박지원 "개가 짖어도 기차는 간다, 내란 청산 없는 협치 없다"

큰사진보기 ▲박지원 더불어민주당 의원은 25일 오마이TV <박정호의 핫스팟>에 출연해 조희대 대법원장이 오는 30일 국회 청문회에 나와 각종 의혹에 대해 밝혀야 한다고 강조했다. ⓒ 오마이TV 관련사진보기

■ 방송 : 오마이TV <박정호의 핫스팟> (09:00~09:45)■ 진행 : 박정호 / 오마이TV 기자■ 대담 : 박지원 / 더불어민주당 의원◎ 박정호 > 네. 목요일이죠. 여러분들이 응원하시는 분입니다. 정치 9단 박지원 민주당 의원 모셨습니다. 안녕하십니까.◎ 박지원 > 안녕하세요.◎ 박정호 > 네. 반갑습니다.◎ 박지원 > 이재명 대통령.◎ 박정호 > 이재명 대통령. 예. 지금 보셨죠?◎ 박지원 > 지금 봤지만 유엔 돌아가셔서 연설한 것은 세계 각국에 대한민국의 민주주의가 돌아왔다라는 게 가장 큰 메시지에요.◎ 박정호 > 맞아요. 돌아왔다. 맞아요.◎ 박지원 > 그리고 거기에서 END 대북정책 한 것은 백미입니다, 백미.◎ 박정호 > 아 그래요? 지금 국민의힘에서 뭐 난리가 났던데요. 막 비판하고 난리가 났는데.◎ 박지원 > 아니 그것은 이재명, 김정은, 트럼프. 이 3국 정상이 한반도 문제에 대해서 성큼 한 발자국 내디딘 거예요. 그리고 결론적으로 보면 김대중의 햇볕정책으로 다 돌아왔다. 저는 그렇게 평가하는데. 제가 오마이TV에서도 수차례 얘기했잖아요. 김정은 위원장은 우리가 핵보유국이다. 그러니까 비핵화란 말을 하지 마라. 이러한 얘기를 계속해왔는데 트럼프 대통령이 사실상 북한의 핵보유국을 인정한 거예요. 그리고 모라토리엄, 동결로 가자. 이렇게 말씀을 했는데. 이재명 대통령이 3단계 비핵화론은 일맥상통한 거예요. 그리고 어제 엊그제 김정은 위원장이 나는 트럼프하고 가깝다. 이 메시지는 저는 보고 아, 미국과 북한 간의, 미북 간의 지금 물밑 대화가 상당히 진전되고 있구나. 그리고 이재명 대통령께서 이런 메시지를 낸 것은 한미 간에 공유하고 정보를 함께 공유하기 때문에 이런 메시지가 나왔구나. 그리고 저는요 제가 수차 트럼프 대통령이 APEC 방문할 때 북한도 방문해달라. 그것은 불가능하면 문재인식 판문점에서 만나자 했는데 이러한 3국 정상들의 메시지를 볼 때 저는 지난번 김정은 위원장이 탈북해서 문재인 대통령과 트럼프가 판문점.◎ 박정호 > 판문점에서.◎ 박지원 > 자유의 집에서 만났잖아요. 우리 측.◎ 박정호 > 예. 맞아요.◎ 박지원 > 이번에는 이재명 대통령과 트럼프 대통령이 월북해서 북측의 판문각에서 3국 정상이 만날 수 있다. 여기까지도 예측해봅니다. 엄청난 진전이 있는 거예요.◎ 박정호 > 그러니까요.◎ 박지원 > 저 이재명 대통령의 END 연설. 저건 굉장한 한미동맹 간에도 철저히 정보를 공유하고 있다는 것을 나타내고 있고. 김정은이 화답을 해준 것은 북미 간에 상당한 물밑 접촉이 있었다. 저는 그렇게 봅니다.◎ 박정호 > 그니까 APEC을 계기로 북미가 만날 것이다 이 말씀을 하셨을 때만 해도 아이 설마 그렇게까지 되겠어? 이렇게 촉박한데 했는데 지금 돌아가는 상황을 보면 의원님의 예측대로 다 되는 것 같아요.◎ 박지원 > 저는 거듭 말씀드리지만 트럼프 대통령의 지상 목표는 노벨평화상이에요. 그리고 내년 11월 미국 중간선거에서 승리를 해야 트럼프 공화당이 상원도 하원도 지배하는 거예요, 지금처럼. 만약에 여기에서 실패를 한다고 하면 트럼프 나머지 임기 2년은 급속히 레임덕이 되는 겁니다. 그러기 때문에 저는 이러한 것을 활용해서 반드시 노벨평화상에 접근하기 위해서도 김정은 위원장과 만나고, 그 만남을 위해서는 역시 우리 한국의 이재명 대통령이 페이스메이커 역할을 해줘야 된다. 그래서 남북미 정상회담은 필연적으로 오고 있다. 그리고 최근 3국 정상의 말씀과 특히 이재명 대통령의 외신 기자회견, 유엔 연설이 이것을 함의하고 있다. 