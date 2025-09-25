생활임금 외친 노동자들 "우린 왜 외식도 못 하나?"

큰사진보기 ▲제대로 된 부산시 생활임금 적용 촉구 민주노총부산본부 결의대회 ⓒ 민주노총부산본부 관련사진보기

큰사진보기 ▲제대로 된 부산시 생활임금 적용 촉구 민주노총부산본부 결의대회 ⓒ 민주노총부산본부 관련사진보기

큰사진보기 ▲제대로 된 부산시 생활임금 적용 촉구 민주노총부산본부 결의대회 ⓒ 민주노총부산본부 관련사진보기

큰사진보기 ▲제대로 된 부산시 생활임금 적용 촉구 민주노총부산본부 결의대회 ⓒ 민주노총부산본부 관련사진보기

큰사진보기 ▲제대로 된 부산시 생활임금 적용 촉구 민주노총부산본부 결의대회 ⓒ 민주노총부산본부 관련사진보기

큰사진보기 ▲제대로 된 부산시 생활임금 적용 촉구 민주노총부산본부 결의대회 ⓒ 민주노총부산본부 관련사진보기

큰사진보기 ▲제대로 된 부산시 생활임금 적용 촉구 민주노총부산본부 결의대회 ⓒ 민주노총부산본부 관련사진보기

큰사진보기 ▲제대로 된 부산시 생활임금 적용 촉구 민주노총부산본부 결의대회 ⓒ 민주노총부산본부 관련사진보기

큰사진보기 ▲제대로 된 부산시 생활임금 적용 촉구 민주노총부산본부 결의대회 ⓒ 민주노총부산본부 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 노동과세계에도 실립니다.

24일 오전 9시 30분, 부산시청 후문에서 민주노총 부산본부가 '제대로 된 생활임금 적용'을 요구하며 결의대회를 열었다. 이번 집회는 같은 날 개최된 부산시 생활임금위원회 회의 일정에 맞춰 진행됐다.민주노총 부산본부 김재남 본부장은 대회사를 통해 "부산시가 모범 사용자로서의 역할을 하고 민간까지 제도를 전파하기 위해 생활임금 제도를 도입했다. 그렇다면 지방 공기업, 출자·출연기관, 민간 위탁, 용역까지 확대 적용하는 것이 제도의 본래 취지다"고 말했다.김재남 본부장은 "그런데 부산시는 조례가 바뀌지 않았다는 이유로 확대 적용을 하지 않겠다고 말한다. 연간 2억 원이면 해결될 문제를 조례 탓으로 돌리는 건 변명이다"라며 "많은 노동자들이 생계 절벽에 내몰렸다. 민생이 위기다. 생활임금 대폭 인상하라, 예산을 확대하라, 산입 범위를 축소하라"고 강조했다.민주일반노조 부산본부 배성민 본부장은 "태종대 다누비 열차 노동자가 우리 노조에 가입하면서 생활임금 투쟁에 함께했다. 그 노동자들이 파업 투쟁을 결의하고 지하철 노조 동지들과 함께 싸웠던 기억이 생생하다"며 "생활임금 투쟁은 단순히 액수를 인상하는 문제가 아니다. 적용 범위를 넓혀야 하고, 정규직·자회사·용역 노동자들 간의 차별을 없애야 한다. 생활임금 투쟁은 차별 철폐의 길로 나아가야 한다"고 주장했다.부산지하철노조 최정식 위원장은 "생활임금 투쟁이 가진 의미를 다시 생각해야 한다. 생활임금은 노동의 가치를 어떻게 인정받느냐와 관련된 문제다"며 "동지들이 5월부터 해온 시청 선전전, 집회, 기자회견이 오늘 결실을 맺을 것이라 생각한다. 부산지하철노조가 지역에서 어떤 위치에 있는지 잘 알고 있다. 끝까지 연대하고 싸우겠다"고 밝혔다.결의대회에서는 민주일반노조 부산본부 정영주 사무국장의 지도에 맞춰 참가자들이 함께 율동을 하며 분위기를 북돋웠다. 이어 '임금인상'과 '적용확대'라는 주제로 즉석 4행시가 진행됐고, 금강필 가수가 무대에 올라 힘찬 노래로 호응을 이끌어냈다.공공운수노조 부산본부 최무덕 본부장은 "지금 부산에 필요한 것은 보여주기식 전시 행정이 아니라 서민의 삶을 지키는 생활임금이다. 생활임금이 제대로 시행되어야 청년이 돌아오고, 어르신이 존엄을 지키며, 부산이 다시 사람 사는 도시로 발전한다"며 "우리의 투쟁은 단지 노동자의 권리를 넘어 시민의 안전과 행복을 지키는 일이다. 동지들의 힘, 그리고 시민단체, 우리 부산 시민의 염원을 모아 생활임금 정치를 꼭 함께해 나가자"고 외쳤다.부산지하철노조 운영서비스지부 김선희 대의원은 "매일 열심히 일하지만 현실은 다르다. 물가는 오르는데 임금은 제자리다. 생활임금으로는 기본 생계도 빠듯해 가족과 외식조차 어렵다"며 "우리도 사람답게 살고 싶다. 일한 만큼 정당한 대우를 받고, 최소한의 문화생활을 누리고 싶다. 생활임금이 최저선이 아니라 사람답게 사는 기준선이 되길 바란다"고 호소했다.박경석 민주일반노조 부산본부 조직부장은 김은정 지자체공기업지부장의 발언문을 대독했다. 그는 "생활임금 조례 개정으로 민간 위탁 노동자까지 확대 적용한다는 소식이 있었지만, 부산시는 '부산시 공공기관 하청 노동자들에게 생활임금을 적용한 사례가 없다', '다른 지자체에도 없다'며 해당 사항이 없다는 말만 되풀이했다. 태종대 유원지 용역 하청 노동자들도 올해는 꼭 생활임금을 적용받을 수 있도록 확대해야 한다"고 전했다.김경우 부산지하철노조 수석부위원장은 생활임금위원회 결과를 전했다. 그는 "생활임금 인상은 전국 4위 수준으로 결정됐으나 정확한 액수는 비공개하기로 했다. 적용 범위 확대는 11월 이전에 위원회를 다시 열어 논의하기로 했고, 구청장·군수협의회에서도 생활임금 동일 적용 방안을 다루기로 했다. 민주노총의 요구가 반영될 수 있도록 끝까지 투쟁하겠다"고 밝혔다.민주노총 부산본부는 생활임금 요구안 관철을 위해 투쟁을 이어가겠다는 방침이다. 특히 11월 예정된 추가 생활임금위원회에 대비해 조직적 대응을 강화할 계획이다.