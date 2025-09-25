노인 돌봄 봉사하는 사람들이 한결같이 하는 말

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲거동이 불편한 노인이 횡단보도를 걷고 있다 ⓒ 이혁진 관련사진보기

친구들은 길 가다 힘들거나 거동이 힘든 노인들을 보면 도와주고 말을 거는 나를 불편해한다. 어떤 친구는 그렇게 친절히 대하는 것도 병이라고 한다. 그 말이 틀린 것은 아니다. 한두 번 아니고 함께 가다 시간을 빼앗기니 답답해서 하는 말이다.한 번은 이런 일이 있었다. 친구들과 지하철 승강장에서 기다리고 있는데 한 노인이 우리에게 환승하는 노선을 물었다. 나는 80세 넘어 보이는 노인에게 자세히 설명해 드렸다. 그래도 이해하는 것 같지 않아 그 노인을 환승하는 곳까지 직접 안내해 드리고 돌아왔다.친구들은 그때도 내가 오지랖 넓다며 푸념하는 눈치였다. 물론 아무나 하는 일이 아니라며 칭찬하는 친구도 있었다. 이처럼 친구들에게 핀잔을 듣지만 내가 측은지심이 많아서 그런 것은 결코 아니다. 그렇게 하지 않으면 도리어 마음이 편치 않아서 할 뿐이다.오늘 아침 출근길 지하철 구로디지털단지역 부근 도로 횡단보도에서 80대 노인이 지팡이를 짚고 서 있었다. 겉으로 보기에는 뇌출혈 등의 후유증으로 고생하는 것 같았다.오전 일찍 마실 나오기에는 부담스러운 8차선 도로인데 노인이 횡단보도 보행신호등이 바뀔 때까지 건널지 걱정됐다. 신호등이 바뀌자 내가 동태를 살피며 노인을 뒤따라가기 시작했다. 역시 노인은 지팡이와 신발을 끌다시피 천천히 걸었다.횡단보도 신호등은 보통 1초에 1미터 정도로 작동되고 있다. 노인의 보폭은 보통사람의 반에 불과하고 걸음도 느렸다. 이미 다른 사람들은 모두 건너갔고 신호등도 바뀌고 도로 중간에는 우리 둘만 남았다.나는 졸지에 교통순경이 된 듯 손을 들어 차량들에게 잠시 기다려달라는 신호를 보내고 있었다. 도로에 길게 늘어선 차들은 나와 노인이 건너갈 때까지 인내심으로 기다려주었다.만약 내가 그 노인을 뒤에서 지켜주지 않았다면 차량 대부분 빨리 건너가길 재촉했을 것이다. 그리고 노인은 불안과 위협을 느꼈을 것이 분명하다. 횡단보도를 건너자 따라온 나에게 그 노인은 고맙다는 인사를 보냈다. 나는 안도의 숨을 푹 내쉬었다.이어 구로전화국 남부순환도로 횡단보도에는 80대 중반의 노인이 자전거를 잡고 신호등을 기다리고 있었다. 그런데 자전거 뒤에 손수레가 달려있다. 그 외에도 주렁주렁 매달거나 실은 잡다한 물건이 많았다.어디선가 물건을 주워 수집하는 것 같은데 이동하다 물건이 도로에 떨어지면 위험해 보였다. 바람이 빠진 타이어와 굴러갈 것 같지 않은 자전거에 의지하는 그 노인도 내 눈에는 허투루 보이지 않았다.나는 횡단보도를 건널 때까지 노인의 자전거와 손수레 물건들을 뒤에서 잡아드렸다. 그는 나의 노파심을 이해한 듯 자전거를 다시 타면서 고맙다고 말했다.사실 나는 노인 돕는 일을 어쩌다 하지만 매일 몸이 불편한 노인들을 찾아 위로하고 자원봉사하는 내 또래들이 많다. 이들이 하는 말은 한결같다. 노인을 돌보면 결국 자기도 언젠가 돌봄을 받을 수 있다는 것이다.존경하는 동네 지인은 노인 돕는 일을 하루에도 여러 번 하고 있다. 90세 가까운 그분은 길가 파지를 매일 주워 종이 줍는 '독거노인'에게 갖다 주는 선행을 몇 년 동안 베풀고 있다.나는 초고령화시대에 '노노케어'라는 문구를 좋아한다. 이제는 노인이 노인을 돌보는 시대이다. 노인들이 서로 자존감을 챙겨주고 보살펴주는 문화가 행복한 노년을 보낼 수 있다고 생각한다.