그렇게 봅니다.◎ 박정호 > 예. 그러면 경주 APEC이 이 행사 자체가, 그 일정 자체가 정말 대단한 일정과 행사가 되겠네요.◎ 박지원 > 아 대단한 일정이죠.◎ 박정호 > 시진핑, 트럼프, 예.◎ 박지원 > 아니 보십시오. 지금 트럼프 대통령과 시진핑 중국 주석이 만나는 것 자체, 회담하는 것 자체가 세계적 뉴스인데 이것을 지금 현재 이재명 대통령이 잘 조율하고 조정하고 있기 때문에 우리 외국의 모든 시선이 한국을 향하고 있는 거예요. 여기에 우리가 국민과 국회의 승리로 내란을, 쿠데타를 퇴치했잖아요. 민주주의를 살려냈잖아요. 이게 엄청난 효과를 가져올 겁니다. 그래서 유엔 연설도 다른 게 없어요. 세계만방에 대한민국 민주주의가 다시 살렸다 하는 메시지가 제일 큰 거예요.◎ 박정호 > 정말 이 연설을 들으시고 많은 분들이 아 정말 자부심이 많이 생긴다. 너무나 잘했다 이런 말씀 많이 하셨고.◎ 박지원 > 아 당연하죠.◎ 박정호 > 빛의 이정표를 이렇게 이재명 대통령이 언급을 하면서, 기조연설을 통해가지고 박수받는 이런 모습을 봤을 때 아 정말 전율이 느껴지더라고요, 저는 보면서.◎ 박지원 > 외신 분석도 나오겠지만 우리나라 언론들도 뭐 잡다한 거 그런 거 쓰는 것보다는 우리의 운명을 판가름할 남북미의 이러한 성큼 한 발자국 나간 이것을 잘 분석해서 국민에게 알려주고 국민들이 한꺼번에 통합해서 이재명 대통령을 서포트 할 때 남북미 정상회담은 더 성공적으로 이루어질 수 있다. 저는 그렇게 생각합니다.◎ 박정호 > 예. 10월 경주, 또 우리 한반도가 전 세계인의 주목을 받을 것이다.◎ 박지원 > 그렇죠. 그러니까 Come September 이 노래가 있었는데. Come October.◎ 박정호 > Come October.◎ 박지원 > 좋습니다.◎ 박정호 > 좋습니다. 좋습니다. 우리 '흥수도'님이 '박지원 의원님 존경합니다.' 이런 댓글 달아주시면서 또 응원을 해주고 계신데. 이렇게 민주주의 회복 외치고 있지만 한편으로 보면 아직 내란이 끝나지 않았다. 이런 생각을 계속하게 돼요.◎ 박지원 > 내란이 끝나지 않은 게 아니라 법사위 보셨죠?◎ 박정호 > 법사위 봤습니다. 어유 뭐 난리가 났더라고요.◎ 박지원 > 내란 세력들이 윤석열이 쫄쫄쫄 따라다니면서 내란 청산을, 3대 개혁을 방해하고 있는 거예요. 이게 문제에요, 이게.◎ 박정호 > 그러니까요. 나경원 의원이 막. 정말 모르겠어요. 저는 그렇게까지 말 많이 하고 뭐 앞에까지 와서 막 이렇게 하는 거 처음 봤거든요, 제가. 나경원 5선, 뭐 지난번에 빠루 뭐 그것도 있긴 했지만 이렇게 상임위에서.◎ 박지원 > 아니 나경원 의원은 제가 볼 때 서울시장을 생각하는 것 같아요.◎ 박정호 > 서울시장? 뭐 일각에선 경기도지사 얘기도 있고 막 그러던데.◎ 박지원 > 아니 지금 우리 민주당 내에서도 경기도지사 경선에 나설 사람들이 많기 때문에. 저희가 추미애 법사위원장이 경기도지사 나간다 하면 귀싸대기 맞을지 몰라요. 그렇지만 추미애 법사위원장이 경기도지사 나가니까 나경원을 나추대결로 또 거기다 한번 붙여보자 하는 국민의힘 내부에서 그런 얘기가 나오던데. 웰컴 투 경기도. 나경원 오세요, 오세요.◎ 박정호 > 컴온, 컴온. 오세요. 와봤자 경기도 나경원 의원이 출마해봤자 결과는 어려울 것이다 이렇게 보시는 거네요. 예.◎ 박지원 > 그런데요 보면 나경원 의원하고 오세훈 시장은 운이 없는 것 같아요.◎ 박정호 > 어, 운이 없다? 어떤 면에서.◎ 박지원 > 하는 것마다 실패해요. 오세훈 시장 보세요. 태극기 게양대 만들려다가.◎ 박정호 > 그거 안 됐죠. 광화문 광장에.◎ 박지원 > 지금 보세요. 야심작으로 한강 버스. 또 그냥 고장 나버리는 거예요.◎ 박정호 > 아 그게 문제가 많다는 지적이 계속 나오더라고요. 