지속가능성을 설계하다: 독일의 공정무역마을 뉘른베르크

큰사진보기 ▲2025 독일 뉘른베르크 공정무역 광역(Fairtrade Region) 인증식 ⓒ 국제공정무역마을컨퍼런스 관련사진보기

"공정무역마을 캠페인은 지역 활동가와 지방정부의 협력이 핵심입니다. 독일은 영국처럼 전적으로 풀뿌리 운동에 의존하지 않고, 활동가들의 자원과 전문 행정이 결합된 방식을 택해 지속가능성을 높이고 있습니다. 독일 전국 단위의 공정무역마을운동이 시작되는 시기에 초기 확산을 이끈 핵심 지역인 자르브뤼켄과 도르트문트 등에는 강력한 지역 리더와 시민사회 그룹이 있었고, 이들이 캠페인을 지지하며 지역적 영향력을 발휘했습니다. 연방수도와 주 수도 인증 또한 큰 파급력을 주었고, 각 지방정부가 새로운 인증을 받을 때마다 다른 지방정부로 확산되는 선순환이 일어났습니다."

이 기사는 라이프인에도 실립니다.

국제공정무역마을운동이 전 세계 27개국, 4931개(2025년 5월 기준) 공정무역 이니셔티브(도시·학교·대학·종교기관·커뮤니티 등 인증 단위)의 참여 속에 꾸준히 성장하고 있다.국제공정무역마을위원회가 5월 실시한 내셔널 코디네이터 대상 설문조사에 따르면 현재까지 인증받은 곳은 공정무역도시 1723곳, 공정무역학교 1894곳, 공정무역대학 259곳, 공정무역 종교기관 796곳, 공정무역 커뮤니티 259곳이다.유럽에서는 독일이 914개의 공정무역도시와 999개의 공정무역학교를 보유해 세계 최대 규모를 자랑한다. 영국은 506개 도시와 517개 대학, 1271개 커뮤니티가 인증을 받으며 운동의 핵심 거점으로 자리잡았다. 이러한 양적 성장 뒤에는 공정무역을 정책·제도로 활성화하려는 노력이 있다.아시아에서는 한국이 공정무역도시 16곳, 공정무역학교 6곳, 공정무역대학 2곳, 공정무역커뮤니티 52곳으로 두각을 나타낸다.독일은 공정무역을 단순히 시민들의 자발적 캠페인이나 소비 실천에만 맡기지 않고, 연방정부(국가), 주정부, 지방자치단체(도시·군·마을)의 정책 체계 전반에 공식적으로 통합해 왔다. 첫 공정무역 연방주(Bundesland) 인증을 추진하는 등 국가적인 차원의 공정무역 확장도 진행 중이다.지난 8월 30일 공정무역컨퍼런스 현장에서 만난 독일공정무역기구(Fairtrade Deutschland e.V.)의 내셔널 코디네이터 시몬 존(Simone Zorn)은 이렇게 설명했다.독일의 각 지자체는 공정무역도시 인증을 위해 국제 공정무역마을운동의 다섯 가지 기준을 충족해야 한다. 그리고 공정무역도시가 된 지역들은 Fairtrade Germany가 공정무역캠페인을 진행할 때 최대 100유로를 지원해 자율성과 안정적 운영을 뒷받침한다.독일 사례 중에서도 뉘른베르크 대도시권(Nuremberg Metropolitan Region)은 광역 거버넌스 모델을 제시하며 주목받고 있다.이 지역은 바이에른주와 바덴뷔르템베르크주 일대 10개 행정구와 23개 도시를 포괄하는 광역 연합체로, 단일 행정구가 아닌 여러 도시·군이 경제·사회·환경 정책을 공동으로 기획·실행하는 협력체계를 말한다. 면적 21,800㎢, 인구 360만 명, GDP 1,670억 유로, 수출 비중 49%의 산업·물류 거점으로, 2014년 공정무역도시 대표들의 교류에서 출발해 2017년 유럽 최초의 공정무역 대도시권으로 공식 선언됐다.2018년에는 공정무역 대도시권 개발 에이전시를 설립하고 독일 연방 개발협력부 지원기금(SKEW)을 통해 전담 인력과 예산을 확보해 안정적 거버넌스를 구축했다. 