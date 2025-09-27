10년 전에 명절 차례 없앤 뒤 알게 된 것

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

"미국 식구들 방한 준비 위원회 모임을 해야 하지 않겠니?"

"TV 프로그램에서 소개된 숙소여서 어렵게 예약하기는 했는데, 민박이라서 화장실과 욕실이 공용이래. 너도 알다시피 엄마가 좀 예민하잖니. 씻는 거 불편해할까 봐서 걱정인데, 네가 엄마한테 잘 말해줘."

"거기 비싼 데 아니니? 네 고모는 뭘 그렇게 큰돈을 쓴다니? 부담되게."

큰사진보기 ▲나란히 기도를 올리는 시누와 올케 사이불교 신자인 고모와 천주교 신자인 친정 어머니가 다정하게 기도를 올리고 있다. ⓒ 송유정 관련사진보기

"매 끼니 남이 차려주는 밥 먹으니 너무 행복하다. 화장실이랑 욕실도 너무 깨끗하고 좋네. 풍경도 좋고. 고모~ 너무 고마워. 어떻게 이렇게 좋은 곳을 알았어?"

"고모. 그 컵 갖고 싶어? 내가 사주고 싶은데?"

"언니~ 숙소 근처에 천주교 성지가 있어요. 가는 길에 들러봅시다."

"언니~ 다음에는 우리 치악산 가요. 내가 좋은 데 또 알아놨어. 유정이랑 같이 셋이 또 갑시다."

큰사진보기 ▲콘도에서 차린 차례상콘도에 제기 그릇까지 챙겨가서 정성스레 차린 차례상 ⓒ 송유정 관련사진보기

큰사진보기 ▲친정어머니와 고모를 모시고 간 여행친정어머니, 고모와 함께 다녀온 여행, 서로의 세계를 들여다보는 시간이었다. ⓒ 송유정 관련사진보기