그 동력 체계도 그렇고. 전기 관련돼서.◎ 박지원 > 아무튼 재수가 없는지 운이 없는지 모르겠어요. 그러니까 운칠기삼이라고 있는데. 운 좋은 사람은 앞으로 넘어져도 코도 안 깨져요. 운 나쁜 사람은 뒤로 넘어져도 코가 깨지는데. 나경원, 오세훈. 한번 뒤로 넘어져 봤으면 좋겠어요.◎ 박정호 > 운이 또 없어 보이기도 하고 참 좋지 않다. 이렇게 말씀해주셨는데.◎ 박지원 > 예. 하는 것마다 안 돼요.◎ 박정호 > 하는 것마다 안 된다. 나경원 의원은 지금 재판 1심 선고가 11월에 나오기 때문에 그걸 앞두고 더 열심히, 열심히 지금 말을 하는 것 같고.◎ 박지원 > 아니 그 재판도, 어제도 왜 이재명 대통령 대표 때 그렇게 선거법 위반 2년 걸렸냐 하고 추궁을 하더라고요. 그럼 나빠루 재판은? 6년 걸렸어요. 자기들이 몰라, 자기 자신을. 제 입에서 이만큼 나오려다가 오늘 오마이TV에서 얘기하자 하고 안 했습니다.◎ 박정호 > 하하하. 잘하셨습니다.◎ 박지원 > 하하하. 아 나빠루 재판은 6년 걸렸어요.◎ 박정호 > 그니깐요. 무슨 얘기를 해도 이거 되치기당하고 있는 그런 상황이에요. 나경원 의원 입장에서는.◎ 박지원 > 그러면 안 돼요. 그리고 제가 나경원 의원하고도 어제 잠깐.◎ 박정호 > 말씀 좀 하셨어요?◎ 박지원 > 아니, 그냥 한마디 했죠. 그런데 보십시오. 추미애 위원장을 잡자고 꾀를 내도 죽을 꾀만 내는 거예요. 나경원을 법사위원 간사로 하자. 자, 보십시오. 자기 남편이 법원장인데 국정감사 증인으로 나오면, 자기야 나 여깄어, 여보. 이럴 거예요? 이게 말이 안 되잖아요. 그 자체가 제척사유예요. 그러니까 법사위 오는 것도 문제가 되지만 더욱이 간사를 하려고 하는데 이미 표결로 민주당에서 반대했으면 그 이상 나서지 마라. 아 여러 좋은 의원들 많은데 거기서 추천해서 법사위 하면 될 거 아니에요. 저 법사위 간사 안 해도 잘하잖아요. 하하하.◎ 박정호 > 하하하. 그럼요. 제일 열심히, 제일 잘하고 있는 의원님인데.◎ 박지원 > 어제도 2시부터 저녁 9시 반까지 저녁도 식사도 못 했어요. 추미애 위원장이 강행군 때리는데 말이죠. 아 죽었습니다.◎ 박정호 > 더 더 진짜 어떻게 보면 국민들의 주목도 많이 받고 또 힘든 또 상임위가 되기도 했는데. 법사위원들, 민주당 법사위원들 정말 고생이 많다는 생각도 들고. 저기 김용민 간사, 나경원 의원 설전 벌이는 모습도.◎ 박지원 > 저 김용민 간사가 보통 똑똑한 사람이 아니에요. 논리가, 메시지가 전달력이 좋아가지고 딱 제압해요.◎ 박정호 > 아 그래요. 전혀 밀리지 않고 제압을 해버린다. 그래서 어제 보면 정부조직법 관련해서 논의가 있었고 결국에는 검찰개혁, 검찰청이 이제 사라지는 정부조직법 오늘 이제 처리가 돼야 되는데 국민의힘 필리버스터를 또 한다고 하더라고요. 근데 저는 깜짝 놀란 게 뭐냐면 어제 노만석 검찰총장 직무대행 보셨어요, 바로? 입장.◎ 박지원 > 네, 봤어요.◎ 박정호 > 헌법 얘기를 하면서 검찰 이렇게 사라지면 안 된다 이런 취지의 얘기를 하더라고요.◎ 박지원 > 검찰은 헌법기관이 아니에요. 헌법기관이 아니에요. 그리고 행정부의 한 조직이에요.◎ 박정호 > 검찰청. 예, 청.◎ 박지원 > 그러기 때문에 정부조직법으로 한 거고. 아무리 검찰총장 직무대행이라고 하지만 검찰은요 입이 천 개라도 할 말이 없어요. 어제 김건희 왜 재판받습니까? 윤석열. 웃기는 거 아니에요? 여태까지 특검 조사도 안 받고 재판장에도 안 나오다가 자기 보석 거기는 나오겠다고? 또 이제 구치소로 오면 특검 조사 응해주겠다고? 김건희 어제 나와서 다 모르쇠로 부인하잖아요. 다 부인하잖아요. 부창부수. 남편 따라서 가는 거예요. 그런데 만약에 검찰이 제대로 검찰답게 수사를 했으면 윤석열이, 김건희가 내란 했겠어요? 쿠데타 했겠어요? 감옥 갔겠어요? 