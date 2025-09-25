진화 나선 조국 "성희롱·성추행 등 전수조사, 가이드라인 만들 것"

큰사진보기 ▲국혁신당 조국 비상대책위원장이 25일 서울 여의도 국회에서 열린 비상대책위원회 회의에서 발언하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

AD

조국혁신당은 25일 당내 성폭력 사건 과 관련, 성희롱·성추행, 직장내 괴롭힘 등 인권 침해 문제에 대한 전수조사를 실시하기로 했다.조국 비상대책위원장은 이날 국회 비대위 회의에서 "저는 오늘 비대위원장으로 성희롱과 성추행, 직장내 괴롭힘 등 당내 인권 침해 사항에 대해 실태조사를 지시했다. 중앙당 시도당 당직자와 국회 보좌진이 대상"이라며 이같이 밝혔다.그는 "성평등 및 인권보호의 사각지대를, 피하지 않고 스스로 발견해서 부족한 점을 개선하려는 노력"이라며 "전수조사 결과를 토대로 평등 문화 가이드라인을 제정하려 한다"고 했다. "조직문화의 성평등과 차별금지 원칙을 당내에 확고하게 심겠다"는 설명이다.단 조사는 추석 명절 이후 진행된다. 박병언 대변인은 회의 뒤 기자들과 만나 "전수조사는 명절이 지나고 곧바로 진행된다"고 덧붙였다. 앞서 비대위 회의에선 성희롱·성폭력·직장 내 괴롭힘 예방 관련 피해자 신속 구제, 가해자 엄중 처벌 등 당규 개정안도 통과됐다. 조사 결과는 10월 발표될 예정이다.혁신당은 앞서 성폭력 사건과 직장 내 괴롭힘 논란이 당내에서 불거졌으나, 당시 지도부가 미흡하게 대처 했다는 지적 등으로 결국 총사퇴했다. 2차 가해 논란 속 내부 쇄신 요구가 강하게 제기됐고, 조국 전 대표가 11일부터 비대위원장으로 선출돼 비대위를 이끌고 있다.