임신 중 '타이레놀' 복용, 식약처 "의사와 상의 후 가능"

큰사진보기 ▲타이레놀(자료사진) FILE PHOTO: Tylenol is displayed for sale at a pharmacy in New York City, New York, U.S., September 5, 2025. REUTERS/Kylie Cooper//File Photo ⓒ 연합뉴스/REUTERS 관련사진보기

임신 중 '타이레놀' 복용이 자폐아 위험을 높인다는 최근 미국 정부의 발표와 관련해, 식품의약품안전처가 현재 시점에서 국내 임신부는 '아세트아미노펜' 성분 해열·진통제를 기존 사용상의 주의사항대로 의사 등 전문가와 상의하고 복용 가능하다고 밝혔다.25일 식약처에 따르면 임신 초기 38℃ 이상의 고열이 지속되면 태아 신경계에 영향을 미칠 수 있으므로, 증상이 심할 경우 '아세트아미노펜' 성분 해열․진통제를 복용할 수 있다. 다만, 복용량은 하루에 4000mg을 넘지 않아야 한다고 당부했다.또한 통증 완화에 사용하는 비스테로이드성 소염진통제(이부프로펜, 덱시부프로펜, 나프록센 등)는 태아 신장에 문제를 일으킬 수 있으므로 임신 20~30주에는 꼭 필요한 경우에만 최소량을 최단기간 사용하도록 했다. 임신 30주 이후에는 사용하지 않는 것이 좋다고 강조했다.식약처는 "개인별로 의료적 상황이 다를 수 있기 때문에 임신부는 아세트아미노펜 성분이 포함된 의약품을 복용하기 전에 의약전문가와 상의해야 한다"며 "현재 타이레놀 등 아세트아미노펜 성분이 포함된 의약품의 국내 허가 사항에는 임신 중 복용과 자폐증간 연관성에 대한 내용은 없다"고 설명했다.앞서 식약처는 해당 업체에 미국 정부의 발표에 대한 의견 및 자료 제출을 요청한 상태다. 관련 자료 및 근거에 대해 지속적으로 신중히 검토한 후 새로운 과학적 증거 및 사실이 발견되면 사용상 주의 사항 등에 반영할 예정이다.