그걸 가져온 내란의 원인을 제공한 사람들은 검찰입니다. 이게 무슨, 개혁을 반대한다고요?◎ 박정호 > 예. 이재명 정부가 됐는데도 불구하고, 검찰총장. 뭐 지금은 대행 체제지만 그 검찰총장 역할을 하고 있는 그 대행. 노만석 대행이 헌법에 규정된 검찰 지우는 거 개혁의 오점이다. 이런 얘기를 한 게 저는 정말 귀를 의심했습니다.◎ 박지원 > 있을 수 없는 일이에요.◎ 박정호 > 있을 수 없는 일입니다.◎ 박지원 > 그리고 개가 짖어도 기차는 갑니다. 내란 청산 없는 협치 없어요. 물 들어왔을 때 노 저어야지. 대장장이도 쇠가 달구어졌을 때 내려치는 지혜가 있는 거예요. 이재명 정부를 그렇게 녹록하게 보지 마시라고 그분들에게 말씀드립니다.◎ 박정호 > 예. 그래서 검찰은 이제 사라진다.◎ 박지원 > 그렇죠.◎ 박정호 > 사라진다. 국민의힘이 지금 뭐 필리버스터 한다고 해도 이거는 막지를 못하는 거니까. 지연만 될 뿐이고.◎ 박지원 > 뭐 법대로 하는 거죠.◎ 박정호 > 법대로 하는 거다.◎ 박지원 > 필리버스터 하면 우리는 소정의 시간을 줘서 또 의결하고.◎ 박정호 > 예. 24시간 뒤에 의결하면 되니까.◎ 박지원 > 오늘 이제 제가 목포에서 김대중 대통령 노벨평화상 학술회의가 있고 그 일환으로 저도 그 행사에 중요한 발표를 해야 되는데. 꼭 가야 돼요.◎ 박정호 > 어, 오늘 본회의가.◎ 박지원 > 그런데 본회의가 이제 하루 결근을 하려 그랬는데 오늘 이제 패스트트랙에 우리가 올려야 되니까 표결을 하니까 저도 못 가는 거예요.◎ 박정호 > 아 국민의힘이 이래저래 참 발목을 잡고 있습니다.◎ 박지원 > 아니 그리고 추석 연휴에 필리버스터 하죠. 그러면 우리는 시간 되면 또 목포에 있다가 해남·완도·진도에 있다가 올라와서 표결하고 또 내려가고 하는 거죠.◎ 박정호 > 아 참 국민들이 계속해서 검찰개혁을 외쳐 왔고 이재명 정부 들어서 개혁을 꼭 해내겠다라고 약속을 하고 민주당이 법안을 처리하려고 하는데 이걸 또 국민의힘이 필리버스터로 지연을 시키겠다.◎ 박지원 > 지연을 하더라도 효과가 없어요.◎ 박정호 > 효과가 없죠. 시간만 끄는 거죠.◎ 박지원 > 그렇죠.◎ 박정호 > 이거 또 추석 연휴 동안 보고 있어야 되느냐. 하 참 안타깝습니다. 안타깝고. 그리고 이제 사법개혁 얘기도 많이 지금 하고 있어요. 근데 뭐 일부 보수 언론이나 이런 데서는 사법개혁 이걸 하고 있는 민주당이 사법부까지 장악하는 거 아니냐. 뭐 국민의힘의 논리를 그대로 보도하는 곳들이 있고 막 그러던데 어떻게 반박하시겠습니까?◎ 박지원 > 나는 그것도 그거지만 사법개혁은 밀어내고 말싸움으로 붙여가고 있는 일부 세력들이 있어요. 언론도 그렇게 붙여 가잖아요. 지금 달을 보지 않고 손가락만 보는 거예요. 이러한 것에 우리 민주당이 말려들어서는 안 된다. 말을 조심하면서 우리 본래의 목표인 사법개혁 쪽으로 잘 이끌어가야 된다. 이 말씀을 드립니다. 싸워서 될 일은 아니에요. 그러기 때문에 싸울 때는 싸우더라도 일할 때는 일하자. 진짜 새마을 정신으로 국회가 해야지, 민주당이 싸움만 해서는 안 되고 그 구실을 줘서 말싸움으로 언론이 보도를 하고 국민도 그것을 이해를 한다고 하면 안 돼요. 우리의 목표는 사법개혁이다. 사법개혁에 매진을 하지 말싸움에 매진하지 말자.◎ 박정호 > 네. 사법개혁에 매진해야 된다. 사실은 이제 본질, 사법개혁 얘기가 나오면서 지귀연 판사 얘기, 조희대 대법원장 얘기를 계속할 수밖에 없는데. 본질은 왜 아직까지 지귀연 감찰 결과가 나오지 않느냐, 이거. 그리고 또 하나는 조희대 대법원장, 5월에 왜 그런 판단을 대법원에서 내렸느냐, 이거. 대선판에 개입한 거 아니냐. 왜 그랬을까. 또 12·3 내란 때 사법부는 대법원장은 뭘 했느냐. 이런 것들. 의심스러운 부분이 있기 때문에 수사하고 진상을 밝혀야 된다. 