 "며칠 전 충북지역에서 또 한 분의 급식노동자가 폐암으로 돌아가셨다. 폐암 사망자가 15명이 되었다"라며 "이래도 학교급식노동자들에 대한 국가적 폐암대책은 없다. 지금도 우리 학교급식노동자들은 폐암의 공포에 떨며 일하고 있다"라고 말했다.그는 "지금 이재명정부는 산재공화국을 없애겠다고 하고 있다. 그래서 산재대책도 발표하고 과징금도 붙이고 산재기업을 퇴출시키겠다고 한다"라며 "1997년 학교급식이 시작된 이후, 수천만명의 학생 학부모들에게 사랑을 받아 왔다. 그러나 정작 모범사용자가 되어야 할 공공기관의 산재사망은 대책이 없다"라고 강조했다.박 지부장은 "누적된 고강도 노동으로 지금 학교급식소는 골병과 산재의 백화점이 되고 있다. 98.5%가 근골격계 질환이라 부르는 골병에 시달리고 있다. 바쁘게 돌아가다 보니 화상사고도 자주 일어난다"라고 열거했다. 이어 "골병든 세대는 퇴직을 하고 있고, 요즘 새로 들어오는 신규입사자는 이 고강도 노동과 저임금 구조를 견디지 못해 중도에 퇴사를 한다. 전국적으로 채용미달, 중도퇴사로 인해 급식인력이 부족한 상황이 갈수록 심각해 지고 있다"라며 "이대로는 학교급식이 계속될 수 없다. 급식이 민간위탁되면 우리 아이들 건강은 아무도 보장하지 못하게 될 것"이라고 덧붙였다.이병하 경남진보연합 대표는 "국민들에게 학교급식 노동자들의 비현실적이고 열악한 근무 환경을 알려, 비정상을 정상으로 하는 사회대개혁의 과제다. 일하다 죽지 않는 사회를 만들어야 한다"라고, 박봉열 진보당 경남도당 위원장은 "현재 법에 보면 학교급식 운영 관련한 책임 소재가 없다. 고무줄 잣대다. 구체적으로 명시를 해야 한다. 이번이 제대로 규정을 세울 절호의 기회다"라고 말했다.세 아이를 키우고 있다고 한 양영아 경남교육희망학부모회 회장은 "급식을 먹으면서 농사를 지은 농민한테는 고마워 하나, 밥을 지은 노동자들에 대해서는 당연한 거라 생각하는 거 아닌가 싶다"라며 "학교이기에 더욱 더 안전한 급식을 해야 한다. 소중한 무상급식이 지켜질 수 있도록 힘을 모아 달라"라고 말했다.경남운동본부는 회견문을 통해 "현재 학교의 급식실은 '죽음의 급식실', '골병의 급식실', '절망의 급식실'이 되고 있다. 급식을 만드는 노동자가 폐암으로 죽고, 급식노동자로 일하러 오는 사람이 없어 인원이 부족해서 급식을 제대로 못하고, 과로와 근골격계 질환이 98.5%에 달하는 산재 백화점이 되었으며, 저임금에 눈물 흘리며 동료들이 떠나가는 끔찍한 일터로 변해가고 있다. 급식노동자가 쓰러지면 무상급식도 무너지고 아이들의 건강도 무너진다"라고 설명했다.이들은 "더 이상 사회는 학교 급식실의 고위험, 고강도, 저임금 사태를 일개 학교의 문제로 머물게 해서는 안된다"라며 "국가는 학교 급식실을 아이들과 노동자가 함께 건강하고 행복한 곳으로 만들어야 책임이 있다. 이를 실현하려면 우선 학교급식법 개정이 절실하다. 동시에 근본적이면서도 종합적인 대책 마련을 위해 국회와 교육청, 시민사회단체와 학부모가 모두 나서야 할 것"이라고 강조했다.경남운동본부는 "무상급식의 지속 가능을 위해, 안전한 노동과 행복한 급식을 위한 100만 청원운동에 모든 제 시민사회단체가 함께 할 것을 제안하며, 온 사회가 나서 '죽음의 급식실'을 '웃음이 넘치는 급식실'로 바꿔내야 한다"라고 밝혔다.경남운동본부는 "학교급식법 개정으로 급식노동자의 안전과 인력기준을 법제도화하라", "아이들의 건강한 밥상, 친환경 무상급식을 저해하는 급식실 외주화를 중단하라", "급식노동자들의 폐암 등 산업재해 근절을 위해 정부는 종합대책을 마련하라", "학교 급식위원회를 설치하고, 학부모와 노동자 대표의 참여를 보장하라", "급식노동자 저임금 처우개선으로 일명 '보릿고개' 방중 무임금 문제를 해결하라"라고 촉구했다.