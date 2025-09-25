중장년들이 배우로, 90년대생들이 강사로 협업한 무대

"우리는 나라를 빼앗겼어. 글을 빼앗겼어. 그러니까 말과 글로 싸워야 해. 이 종이 한 장이면 충분해."

▲9월 20일 목일신 동요제 사전공연 장면지역의 중장년이 배우가 되어 공연을 펼쳤다 ⓒ 고흥군문화도시센터

지난 여름, 고흥 꿈꾸는예술터 몸작업장에서 울려 퍼진 대사는 단순한 연극의 대사가 아니었다. 그것은 한 시대를 살다간 시인의 목소리이자, 무대 위에 선 중장년 주민들의 자기 고백이었다.17회차 동안 진행된 세미 뮤지컬 <목일신의 세포들: N개의 목일신, 조각맞춤하다>가 지난 20일 목일신 동요제 사전 공연을 끝으로 막을 내렸다.지난 여정을 돌아보면, 4월 첫 오리엔테이션으로 시작한 이 프로그램은 참여자들이 직접 인물을 탐구하고 대사를 만들며 무대를 완성하는 과정이었다.'N개의 목일신'이라는 제목은 목일신을 단일한 위인으로 고정하지 않고, 참여자마다 다른 시선으로 발견한 무수한 얼굴(N)을 뜻한다. 동요작가, 항일운동가, 교육자, 시대의 저항자… 작품은 그 모든 조각을 이어붙이며 각자의 삶 속에서 다시 살아난 목일신을 무대 위에 세웠다.특히 이번 과정은 중장년층 주민과 90년대 이후 출생한 강사진의 협업이라는 점에서 의미가 깊다. 직접 경험하지 않은 시대를 몸과 목소리로 재현하며, 세대 간 기억이 교차하는 포스트 메모리(post-memory)적 경험이 가능해졌다. 포스트 메모리란 직접 경험하지 않은 과거를 후세대가 상상과 감정이입을 통해 자기 기억처럼 체험하는 방식을 뜻한다.연기 경험이 없던 주민들은 발성과 동작, 노래와 안무를 배우며 점차 배우가 되었다. 연습실에서 외친 "대한독립 만세!"의 울림은 리허설을 넘어 실제 공연장에서 관객과 만나며 더욱 깊은 울림으로 확장됐다.이번 공연은 단순한 역사인물 선양을 넘어 주민 주체 문화예술교육의 새로운 모델로 자리매김했다. 서성훈 고흥군문화도시센터장은 "중장년 주민이 지역 인물을 재해석해 무대에 올리는 일 자체가 공동체 회복의 중요한 계기였다"며 "앞으로도 주민 스스로 주체가 되는 문화예술교육을 지속적으로 확장해 나가겠다"고 밝혔다.전라남도, 전라남도문화재단과 고흥군문화도시센터가 함께한 프로그램은 말과 글, 기억과 저항, 삶과 예술이 어우러진 무대를 통해 새로운 지역 문화예술교육 모델의 가능성을 보여주었다. 지역민들은 "'N개의 목일신'이 일회성 공연에 그치지 않고, 주민이 자기 언어를 찾아가는 과정으로 이어지길 바란다"고 전했다. 이번 교육 과정은 과거를 새롭게 기억하는 시간이었다.