이게 본질 아니겠습니까?◎ 박지원 > 당연하죠. 당연하죠. 의혹이 있으면 밝혀야죠. 대법원장이라고 해서 치외법권이 아니잖아요. 받을 것은 받아야 돼요. 그렇지만, 거듭 말씀드리지만 우리는 삼권분립을 존중합니다. 그 내부에서 국회의 권한은 개혁을 하자는 거지 사법부를 간섭하고 감독하자는 게 아니에요. 재판의 내부 사정에 대해서, 재판 현황에 대해서 간섭하는 게 아니라 사법행정 이러한 것은 얼마든지 국회에서 할 수 있기 때문에. 제가 청문회를 의결을 하는 날 바로 지귀연 부장 앞에 서서 하루종일 재판을 했습니다. 받았어요. 그러기 때문에 제가 지귀연 부장 말씀을 하는 것은 이해 충돌이 되고. 제가 사법부, 저 혼자 받는 것도 아니고 여러 동료들이 받기 때문에 말도 못 해요. 저는 또 말을 아껴야 되고요. 그렇지만 어떻게 됐든 청문회를 결정했잖아요. 그런데 이제 당 지도부하고 사전 조율을 안 했다고 충돌이다.◎ 박정호 > 그렇게 보도가 또 나오고.◎ 박지원 > 보도가 나오더라고요. 그런데, 물론 조율을 하지 않은 것은 사실이에요. 그리고 정청래 대표나 김병기 대표가 조율하지 않았다. 조율하지 않은 것을 조율하지 않았다고 얘기를 해야지 조율했다 하면 그게 거짓말 아니에요? 그러기 때문에 했는데 갈등이 있다 지도부하고, 그건 아니에요.◎ 박정호 > 그렇지 않다.◎ 박지원 > 완전히, 자, 우리 추미애 위원장이 야무지게 얘기하더라고요. 사법부의 독립도 있지만 국회 상임위원회의 독립도 있는 거다. 상임위원회의 결정 사항에 대해서 당대표도 원내대표도 지휘 감독할 수 없다 하는 얘기를 하는데. 또 그것도 좀 심한 말씀인 것 같아요. 어떻게 됐든 주요한 사항은 당 지도부나 또는 원내대표와 협의를 해서 결정하는 것이 바람직하고. 또 사실 더 중요한 것은 당정대 정책협의를 통해서 조율해나가는 것이 집권 여당 국회답다. 이런 것은 얘기하지만 아 그렇다고 거부하려고 하고. 어제 법원행정처장이 국회의장한테 가서 얘기를 하니까 국회의장이 딱 결자해지하세요.◎ 박정호 > 그렇죠. 조희대.◎ 박지원 > 그 자리에 오셔서, 추미애 위원장 저희 여당원들하고 같이 앉아있는데 오셔서 말씀하니까 무신불립입니다. 우원식 국회의장의 결자해지. 추미애 법사위원장의 무신불립. 얼마나 이 두 분이 조율을 했겠어요? 딱 일맥상통하는 얘기를 하시더라고요.◎ 박정호 > 그니까 국민들의 공감대 이거는 조희대 대법원장 그 자리를 지킬 자격이 있느냐라는 거고. 궁금하잖아요. 의혹이 있으니까 궁금하니까 국민의 대표들, 국회의원들이 청문회를 통해서 국회법에 나와 있는 그 절차를 통해서 좀 알아봐라 이런 말씀이고. 그걸 법사위에서 의결해서 하겠다라는 결정. 그게 뭐 소통이 없었다, 뭐 갈등 아니냐 이런 분석과 지적이 있는데 그렇게 볼 일이 아니고 국민의 명령을 따라서 지금 청문회 하는 것이다.◎ 박지원 > 그리고 소통도, 또 갈등도 아무런 문제가 없이, 어제 정청래 대표가 법사위에 오셔가지고 격려하고 저한테도 잘하십시오. 그래서 저는 정청래 대표가 내가 너무 약하게 하니까 세게 하라 이렇게 받아들였습니다. 하하하.◎ 박정호 > 하하하. 네. 약하게 하지 말고 세게 하십시오 라는 뜻으로 해석을 해보고요. 지금 한학자 총재 이제 구속이 돼서 수사를 받고 있는데. 20대 대선, 2022년 초에 통일교가 100억대 자금을 조성한 정황이 발견됐다 이런 얘기도 나오고 있고. 그리고 한학자 총재는 권성동 의원한테 세뱃돈은 줬다고 얘기는 했지만 샤넬 백 이런 건 모른다. 밑에서 윤영호 전 본부장이 알아서 한 거다. 이런 취지의 반박을 계속하고 있는 상황인데. 이 문제는 어떻게 보고 계십니까?◎ 박지원 > 그렇게 말씀하실 수밖에 없죠. 그럼 자기가, 또 자기가 주지는 않았을 거예요.◎ 박정호 > 그렇겠죠. 뭐 승인은 했더라도. 지시는 했더라도.◎ 박지원 > 아니 그런데, 딱 기분 나빠요.