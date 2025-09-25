진화 나선 조국 "성희롱·성추행 등 전수조사, 가이드라인 만들 것"

조국혁신당은 25일 당내 성폭력 사건 과 관련, 성희롱·성추행, 직장내 괴롭힘 등 인권 침해 문제에 대한 전수조사를 실시하기로 했다.
조국 비상대책위원장은 이날 국회 비대위 회의에서 "저는 오늘 비대위원장으로 성희롱과 성추행, 직장내 괴롭힘 등 당내 인권 침해 사항에 대해 실태조사를 지시했다. 중앙당 시도당 당직자와 국회 보좌진이 대상"이라며 이같이 밝혔다.
그는 "성평등 및 인권보호의 사각지대를, 피하지 않고 스스로 발견해서 부족한 점을 개선하려는 노력"이라며 "전수조사 결과를 토대로 평등 문화 가이드라인을 제정하려 한다"고 했다. "조직문화의 성평등과 차별금지 원칙을 당내에 확고하게 심겠다"는 설명이다.
단 조사는 추석 명절 이후 진행된다. 박병언 대변인은 회의 뒤 기자들과 만나 "전수조사는 명절이 지나고 곧바로 진행된다"고 덧붙였다. 앞서 비대위 회의에선 성희롱·성폭력·직장 내 괴롭힘 예방 관련 피해자 신속 구제, 가해자 엄중 처벌 등 당규 개정안도 통과됐다. 조사 결과는 10월 발표될 예정이다.
혁신당은 앞서 성폭력 사건과 직장 내 괴롭힘 논란이 당내에서 불거졌으나, 당시 지도부가 미흡하게 대처 했다는 지적 등으로 결국 총사퇴했다. 2차 가해 논란 속 내부 쇄신 요구가 강하게 제기됐고, 조국 전 대표가 11일부터 비대위원장으로 선출돼 비대위를 이끌고 있다.