'원조 친명' 김영진, '그림자 실세' 김현지 국감 불출석에 "나오는 게 상식"

원조 친이재명(친명) 그룹으로 불리는 '7인회' 멤버인 김영진 더불어민주당 의원이 이재명 대통령의 최측근인 김현지 대통령실 총무비서관의 국정감사 불출석에 대해 "상식적으로 판단했으면 좋겠다"며 쓴소리를 했다.김영진 의원은 25일 MBC라디오 <김종배의 시선집중> 인터뷰에서 "총무비서관이든 법무비서관이든 국민의 대표인 국회에 나와서 공직자로서 자기 입장을 표명하는 게 필요하고 상식적"이라며 "(김 비서관이) 국정감사 증인으로 나오는 것이 국민에 대한 도리이고 국민주권정부가 지켜야할 원칙"이라고 밝혔다.전날(24일) 국회 운영원회 전체회의에서는 김현지 비서관이 국정감사 증인 명단에서 제외된 것을 두고 여야간 충돌이 빚어졌다. 대통령실 총무비서관은 예산 등 대통령실 살림을 총괄하는 자리다. 김 비서관은 이 대통령의 성남시장 시절부터 핵심 측근으로 불렸지만 언론 등 대외 노출을 철저히 차단해 와 '그림자 실세'라는 별명을 얻었다.국민의힘은 "총무비서관은 14대 국회 이후 단 한번도 증인에서 제외된 적이 없는데 김 비서관은 절대 불러서는 안되는 존엄한 존재냐"고 반발했고, 민주당은 "김 비서관보다 권한이 더 많은 게 비서실장인데 김 비서관을 불러내는 건 정쟁으로 삼으려는 것"이라고 맞섰다.이 같은 논란에 대해 김영진 의원은 이날 인터뷰에서 "지난 30년동안, 저도 문재인 여당정부의 원내수석으로서 국정감사 증인 채택 때 총무비서관이 논란이 됐던 적은 한번도 없었다"라며 "정부 부처나 대통령실 1급 이상 국·실장급들은 당연직 증인 대상이라 논란이 됐던 적이 없다. 당연직 증인"이라고 설명했다. 민주당이 김현지 비서관에 대해 과도한 감싸기를 하고 있다고 본 것이다.그러면서 '국민의힘이 김 비서관을 타깃으로 삼은 이유는 무엇이라고 분석하나'란 질문에 "타깃이 아니라 원래 기관 증인이었는데 굳이 타깃으로 만들어 놓은 것 자체가 적절하지 않다"고 지적했다.이 대통령과 같은 중앙대학교 출신으로 원조 친명으로 불리는 김 의원은 과거 이 대통령의 민주당 대표 시절부터 직언과 쓴소리를 하는 레드팀 역할을 해온 것으로 알려져 있다.