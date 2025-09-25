다시 모습 드러내는 윤석열, '체포방해' 첫 공판 중계된다

큰사진보기 ▲윤석열 전 대통령 영장실질심사 출석윤석열 전 대통령이 7월 9일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 구속 전 피의자심문(영장실질심사)을 받기 위해 출석하고 있다. ⓒ 사진공동취재단 관련사진보기

오는 26일 오전 10시 15분 열리는 전직 대통령 윤석열씨의 형사재판이 처음으로 중계된다. 재구속 후 공개재판에 일절 응하지 않던 그도 2개월여 만에 법정에 출석할 예정이다.25일 서울중앙지방법원 형사합의35부(재판장 백대현 부장판사)는 내란특검(특별검사 조은석)의 '체포방해' 사건 재판 중계 신청을 일부 허가했다. 내란특검은 전날 오전 특검법 11조 4항에 따라 재판부에 본 공판과 윤씨의 보석 심문 모두 실시간 중계를 신청했다. 박지영 특검보는 정례 브리핑에서 "이번 재판은 국가적 군사 기밀에 직결되는 부분이 없는 만큼 국민 알권리를 고려했다"고 신청이유를 설명했다.특검법상 '특별한 사정'이 없는 한, 재판부는 특검의 중계 신청을 받아들여야 한다. 형사합의35부는 본 공판 중계 자체는 허가했다. 해당 영상은 대법원 전원합의체 선고처럼 추후 인터넷 등에도 올라갈 예정이다. 재판부는 또 언론사의 법정 촬영 허가 신청도 받아들였다. 다만 공판 종료 후 공개재판으로 열리는 보석심문은 중계를 불허하되 26일 법정에서 그 사유를 밝히기로 했다.이날 재판에는 윤석열씨도 출석한다. 지난 7월 10일 재구속 후 윤씨는 건강 악화와 특검수사의 부당함 등을 주장하며 내란우두머리 혐의 재판에 불출석할 뿐 아니라 특검 출석 요구에도 응하지 않았다. 다만 특검이 추가 기소한 체포방해 사건의 경우, 재판 절차를 시작하기 위해선 피고인이 출석해야 한다는 형사소송법 규정에 따라 출석하기로 했다. 또 윤씨는 '불구속 재판을 받게 해달라'며 지난 19일 보석을 청구했다.