◎ 박정호 > 왜 나쁘세요?◎ 박지원 > 저는 문선명 총재도 수차례 뵀고 한학자 총재님도 뵀는데 왜 저한테는 돈을 안 줬죠? 가만히 생각해 보니까 아, 내가 큰절을 안 했구나.◎ 박정호 > 큰절을 안 했구나. 하하하.◎ 박지원 > 그래서 돈을 안 준 것 같아요. 아니, 보십시오. 윤석열 대통령이 후보 때 TV 토론 나와서 왕자. 그런데 한학자 총재께서 돈을 주면서 돈에다 왕자를 써서 보냈더라고요. 그러면 윤석열 대통령의 손바닥에 써준 왕자도 통일교에서 써줬나 하는 합리적 의심이 들어요.◎ 박정호 > 써줬다. 아 의심스럽다.◎ 박지원 > 어떻게 됐든 우리 헌법 20조에는 정치와 종교가 분리돼 있습니다. 정교분리. 그리고 이것을 지켜왔습니다. 그러나 홍준표 전 대구시장이 지적하는 게 맞아요. 입은 비뚤어져도 말은 바로 하라 했다고 바른 말씀 하시는 거예요. 자, 보십시오. 국민의힘이 통일교, 신천지, 전광훈, 이 사교들하고 같이하는 것이 옳은 일이냐. 너희들이 먼저 반성해야 된다, 이걸 손절해야 된다 하는 것이 홍준표 시장의 말씀인데. 아 진짜 홍준표 시장이 좀 나와서 국민의힘 대표했으면 좋겠어요. 맞는 말씀 아니에요.◎ 박정호 > 국민들이 볼 때는 당연한 말씀이고.◎ 박지원 > 그리고 아무리 윤석열을 하더라도 손절해야 된다. 어떻게 내란 세력하고 같이 가느냐. 이러한 것을 못 하고 있는데. 저는 한학자 총재가 더욱 참어머니 내 말에 뭐 교육을 받은 사람이 대통령이 돼야 된다. 이건 완전히 헌법을 무시하는.◎ 박정호 > 그렇네요. 반헌법적인.◎ 박지원 > 그러한 행동이기 때문에 저는 차제에 만약 국민의힘이 그렇게 종교하고 유착됐다고 하면 정당해산의 길로 갈 수밖에 없다. 그렇게 생각합니다.◎ 박정호 > 그래요. 왕자 말씀도 하셨지만 그때 윤석열이 논란이 되니까 뭐 동네 할머니가 써줬다 이런 얘기를 했었던 걸로 기억하는데.◎ 박지원 > 그 할머니인 모양이지. 하하하.◎ 박정호 > 하하하. 아 그렇게 또 연결이 되네요. 네. 한학자 총재 만나면 꼭 절을 해야 된다, 이런 생각도 다시 한번 하게 되는데. 아 참 보고 놀라셨겠네요.◎ 박지원 > 나도 큰절했으면 몇 억 받았을 건데. 하하하.◎ 박정호 > 큰절했으면 또 몰라요. 어떻게 되셨을지. 아 저희가 뭐 웃고 있지만 참 비극적인 상황입니다. 우리 대한민국 정치의.◎ 박지원 > 아 이게 대한민국 총체적으로 비극 아니에요. 아니 검찰이 총장 직무대행이라는 사람이 저따위 소리를 하는가 하면. 그래도 우리가 모셨던 대통령. 여태까지 특검도 재판장도 한 번 안 나오다가 얼마나 비겁해요. 자기 보석에는 나오겠다?◎ 박정호 > 그러니까요. 하 이게 뭡니까.◎ 박지원 > 자, 김건희. 돈이라고 하면 자기 친정어머니하고 자기 의붓아버지랑 양잿물도 더 큰 걸로 먹어버리는 이런 사람들 밑에서 우리가 백성 노릇, 국민 노릇 하기가 얼마나 힘들었느냐. 그렇지만 우리가 국민들이 이 내란 세력을 이겨서 민주주의를 회복해가지고 이재명 대통령이 당당하게 유엔 총회 연설에서 민주주의가 돌아왔다. 지금 보세요. 마이클 샌델. 최근에 와서 또 높이 평가를 했지만.◎ 박정호 > 아 이재명 대통령 만나서.◎ 박지원 > 김대중 평화회의에 로빈슨 MIT 경제학 교수. 작년도에 노벨경제상 받은 분 아니에요. 이분도 똑같은 얘기를 해요. 민주주의를 한국 국민이 살려냈다.◎ 박정호 > 맞아요.◎ 박지원 > 이런 평가를 받는데. 그러한 못된 짓을 한 작자들이, 아니 뭐 검찰총장, 검찰개혁, 사법부 개혁, 자기 재판, 이거 진짜 살맛이 안 나잖아요. 빨리해야 돼요.◎ 박정호 > 그렇죠. 빨리해야 되고 내란 종식을 해야 되는데. 내란 종식의 끝이 보일락 말락 하고 있는데 아직은 안 끝나서.◎ 박지원 > 어제 법사위에서 이성윤 의원이 얘기를 하더라고요. 