원주에 사는 고모에게서 연락이 왔다. 9월 말, 미국 작은 아버지 가족들의 방한을 앞두고 괜히 마음만 분주해지는 사람끼리 모여보자는 것이었다. 친정어머니와 고모를 모시고 떠난 1박 2일 여행은 그렇게 시작됐다.시누, 올케 사이지만 친정 어머니와 고모의 관계는 특별한 구석이 있다. 건실한 남편만 믿고 들어온 시댁에는 홀로 되신 시아버지와 시동생 둘 그리고 중학생이 된 시누이와 가난한 살림이 친정어머니를 기다리고 있었단다.친정어머니 손에 자란 고모는 보건 전문대를 졸업해 종합병원 검사실에서 일을 하다 작년에 퇴직했다. 서로를 향한 남다른 각별한 마음을 품을 수밖에 없는 관계였다. 하지만 어떤 때는 미묘한 감정선을 타기도 했다.그럴 때마다 둘은 내게 연락해 서로의 흉을 봤다. 둘이 한참을 얘기하는 동안 내가 하는 말이라고는 '그러게요', '에구구'가 다였는데도 둘은 흡족해했다. 이번 여행을 앞두고도 그랬다. 둘은 각각 내게 전화를 걸어왔다.미묘한 신경전으로 여행을 망치는 건 아닌지 걱정이 됐다.기우였다. 1박 2일 동안 친정어머니와 고모는 끊임없이 이야기를 나누었다. 말하기보다는 들어주는 게 더 편한 내향적인 내 성격을 둘은 십분 활용했다. 단 1초라도 말을 하지 않으면 방송 사고라도 나는 것처럼 한시도 오디오를 비우지 않았다.어떤 때는 서로의 이야기를 듣지 않고 나를 향해 각자의 이야기를 하는 통에 나는 이쪽저쪽을 돌아보며 바쁘게 반응해야 했다. 한쪽에서는 내 팔을 계속 치며 "내 얘기 좀 들어봐~"라고 했고, 또 한쪽에서는 "웃기는 얘기 해줄까?"라며 내 손을 잡아당겼다.내 기가 점점 빠져나갈수록 둘의 표정은 밝아졌다. 힘들었지만 기뻤다. 들어줄 수 있어서 좋았고 듣다 보니 그들의 세계가 엿보여서 행복했다. 여행이 끝날 즈음 둘은 여행의 흡족함과 서로를 향한 애정을 끊임없이 표현했다.불교 신자인 고모와 천주교 신자인 친정엄마가 성모 마리아상 앞에서 함께 기도를 올리는 모습을 보며, 이런 게 가족이구나 싶었다. 가족이란 기적처럼 연결된 관계지만 어느새 그 경이로움을 잊고 점점 벌어지는 거리를 속수무책 바라보는 사이인지도 모른다. 하지만 관계가 다시 원만해지는 데에 어떤 특별한 재료가 필요한 것은 아니다. 적절한 만남과 즐거운 대화. 이 정도면 충분하지 않을까.친정은 10년 전에 차례와 제사를 모두 없앴다. 할아버지가 돌아가신 지 40주년이 되던 해였다. 마지막 제사가 있던 날 가족들은 모두 눈물을 흘렸다. 큰며느리였던 친정어머니는 명절과 제사를 앞두고 스트레스를 호소하곤 했었는데, 마지막 제사상을 차리면서 오열했다.차례와 제사는 없어져도 일 년에 한두 번씩은 모두 모여 식사하자던 약속은 시나브로 잊혀갔다. 주도하는 사람이 없으니 일 년에 네 차례 만나던 사람들이 한 번도 만나지 못하고 넘어가는 해가 쌓여갔다.이상한 것은, 만나지 않는 사이에서도 오해와 갈등은 싹튼다는 것이었다. 서로 연락하지 않는 것을 탓하다가 오해를 만들어 내고 미움의 싹을 틔워 내는 일이 생겼다. 상대가 처한 상황과 맥락을 모르니 이해는 쉽지 않았다.그러다가 오래간만에 만나게 되면 웃고 떠드는 새에 묵혀두었던 감정이 쓸려 내려갔다. 얘기를 하다 보면 자연스레 알게 되는 상대의 처지가 있었고 묻고 답하다 보면 손쉽게 해소되는 오해도 있었던 것이다.제사, 차례를 지내던 시절을 떠올려봤다. 어느 집에나 한두 명씩은 있을 아이들의 재롱을 보며 함께 웃고 떠들던 때, 화투를 치다가 빈정이 상해서 다시는 안 본다며 헤어지던 때, 사업에 실패해 의기소침한 형제를 위로하고 십시일반 도와주던 때, 스무 명의 대가족이 강릉에 놀러 가서 콘도에 차례상을 차렸을 때. 시절이 좋건 나쁘건, 음식을 준비하느라 고단했고 복작거리는 사람들 때문에 불편했던 날에도, 두런두런 대화가 끊임없이 오갔다.함께 공유했던 경험을 떠올리며 벌어졌던 기억의 틈을 채우고 멀어졌던 마음의 간격을 좁힐 수 있던 건 대화였다. 서로의 근황과 고민을 말하면 위로와 응원을 전하는 이가 있었고 불편한 대화 사이에는 중재자가 있었다. 판소리 판의 고수가 되어 상대의 이야기에 장단을 맞춰주는 이가 있는가 하면 신이 나서 떠드는 주인공도 있었다.떨어져 있던 거리와 시간만큼 소원해졌던 가족이 살짝 가까워지는 경험 덕분에 웬만한 갈등은 걷어내고 살 수 있었던 게 아닐까 싶다. 한데 모여 생각과 감정을 공유한 경험은 보고 싶은 것만 보려 하던 마음을 흔들어 보고자 하는 것도 바꿔 놓은 것이다.30여 년 전 이민 갔던 작은아버지 가족들의 방한으로 이번 추석에는 모처럼 스물여덟 명의 대가족이 모인다. 큰집의 맏이인 내가 이번 모임을 주도했다. 사촌 동생들과 계모임을 시작했고 수시로 의견을 나누며 식사 장소를 정했다.활달한 성격의 사촌 동생 한 명에게는 식사 중간 짤막한 행사를 진행해 달라고 부탁했다. 이제 내게 남은 일은 즐거운 시간으로 기억될 수 있도록 가족들의 이야기를 들어주고 호응해주는 일이다. 언젠가 다시 서먹하게 재회할 우리들이 함께 떠올릴 공동의 즐거운 추억이 될 수 있도록 말이다.한국 리서치의 조사에 따르면, 이번 추석 연휴에 따로 사는 가족을 만날 예정인 사람은 응답자 전체의 68%이다. '차례나 제사를 지낸다' 는 사람은 35%로 지난해 추석 대비 6%포인트 감소했다. 차례나 제사가 아니더라도 함께 만나 밥을 먹고 대화를 나누는 일은 계속 된다는 것이 반갑다.케케묵은 가족주의를 주창하고자 함은 아니다. 명절에는 유난히 가족과의 대화로 상처를 받는 이들이 많고, 모든 가족의 갈등이 몇 마디의 대화로 원만히 해결되지 않는다는 것도 안다. 별일 없다가도 어느 날 갑자기 불편해지는 게 가족이기도 하다.만남과 대화가 무조건 가족 갈등을 해결하는 만병통치약인 것도 아닐 것이다. 부정적인 접촉이 반복된다면 악화된 관계가 심화될 수도 있고, 강요된 만남과 주어진 책임 때문에 힘겨울 수도 있다. 어디에서부터 어떻게 그 거리를 좁혀야 하는지 막막하거나 갈등의 골이 깊어져 소통이 힘들어진 가족들도 많을 테다.그럼에도, 만나야 한다고 생각한다. 만나면, 보이지 않던 것을 볼 수 있고, 들리지 않던 것을 들을 수 있다. 대화 하다보면 서로에게 깊고 복잡한 속내가 있음을 이해하고 저마다의 세계가 있다는 것을 알게 된다. 박노해의 시에서 나오듯, "상처난 모습 그대로, 눈물 어린 사연으로, 우리는 만나야 한다."