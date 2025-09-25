송철호 전 울산시장, 항소심도 무죄… "사필귀정"

송철호 전 울산시장이 25일 '사전뇌물수수 및 정치자금법 위반' 혐의 항소심에서도 무죄를 선고받았다.
부산고등법원 울산재판부 형사1부(재판장 반병동 고법판사)는 이날 판결에서 "검사가 제출한 증거만으로는 피고인이 합리적 의심의 여지 없이 금품을 수수했다고 보기 어렵다"며 검찰의 주장을 기각했다.
이번 판결은 지난 2월 1심 무죄에 이어 두 번째 무죄 판단으로, 법원은 1심과 마찬가지로 뇌물 수수 혐의에 대해 증거 불충분을 이유로 무죄를 선고했다.
지지자들 "사필귀정, 진실은 제자리로 돌아와"
이날 재판에 참석한 지지자들은 "그동안 제기된 의혹과 논란에 종지부를 찍는 결정"이라며 "결국 진실은 제자리로 돌아온다는 사필귀정의 의미를 다시금 확인시켰다"고 밝혔다.
송 전 시장은 판결 직후 "사필귀정이다"라며 "현명한 판단을 내려주신 재판부에 감사드리며, 끝까지 믿고 성원해주신 울산시민 여러분께 진심으로 감사드린다"고 소회를 밝혔다.
앞서 검찰은 송 전 시장이 2018년 6월 5일 지방선거를 앞두고 자신의 선거사무실에서 지역 중고차 사업가로부터 2000만 원을 수수한 혐의로 기소했다.
하지만 1심 재판부는 "당시 선거사무소 안에 많은 사람이 있었고 문까지 열려 있었기 때문에 금품을 주고 받을 상황이 아니었고, 목격자가 아무도 없어 검찰 주장만으로 혐의를 인정하기 어렵다"고 무죄를 선고했다.
'하명수사 의혹'도 무죄... 송철호, 지방선거 출마 가능성 커
송철호 전 시장은 앞서 지난 8월 14일에도 울산시장 선거 개입과 청와대 하명수사 의혹과 관련해 기소된 지 5년 7개월 만에 대법원으로부터 무죄 확정 판결을 받았다(관련 기사 : '무죄 확정' 송철호 "검찰 왜곡 수사에 참담"... 울산시장 출마 시사
https://omn.kr/2eyzn)
이처럼 송 전 시장을 오랜 시간 옭아매 왔던 두 건의 사법적 의혹 모두에서 무죄가 확정됨에 따라, 8개월 앞으로 다가온 지방선거에서 명예회복을 위한 출마 가능성이 더욱 커졌다는 전망이 나온다.
송 전 시장은 지난 대법원 판결 이후 기자회견을 열고 "오랜 세월 걸어온 어두운 터널을 뒤로하고 새로 시작하려 한다"며 "이재명 국민주권 정부의 성공의 밀알이 되어 울산과 울산시민을 사랑하는 길을 걸어가겠다"고 출마 가능성을 시사한 바 있다.