특검에서 내란 관계 기소한 것을 재판부가 여섯 개인가 열 개인가 다 나눠서 하고 있어요. 그럼 뭐가 뭔지 알아요?◎ 박정호 > 문제네요 그것도.◎ 박지원 > 그렇기 때문에 내란특별재판부를 만들자. 그 만드는 것이 무슨 가정법원 만들고 특허법원 만드는 게 아니에요. 전담해서 하는, 마치 형사 1부, 2부, 3부, 이렇게 하나 해서 거기서 전담해서 모든 사건을 한 사람, 한 재판부가, 여러 재판부가 같이 공동으로 해야 되는 것 아니냐. 신속하게. 이것을 갖다가 그냥 헌법이다 뭔 막 이건 아니잖아요.◎ 박정호 > 삼권분립 위배된다, 뭐 조희대는 세종대왕 얘기까지 하고 그러고 있습니다.◎ 박지원 > 판사는 판결문으로 얘기를 한다, 말은 한다예요. 그런데 입에서 정치 얘기를 하면 옳은 얘기냐고요.◎ 박정호 > 그래서 조희대 대법원장이 다음 주 30일에 청문회에 나올 것이냐. 현재로서는 안 나올 가능성이 크다라고 생각이 드는데. 안 나오면 어떻게 됩니까, 의원님?◎ 박지원 > 조희대 대법원장님이 일생동안 재판장을 했습니다. 사법부에서. 당신이 재판하면서 피고인들이 안 나오면 용서했나요? 나와야죠. 법적으로.◎ 박정호 > 국민이 부르는 건데.◎ 박지원 > 그렇죠. 그런데 이것을 마치 말이지, 무슨 당당하게 '나는 안 나온다'? 이건 해서는 안 돼요.◎ 박정호 > 네. 그럴까 봐. 여기에 대해서도 만약에, 만에 하나 나오지 않는다 그러면 국회에서도 제대로 대응을 할 거라고 생각이 되고. 이런 가운데 이런 사법개혁, 검찰개혁. 이제 끝이 보이는 개혁. 내란 종식으로 가고 있는 이런 상황에서 국민의힘은 계속 장외투쟁하고, 대구하고 뭐 충청, 그다음에 서울까지 온다는 것 아니겠습니까.◎ 박지원 > 서울까지 오건, 천당까지 가건. 그것은 그 사람들이 할 일이에요. 그렇지만 모든 것은 명분이 있어야 돼요. 어떻게 윤석열 졸졸졸 따라다니면서 내란 함께한 동조 세력으로 남냐 이거죠.◎ 박정호 > 그것부터 안 된다.◎ 박지원 > 어떻게 됐든 홍준표 대표 시장이 얘기한 대로 뭐 통일교, 신천지, 전광훈, 그런 분들이 모인다 하더라도 20%가 되겠어요, 30%가 되겠어요, 국민의? 이걸 보고 역사를 배반하고 국민을 배반하면 자기들은 국민의힘은 역사의 뒤안길로 역사와 국민이 몰아버려요. 저는 명분이 없다.◎ 박정호 > 명분이 없다.◎ 박지원 > 가을 햇볕이 더 따갑습니다. 고생하지 말고 들어와서 국회에서 조곤조곤 해라. 그리고 내란을 종식하겠다, 개혁을 하겠다 하면 민주당과 원내대표, 당대표 지도부들이 다 얘기하고 중진들도 서로 협력하면. 또 이게 과하다 하는 것은 민주당도 양보해줘야 돼요.◎ 박정호 > 그렇죠.◎ 박지원 > 그런데 그걸 안 한단 말이에요. 그렇기 때문에 제가 주장하는 것은 그래요. 내란 청산 없는 협치는 없다.◎ 박정호 > 없다. 그래요. 그건 확실하게.◎ 박지원 > 이게 박지원이 얘기했지만 이게 소크라테스 말보다도 더 정확한 얘기입니다.◎ 박정호 > 맞아요. 국민들께서 공감하실 것 같고. 사실 뭐 장동혁 대표가 세계로교회로 가고 뭐 교인들도 만나고 그러면서 세를 규합하려는 것 같은데. 이번에 보니까 불교계, 조계종 총무원장 진우스님을 예방하면서 합장을 안 해가지고 지금 또 난리가 났더라고요. 이건 예의고 기본이고 상식인데.◎ 박지원 > 아 그렇죠. 아니 스님 앞에 가서는 스님 하는 거예요.◎ 박정호 > 합장해야 되는데 합장 대신 묵례로 인사하고 막 이게 지금 불교계가 부글부글하더라고요.◎ 박지원 > 그건 아니죠. 지금 김대중 대통령은 천주교 신자예요. 그렇지만 불사에 가면 고관절 불편으로 큰절은 못 하지만 반드시 부처님 앞에 가서 합장으로 예의를 표하십니다. 하시면서 하시는 말씀이 그거예요. 나의 종교를 존중한다 그러면 남의 종교도 존경하고 존중해야 된다. 로마에 가면 로마 사람이 돼라. 아 스님 앞에서 저도 합장해요.◎ 박정호 > 그렇죠.