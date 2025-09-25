'주점 성추행' 예산군 의원, 전화로 자진사퇴 의사 밝혀

큰사진보기 ▲홍원표 예산군 의원 ⓒ 이재환 -예산군의회 홈페이지 갈무리 관련사진보기

'주점 성추행' 파문으로 의원직 사퇴 요구를 받고 있는 홍원표 예산군의원이 군의회 사무국에 전화로 자진사퇴 의사를 전한 것으로 파악됐다. 다만 사직서는 25일 오전 11시 현재 까지 제출되지 않았다. 이와 별개로 경찰은 인지수사 가능성을 내비친 상태다.고동수 예산군의회 사무과장은 이날 <오마이뉴스>와 만나 "홍 의원이 전화로 (24일) 사퇴 의사를 밝혀 왔다. 홍 의원에게 (구두가 아닌) 사직서를 제출해야 관련 절차가 진행된다고 전했다. 사직서가 제출되면 의회에 보고할 예정이다"라고 말했다.앞서 <연합뉴스>는 23일 "한 주민이 공개한 CCTV 영상에 따르면 지난 19일 오후 11시 30분께 충남 홍성군 한 주점 복도에서 남성 2명이 업주의 안내를 받아 룸으로 향했다. 이 가운데 한 남성이 휴대전화를 보며 걷던 중 복도 한쪽에 서 있던 여성을 쳐다보더니 갑자기 특정 신체 부위를 손으로 만졌다"고 보도했다.이어 "(해당 남성이) 예산군의회 국민의힘 소속 홍원표 의원으로 확인됐다"며 "피해 여성은 업주의 딸로, 부모 일을 돕기 위해 잠시 주점에 나와 있던 것으로 알려졌다"고 전했다.관련 보도가 나간 이후 파장이 커지자, 장순관(국민의힘) 예산군의회 의장은 홍 의원에게 자진사퇴를 권고했다. 이에 홍 의원이 군의회 사무과에 전화로 사퇴 의사를 밝힌 것이다.예산군의회 사무과에 따르면, 홍 의원의 사퇴 처리는 군의회 의장이 직접 사직서를 수용하는 방법과 군의회 의결을 통한 방법이 있다. 의회 의결로 홍 의원의 사직서를 처리할 경우 재적의원 과반수 출석에 출석의원 과반수가 찬성할 경우 사퇴 처리가 된다.예산군의회는 사직서가 제출되기 전까지 윤리특별위원회를 구성하고, 예정대로 홍원표 의원에 대한 징계 절차를 진행할 것으로 보인다.장순관 예산군 의회 의장은 이날 <오마이뉴스>와 한 통화에서 "사직서는 아직 들어오지 않았지만 홍 의원이 나에게도 자진사퇴 의사를 전했다"라며 "(사직서 제출전까지) 의회에서는 절차대로 윤리특별위원회를 구성하고 관련 절차를 진행할 계획이다"라고 말했다.이런 가운데 경찰도 인지 수사 가능성을 시사했다. 경찰은 아직 해당 사건에 대한 고소장을 접수 받지 않았다. 하지만 성추행은 피해자 측의 고발이 없이도 경찰의 수사가 가능하다.충남경찰청 관계자는 "(피해자 측의) 고발이 아니더라도 관련 첩보(제보)가 있으면 인지수사를 할 수 있다는 게 우리(경찰)의 입장이다. 아직 수사가 진행된 것은 아니다"라고 말했다.홍원표 의원은 이틀째 연락이 닿지 않고 있다. 다만 홍 의원은 23일 입장문을 통해 "저의 부족함으로 군민여러분께 실망을 드린 데 대해 깊이 반성하며 어떠한 변명도 하지 않겠다"고 밝혔다. 그러면서 "이번 일로 상처를 받으신 피해자 분께 진심으로 사과 드린다"라고 덧붙였다.