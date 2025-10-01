"저는 나이롱 며느리" 이런 말이 없어지기를 바랍니다

'내향인으로 살아남기'는 40대 내향인 도시 남녀가 쓰는 사는이야기입니다.

큰사진보기 ▲소박한 명절 음식우리 식구가 한끼 먹을 음식만 간단히 만든다 ⓒ 이혜란 관련사진보기

결혼한 지 십여년이 지났고 그동안 수십 번의 명절을 맞았다. 그러나 나는 단 한 번도 명절이 힘들지 않았다. 제사를 지내지 않는 집안에서 유년 시절을 보내고 자랐다. 내가 아주 어릴 적 큰댁을 방문해서 겪었던 명절의 분위기가 희미하게 기억나지만, 개인적인 가족사로 점차 명절은 간결해졌다.결혼을 하고 나서도 나의 명절은 크게 바뀌지 않았다. 인연이자 운명처럼 시댁 집안의 분위기도 우리와 크게 다르지 않았고 나는 자연스럽게 결혼 후에도 명절이 부담없는 며느리가 되었다.흔히들 명절이면 주위에서 고생담이 쏟아졌다. 끝없이 이어지는 음식 준비, 시댁과 친정 사이의 줄타기, 많은 관계에서 오는 피로함. 그런데 나는 지인들의 그러한 대화에 선뜻 끼어들 수 없었다. 왜 음식을 그렇게 많이 해야 하는지, 왜 의무적으로 며칠을 자고 와야 하는지, 왜 각종 설거지와 집안 노동을 며느리 혼자 다 해야 하는지 궁금했지만 말하지 못했다.조금 더 개선할 수 있지 않을까. 그렇게 스트레스를 받는 일에는 남편의 도움이 필요하지 않을까. 혼자 생각했지만 끝내 말하지는 못했다. 저마다 각자 집안의 사연이 있는 일이고, 내가 경험하지 못한 앞뒤의 이야기가 있을 것이다.나는 그저 지인들의 명절 증후군 사연을 들으며 함께 안타까워 해주고, 나의 편안함을 숨기면 될 일이었다. 그리고 어떤 순간에는 나의 작은 불편을 조금이라도 키워서 이야기 해야 할 때도 있었다. 내 편안함이 상대에게는 상처가 되지 않을까 싶은 마음에 함부로 입을 열 수 없었다.친정과 비교적 가까운 곳에 살고 있어 명절이 아니래도 자주 부모님을 뵌다. 특별한 일이 없어도 한 달에 두세 번은 얼굴을 본다. 간단히 점심을 먹기도 하고 쇼핑을 함께 하기도 하며 일상적인 안부를 항상 나눈다. 딱히 명절이라고 특별히 뭔가를 더 챙기지는 않는다.엄마는 명절 당일, 동생네 가족과 나의 가족이 먹을 간단한 음식들을 만들고 우리는 하루정도 모여 함께 음식을 나눠 먹고 이야기를 나눈다. 집이 멀지 않아 굳이 자고 가지 않을 때도 있다. 명절 다음 날에는 각자의 일정대로 움직이고, 시간이 맞는다면 몇몇은 함께 외출을 하기도 한다. 명절이라고 이름 붙였지만 평소와 다를바 없는 휴일의 연속일 뿐이다.조금 더 먼 곳에 위치한 시댁의 명절 분위기는 최근 아버님이 요양병원에 입원한 이후로 조금 달라졌다. 집에서 모이기보다는 면회 날짜를 잡고 병원에서 만날 때가 많다. 명절 당일에 면회 일정이 안 될 때는 명절 전후로 먼저 병원을 다녀가기도 한다. 가족들이 나누어 면회를 하면서 다함께 모여서 얼굴을 보는 것보다는 각자의 일정과 상황에 따라서 부모님을 뵌다.그러다보니 나의 명절 분위기는 많은 음식들과 수많은 친척들 그리고 장거리 이동이 주는 피로함과는 한참이나 거리가 멀다. 오히려 너무나 길게 느껴져서 남은 휴일에는 가족과의 시간 외에 개인적인 활동을 계획하기도 한다. 시간이 남으니, 나에게는 또 다른 휴가인 셈이다.나의 명절의 풍경은 오래전부터 간결했지만, 이제는 이것이 결코 낯선 모습이 아닌 듯하다. 점차 제사를 지내지 않는 집이 늘어나고, 제사를 지내더라도 간소화하거나 간편한 상차림처럼 간편식이 확산되고 있다. 또한 명절을 굳이 대가족이 한데 모여 보내야 한다는 의무감도 옅어지면서 직계가족만의 모임 형태로 식사를 나누는 방식으로 변화하기도 한다.실제로 지난 10년간 명절 풍경은 여러 방면에서 뚜렷하게 달라졌다. 먼저 교통 측면에서 귀성·귀경 차량이 특정 시간대에 몰리던 모습은 점차 완화되고, 이동 시기가 분산되는 경향이 두드러졌다. 소비 패턴 역시 변했다. 과거 가족에게 선물하기 위한 선물세트에 집중되던 지출이 온라인 쇼핑, 외식, 여행으로 확대되며 '명절 특수'의 성격이 달라지고 있다.여행과 숙박 수요도 꾸준히 늘었다. 명절을 고향 방문 대신 휴식과 여가의 기회로 삼는 이들이 증가하면서 국내 숙박 예약률과 항공 이용률이 큰 폭으로 상승했다. 여론 조사(한국리서치)에서도 명절에 대한 인식 변화가 달라지고 있다. 명절이 의미하는 바에 대해서, 가족 및 친지와의 화합이라고 답한 응답이 49%, 휴식과 재충전이라는 응답이 41%를 차지하며 개인의 쉼을 중요시 여기고 있음을 확인할 수 있다.나의 조용했던 십여년의 명절 모습이 특별한 예외가 아니라 점차 더 많은 사람들이 겪고 있는 변화의 한 단면이 되고 있다. 올 추석 연휴는 유독 긴 황금연휴다. 명절이 지금보다 더 많은 이들에게 '지켜야 하는 의무'가 아니라 '다양한 휴식의 형태'로 자리 잡을 때, 오래도록 스스로를 나이롱 며느리라 낮춰 불러야 했던 내 불편했던 마음도 한결 가벼워질 것 같다.