"작은 법률 지식이 범죄를 막는 방패가 될 수 있다" 고향 노인들의 금융사기 예방에 앞장서는 젊은 변호사가 눈길을 끌고 있다. 주인공은 24일 서산시 지곡노인대학에서 만난 조창현 변호사.

"보이스피싱이나 전세사기 수법이 나날이 지능화되고 있지만 때로는 작은 법 지식 하나가 이를 막는 방패가 될 수 있습니다. 고향 어르신들이 노후를 마음 편히 사실 수 있도록 작은 힘이나마 열심히 보태겠습니다."

큰사진보기 ▲조창현 변호사는 고향인 서산의 어르신들과 주민들의 삶에 도움을 줄 수 있는 법조인이 되기 위해 항상 노력하고 있다. ⓒ 방관식 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 충청뉴스라인에도 실립니다.

고향 노인들의 금융사기 예방에 앞장서는 젊은 변호사가 눈길을 끌고 있다. 주인공은 24일 서산시 지곡노인대학에서 만난 조창현 변호사.이날 '행복한 노년을 위한 벌률 가이드' 특강을 통해 노인대학생들 앞에 선 조 변호사는 자신이 직접 현장에서 겪은 사례로 '보이스피싱'의 진화된 수법에 대해 경각심을 일깨웠다.이어 요즘 사회적 문제인 전세사기에 대해서도 계약서 작성 시 꼭 살펴봐야 할 몇 가지 핵심 사항을 골라 알기 쉽게 설명해 노인들의 이해를 높였다.조창현 변호사는 서산 출신으로 서령고등학교를 졸업한 뒤 한양대학교 법과대학, 충남대학교 법학전문대학원을 거쳐 현재 '유진범·조창현 법률사무소'에서 활동하고 있는 대한변호사협회 형사·이혼 전문변호사다.이번 특강에 앞서 지난 8일부터 12일까지 서산시 종합사회복지관에서 열린 '2025 어르신아카데미'에서도 강의에 나서는 등 조 변호사는 지역민들의 권익 보호에 앞장서는 신뢰받는 법률가로 성장하고 있다.