서산 석유화학산업 위기 심화... 고용 안정 위한 특별 대책 추진 요청

충남 서산시가 석유화학산업 불황으로 인한 고용 감소에 대응하기 위해 '고용위기 선제대응지역' 지정을 본격 추진하고 있다.
25일 서산시에 따르면, 현재 고용노동부 서산출장소에 '고용위기 선제대응지역' 지정을 공식 건의한 상태다.
앞서 정부는 지난 8월 28일, 중국·중동의 대규모 설비 증설로 인한 공급 과잉, 원자재 가격 불안정, 탄소중립 정책 강화 등 복합적인 요인으로 인해 위기를 겪고 있는 서산시를 2027년 8월 27일까지 2년간 '산업위기 선제대응지역'으로 지정한 바 있다.
하지만 석유화학산업의 장기 침체로 신규 투자가 미뤄지고 고용도 줄면서, 노동자들이 일자리를 찾아 서산을 떠나는 등 지역 전반이 고용 위기에 내몰리고 있다.
이에 따라 지역 노동단체와 시민사회에서는 '산업위기 선제대응지역' 지정에 이어 고용 안정을 위한 '고용위기 선제대응지역' 지정도 필요하다는 목소리를 꾸준히 내고 있다.
'고용위기 선제대응지역'은 고용 상황이 악화될 우려가 있는 지역에 대해 고용노동부가 선제적으로 지정해 고용 유지와 생계 안정을 위한 다양한 지원을 제공하는 제도다. 해당 지역으로 지정되면 고용유지지원금, 직업능력개발 지원사업, 생활안정자금 융자 등 다양한 정책적 지원이 강화된다.
서산시는 이와 관련해 석유화학 업종에 대한 전문가 분석 자료와 업황, 고용 동향 등을 포함한 지정 요건 자료를 준비 중이며, 지정 요청에 필요한 행정력을 집중하고 있다.
시는 이번 지정 요청이 석유화학산업 침체로 인한 고용 충격을 최소화하고 대규모 실업 사태를 미연에 방지하기 위한 '선제 대응' 차원이라고 밝혔다.
서산시에 따르면 이번 '고용위기 선제대응지역'지정 요청은 석유화학산업 침체가 지역 일자리에 미치는 충격을 최소화하고, 대량 실업 사태를 미연에 방지하기 위한 선제 대응 차원이다.
특히 시에 따르면 대산지역 석유화학산업 고용은 지난 7월 기준으로 전년 동월 대비 3개월 연속 감소한 것으로 조사됐다. 이는 고용위기 선제대응지역 지정 기준을 충족하는 수치다.
또한 서산시는 지정 전 필수 절차 중 하나인 충청남도 지역고용심의회에서 시민 의견이 적극 반영될 수 있도록 도와 긴밀히 소통 중이라고 밝혔다.
한편, 지난 17일 고용노동부 서산출장소에서는 '석유화학산업 전환에 따른 일할 권리 보장과 지역사회 보전을 위한 노동·시민사회 토론회'가 열렸다(관련 기사: 서산 석유화학단지 위기, "우리도 국가에 일자리 청구권 있다" https://omn.kr/2fd7c)
노동계는 현장 노동자들이 실질적으로 참여해 준비할 때 보다 현실적이고 효과적인 대안을 마련할 수 있으며, 정부를 설득하는 데도 도움이 될 것이라고 주장했다.
이에 대해 서산시 관계자는 25일 본지와의 통화에서 "관련 고시나 업무 지침에 따라 지역 주민 의견 수렴 절차가 포함되어 있다"며 "현재 전문기관 용역을 진행 중"이라고 설명했다.
이어 "노동자들의 어려움을 충분히 인식하고 있다"며 "용역 결과가 나오면 노동자, 지자체, 고용노동부(서산출장소)의 의견을 모아 충남도에 전달하겠다"고 밝혔다.
한편 고용위기 선제대응지역 지정 절차는 지역 의견 수렴 과정을 거쳐 지방노동관서의 장이 고용노동부에 건의하면, 이후 고용정책심의회를 통해 지정 여부가 결정된다.