현재 뉘른베르크 대도시권에는 공정무역도시 86곳, 공정무역학교 112곳, 공정무역대학 7곳이 활동하며, 90개 지방자치단체가 지속가능한 공공조달 협약(Pact for Sustainable Procurement)에 참여하고 있다.협약 참여 지자체는 먼저 지속가능한 공공조달에 관한 결의와 구속력 있는 조달 지침을 채택한다. 이어 매년 새로운 목표를 설정해 공공조달의 지속가능 비중을 높이고, 이행 현황을 조사해 웹사이트를 통해 시민에게 투명하게 공개한다. 이 과정을 통해 2023년 한 해에만 2,070만 유로 이상의 지속가능 공공조달 실적을 올렸다.시몬 존 코디네이터는 "독일의 많은 도시들은 지속가능발전목표(SDGs)를 달성하는 가장 실질적 수단으로 공정무역을 선택합니다. 공정무역 인증은 단순한 '윤리적 소비'가 아니라 지방정부의 책임 있는 세금 사용과 도시 브랜드 경쟁력을 높이는 전략이기도 합니다"라고 덧붙였다.뉘른베르크 내 소도시의 활약도 눈에 띈다. 인구 7천 명의 에번(Ebern)은 공정무역 제품을 활용한 공공 회의와 '공정한 아침식사(Fair Breakfast)', 초등학생이 운영하는 판매 부스, 공정무역제품을 활용해 만든 도시 마스코트 '뤼첼(Lützel)' 장난감을 제작하는 등 창의적인 프로젝트를 통해 공정무역 분야에서 뛰어난 성과를 인정받아 2023년 '공정무역 수도상(Fair Trade Hauptstadt )'을 수상했다.한국에서도 경기도와 인천광역시가 광역 단위 공정무역마을운동을 활발히 전개 중이다. 경기도는 17개 시·군이 공정무역 조례를 제정하고 '공정무역 포트나잇(Fair Trade Fortnight)' 등 공동 캠페인을 추진하며 정책적 기반을 강화하고 있다. 인천시는 매년 5월 '인천 공정무역 페스티벌'을 열고, 인천 청소년 공정무역 연합동아리(IYFT)를 중심으로 청년 세대의 참여를 확대하고 있다.이러한 광역 차원의 움직임은 뉘른베르크 대도시권이 구축한 거버넌스와 닮아 있다. 공정무역을 지역 정책·경제·교육 전반으로 확산시키며 기초자치단체와 시민이 함께 지속가능성을 실현하는 협력이 가능하다는 점을 보여준다.국제공정무역마을운동은 이제 단순한 도시 인증을 넘어, 광역 단위에서 정책 협력과 시민 참여를 아우르는 글로벌 플랫폼으로 진화하고 있다.독일 뉘른베르크 대도시권의 경험은 공정무역을 제도화하고, 시민·학교·지자체가 함께 참여하는 네트워크를 더욱 공고히 하는 데 실질적인 영감을 제공한다.뉘른베르크의 사례는 특히 한국에 중요한 시사점을 남긴다. 첫째, 광역 차원의 제도적 기반 강화다. 공정무역 조례 제정에 머무르지 않고 광역 단위에서 공공조달 지침과 전담 예산을 확보해 제도적 기반을 더욱 견고히 할 필요가 있다. 둘째, 세대 간 협력 네트워크 구축이다. 청소년과 대학생, 시민, 지방정부가 함께하는 지속가능한 파트너십을 강화함으로써 활동의 지속가능성을 높일 수 있다. 셋째, 지역경제 연계 전략이다. 공정무역을 단순 소비 운동을 넘어 지역경제 활성화와 학교 교육, 관광·문화 정책과 연계하면 새로운 성장 동력을 창출할 수 있다.이러한 발전은 공정무역이 일상 속 정책과 문화로 뿌리내리는 전환점이 될 뿐만 아니라, 한국형 광역 거버넌스 모델이 국제사회에서 새로운 모범 사례로 확산될 가능성을 높인다. 특히 경기도와 인천이 선도하는 시도가 전국으로 확산된다면, 공정무역은 더 이상 일부 지역의 실험에 머물지 않고 국가 차원의 지속가능발전 전략으로 자리 잡게 될 것이다.