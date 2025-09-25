중고거래 앱에서 찾은 동네 북클럽, 너무 소중하다

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

이 글은 필자의 브런치 스토리에도 함께 실릴 예정입니다. (https://brunch.co.kr/@h20514)

중고거래 앱 덕분에 동네 사람과 취미 생활을 공유 할 수 있게 되었다. 정적인 활동을 좋아하는 나는 책 모임을 찾았다.첫 번째는 40대 책 모임이었다. 연령대가 같아 부담이 없을 것 같아 좋았다. 자유 주제의 책을 읽고, 간단한 리뷰 형식으로 진행했다. 화요일 저녁 7시, 수유역 카페로 갔다. 오마이갓! 참석자는 모임장과 나뿐이었다. 나는 찰스 디킨스의 소설 <데이비드 코퍼필드>를, 모임장은 자기계발서를 리뷰했다. 책 스타일이 다르니, 책 수다도 원활하지 않았다.나는 면접을 치르듯 다시 중고거래앱에서 북클럽을 열심히 검색했다. '4050 여성 북클럽' 유레카! 수요일 오전 10시. 연애하듯 설레는 마음으로 첫 모임에 갔다.북클럽에서 모임장의 역할을 중요하다. 자신의 생각을 강요하지 않으면서 회원들의 의견을 공정하게 묻고, 곁길로 샐 때 기분 나쁘지 않게 책 이야기로 유도해야 한다. 가장 중요한 책 선정에서도 자기만의 확고한 철학과 규칙이 있어야 회원들에게 휘둘리지 않는다. 아울러 다독을 통한 풍성한 배경 지식은 금상첨화다. 이 북클럽의 모임장은 이 모든 자격을 갖춘 멋진 분이었다.모임은 소소하게 4~5명으로 시작해서 10명에 이르기까지 신입 회원들로 인기가 많았다. 기존 멤버로서는 신입 회원의 유입이 달갑지만은 않았다. 인원 수가 많아지면 깊은 대화를 나누는데 시간이 부족하고, 곁길로 빠질 위험이 더 크기 때문이었다. 그러나 모임이 안정적으로 운영되기 위해서는 충분한 회원이 필요하기 마련이다. 이럴 때 덕목을 갖춘 모임장의 리더십이 발현된다.나는 에밀 아자르의 <자기 앞의 생>을 시작으로 2주에 한 번씩 2시간의 책 수다 모임에 참석을 했다. 모모와 로자 아줌마의 서로를 향한 의리와 사랑은 여느 부모 자식간과 다르지 않았다. 고등학생 때 읽은 <제인에어>를 마흔 중반에 읽으니 더욱 새롭고 재미있었다.로체스터가 너무나 매력적이었다. 정신장애인인 부인을 외면할 수 없었던 착한 남자, 제인을 향해 저돌적으로 사랑을 향해 달려가는 그 모습에 푹 빠져버렸다. <제인 에어>를 통해 여자의 삶과 인생에 대해 깊이 토론하고, 소설 <스토너>를 통해 남자의 삶을 엿보며, 스토너를 안타까워하고 응원하며 우리의 2시간은 넘치게 행복했다.회원들의 열정은 대단했다. 모든 멤버가 400페이지가 넘는 제이엔어 2권의 책도 2주 안에 완독했고, <넥서스>(684p), <생각에 관한 생각>(727p), <타인의 해석>(472p), <돈의 심리학>(408p) 등 읽기 힘든 비소설도 완독하여 참석했다. 우리는 소설과 비소설을 격주로 읽으며 책 편식을 줄이고 있다.<돈의 심리학>을 읽을 때 초기 멤버가 자신의 집에 우리를 초대했다. 카페에서 할 때보다 마음이 훨씬 편안했다. 시간에 대한 압박도, 소음에 대한 우려도 없었기 때문이다. 그리고 각자 준비해온 간식과 호스트가 준비한 음식으로 대화는 더욱 풍성했고, 마음의 거리도 좁혀졌다. 우리는 책을 통해 인생을 공유하며 서로의 지인이 되었다.북클럽을 찾는 데는 저마다의 이유가 있지만, 대부분 지적인 대화, 즉 의미 있는 수다를 목적으로 하는 경우가 많다. 친구나 동네 사람들과 2시간 이상 잡담을 할 경우, 이야기의 소재가 부족하기도 하고, 집에 가면 허탈하기 일쑤다.그러나 북클럽에서의 2시간 수다는 내 뇌를 깨우고, 등장인물에 대한 새로운 관점의 해석으로 책을 더 깊이 이해할 수 있고, 생각이 깊어진다. 책 수다 후의 뿌듯한 마음은 덤이다. 책을 바탕으로 시작된 수다는 일상생활 속 적용, 즉 책의 일반화라는 측면에서 아주 유용하다.12시 모임이 끝나고, 시간적 여유가 있는 사람들은 따로 모여 점심을 먹기도 했다. 점심 식사 모임은 북클럽 후기 나눔의 장이 되었고, 사담을 나누며 더욱 친밀한 관계가 되었다. 책을 통해 인연을 맺고, 깊은 사귐이 있는 모임이 소중하다.나는 생일 선물을 남편에게 매달 할부로 받는다. 책 목록을 보내면 남편은 생일 선물이라는 명목으로 주문한다. 북클럽 모임 책과 내가 읽고 싶은 책이다. 책 꾸러미가 도착하면 기쁘다. 1년 내내 생일인 셈이다. 이번 달 선물이 막 도착했다. 벅찬 기대감으로 책을 넘기며 다음 주 북클럽을 준비한다.