◎ 박지원 > 우리 해남 대흥사 법상스님, 미황사 스님들 만나면 다 성불 하십시오, 다 하는 거 아니에요?◎ 박정호 > 예. 아 이걸 보면 모르겠습니다. 자신의 신념이 있어서, 뭐 종교적인 신념이 있어서 그런지는 모르겠습니다만, 이게 어떻게 보면 불교계의 입장에서는 결례고, 화가 날 일이고.◎ 박지원 > 아니 그러면 왜 전광훈하고는 같이 해요?◎ 박정호 > 네. 그런 반문이 나옵니다. 반문이 나오고. 우리 의원님께서 이제 가셔야 될 시간이 또 돼가지고. 다른 일정이 또 뒤에 빡빡하게 있다고 하셔서 보내드려야 될 것 같은데. 그래도 저희가 가시기 전에 한 말씀 더 들어야죠. 못다 한 말씀 있으면 한번 들어보도록 하고. 보니까 빅터 차, 빅터 차가 또 트럼프의 페이스 메이커 자임한 이재명 대통령 매우 스마트하다. 이렇게 또 얘기를 했네요.◎ 박지원 > 빅터 차가 상당히 햇볕정책, 우리 진보 정책, 대북정책에 대해서 부정적으로 보시는 분인데 그렇게 얘기를 하신 것은. 제 견해가 맞다니까요. 미국이 북한하고 대화하고 있어요. 물밑 접촉하고 있고. 그 물밑 접촉을 우리 한국 이재명 정부하고 공유하고 있으니까 세 정상이 비슷한 말을 거의 동시에 해냈다. 제가요 얘기했어요. 아니 핵 보유를 인정하고 모라토리엄으로 가는 것이 가장 바람직하다. 동결로 가면 북한 핵시설을 증설 못 하고 핵기술이 개발 안 된다. 더 중요한 것은 미국이, 세계가 가장 무서워하는 핵확산이 안 된다. 이게 좋은 거다 했더니 경향신문 같은 몇 곳에서는 그대로 보도를 했더라고요. 어떤 보수 TV가 어떻게 핵 보유를 인정하자는 얘기를 하느냐. 아 정부 입장 아니고 내 개인 입장은 할 수 있지 않느냐. 그리고 이 말은 트럼프한테 가서 물어봐라. 트럼프가 하더라. 그랬더니 보도를 안 하더라고요. 미국 대통령이 하는 것은 정의고 진리고, 한국 정치인이나 얘기하는 것은 나빠요? 그건 아니에요.◎ 박정호 > 그걸 차별해서 보면 안 되죠.◎ 박지원 > 그래서 거듭 말씀드리지만 이 남북미 정상들이 대화를 향해서 껑충 한 발자국 나갔다. 그런데 다행한 것은 한미동맹 속에서 미북 간의 대화는 물밑에서 이루어지고 그 대화의 결과를 한국 정부하고 공유하고 있다. 안심해도 돼요.◎ 박정호 > 안심해도 된다. 우리 의원님 말씀 들으니까 정말 경주에서, 그리고 서울, 아니면 판문점, 판문각 이 주변에서 뭔가 큰일이 있을 것 같다는 생각을 다시 한번 하고 기대를 해보겠습니다.◎ 박지원 > 아니 국민 통합해서 그렇게 여론을 만들어주면 된다니까요. 기적은 이루어지는 거예요.◎ 박정호 > 기적은 이루어진다.◎ 박지원 > 안 이루어지려면 기적이란 말을 안 써요. 만들어 내야 돼요.◎ 박정호 > 알겠습니다. 네. 박지원 의원님께서 예측하고 관측하신 대로 이게 흘러가서 저는 진짜 아 역시 정치 9단이다. 이런 생각 다시 한번 합니다.◎ 박지원 > 아니에요. 정치 9단이 아니라 민족 문제에 대해서 깊게 생각하자. 어젯밤에 제가 이렇게, 어제 저녁도 못 먹고, 저녁 9시 반에 끝났는데 위원장실에서 김밥 사줘서 그거 하나 먹었는데. 잠을 못 잤어요. 이게 이야 이재명 대통령의 유엔 연설. 김정은의 훌쩍 뛰어넘는 말. 이런 것들이 우리 한반도에. 또 특히 지금 김대중 노벨평화상 그 행사를 앞두고 어떻게 전개될 것인가. 이걸 강조하는 거예요.◎ 박정호 > 그걸 계속 생각하시고 많이 고민을 해보시고 계신데. 건강 잘 챙기시고요, 의원님. 김밥, 아 김밥 가지고 안 되는데. 잘 드셔야 되는데. 하하하.◎ 박지원 > 하하하. 저는 잘 먹고 운동하고 행복하게 삽니다.◎ 박정호 > 예. 운동도 열심히 하시고. 예. 알겠습니다. 행복한 박지원 의원님, 이제 보내드리겠습니다. 말씀 잘 들었고요. 다음 시간에 뵙겠습니다. 고맙습니다, 의원님.◎ 박지원 > 예. 감사합니다.◎ 박정호 > 예. 감사합니다.