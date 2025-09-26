제주4·3평화공원 기념관이 그릇 모양인 까닭

큰사진보기 ▲제주4·3평화공원 리플릿. 상징 조형물 '비설(飛雪)'이 애잔하다. 1949년 1월 6일, 토벌을 피해 거친오름을 오르다가 여성 변병생(당시 25세)은 두 살배기 딸을 끌어안고 죽은 채 다음 해 봄에 발견됐다. 조형물은 실화를 바탕으로 만들어졌다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

큰사진보기 ▲평화로운 제주4·3평화공원. 제주4·3의 진실을 알리고 희생자들을 추모하는 공간이다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

AD

"'제주4·3사건'이란 1947년 3월 1일 경찰의 발포사건을 기점으로 하여, 경찰·서청(서북북청년단)의 탄압에 대한 저항과 단독선거·단독정부 반대를 기치로 1948년 4월 3일 남로당 제주도당 무장대가 무장봉기한 이래 1954년 9월 21일 한라산 금족지역이 전면 개방될 때까지 제주도에서 발생한 무장대와 토벌대간의 무력충돌과 토벌대의 진압과정에서 수많은 주민들이 희생당한 사건이다."

큰사진보기 ▲제주4·3평화공원기념관(전시실). 4·3역사를 담는 그릇을 모티브로 하여 인상적이다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

큰사진보기 ▲기념관 전시실은 제주4·3의 역사적 진실을 시간의 흐름에 따라 전시되어 제주4·3을 이해하는데 도움이 되었다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

큰사진보기 ▲전시실에 전시된 사진. 당시 불바다가 된 중산간마을의 모습이 처참하다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

큰사진보기 ▲제주4·3의 평화적 해결을 위해 노력한 김익렬 연대장, 예비검속자 학살을 거부했던 문형순 경찰서장. 4·3당시 의로운 행동을 한 사람들을 사진으로 만났다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

'언젠가 이 비(碑)에 제주4·3의 이름을 새기고 일으켜 세우리라.'

큰사진보기 ▲이름을 짓지 못한 제주4·3백비. 분단을 넘어 통일의 그날, 제주4·3의 진정한 이름을 새길 수 있을 것이다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

큰사진보기 ▲제주4·3의 상징꽃인 동백꽃 조형물. 붉은 동백꽃의 강렬한 이미지가 제주의 아픔을 말해주고 있는 듯싶다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

큰사진보기 ▲공원 화단에 핀 상사화가 희생자를 그리워하는 것 같았다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

큰사진보기 ▲전시실에 마련한 해원의 폭낭. 애도와 희망의 메시지가 담겼다 ⓒ 전갑남 관련사진보기

눈물수건으로 눈물을 닦으시고

땀든 의장 뼈를 싸 얼었던 몸 녹이고

얼은 마음 녹여서

저승 상마을로 가 나비로나 환생협서

ㅡ <해원(解寃)의 시>, 문무병

덧붙이는 글 | 9월10일부터 9월16일까지 제주 여행을 다녀왔습니다.

제주도 여름은 바다도 숲도 하늘도 푸르다. 자연의 신비를 품은 아름다운 섬 제주다. 제주도는 유네스코 세계자연유산, 생물권보전지역, 세계지질공원 등 자연과학분야 3관왕을 자랑한다. 그러나 그 찬란함 뒤에는 한과 눈물로 얼룩진 뼈아픈 역사가 있다.그 아픔의 현장 제주4·3평화공원을 지난 12일 찾았다. 평화공원은 제주특별자치도 제주시 봉개동에 자리 잡고 있다.제주4·3평화공원은 제주4.3으로 일어난 민간인 학살과 무고한 제주도민들이 처절하게 겪었던 삶을 기억하면서 희생자들을 추념하고, 화해와 상생의 미래를 열어가기 위한 평화와 인권을 상징하는 공원이다. '제주4·3사건 진상보고서'는 다음과 같이 제주4·3을 정의하였다.역사학자와 연구자들은 제주4·3으로 인해 당시 제주도 인구의 10분의 1 이상인 2만 5000에서 3만 명의 인명 피해가 있었다고 추정한다. 슬프고 가슴 아픈 제주4·3, 반세기가 넘도록 입 밖에 내놓지 못하고, 알고서도 몰라야 했던 상처와 고통은 남겨진 이들에게 대물림되었다. 제주4·3은 이념적 누명의 굴레 아래 지하에 갇혀 있어야만 했다.하지만 역사의 진실은 영원히 가둘 수 없는 법. 1987년 6월 민주항쟁 이후 강요된 침묵을 깨고 제주4·3의 진실은 드러나기 시작했다. 마침내 2003년 10월 15일 제주4·3을 '국가 공권력의 인권유린'으로 규정하고, 그해 10월 31일 노무현 대통령은 제주도민과 4·3희생자 유족들에게 국가권력의 잘못을 인정하고 공식적으로 사과하였다.그리고 2005년 1월 17일은 제주도를 '세계평화의섬'으로 선포하고, 2014년에는 '4·3희생자추념일'을 국가기념일로 공식 지정하였다.제주4·3평화기념관은 건물 외관이 특이한 그릇 모양을 하고 있다. 제주4·3의 역사적 진실을 담은 그릇을 상징한다고 한다. 여러 해 동안 금기시되었던 역사적 진실을 그릇에 담아내려는 의도가 있는 것이다.기념관은 시간의 흐름에 따라 전시하고 실체적 진실을 이해하는 데 도움을 주었다. 1부에서 5부까지 제주4·3의 원인, 전개과정, 결과, 진상조사 단계까지를 포함하여 교육현장으로 꾸며놓았다. 참담했던 역사가 이 땅에 다시는 되풀이되어서는 안 된다는 굳은 의지를 담고 있다. 전시실에 누워있는 제주4·3 백비(白碑)가 인상 깊다.백비는 어떤 까닭이 있어 이름을 새기지 못하는 비석을 상징한다. 그동안 제주4·3은 봉기, 폭동, 사태, 사건, 항쟁 등으로 다양하게 불려왔다. 그래서 아직도 제주4·3은 올바른 이름을 갖지 못하고 있다. 분단의 시대를 넘어 남과 북이 통일되는 그날, 진정한 4·3의 이름을 새길 수 있을 거라 기대한다.참담했던 제주4·3의 역사적 의미를 되새기며 기념관을 나왔다. 희생자들의 명예 회복과 평화·인권의 가치를 깊이 느끼는 시간이었다. 평화공원 한쪽에 세워진 빨간 동백꽃 조형물이 눈에 확 들어온다. 동백꽃은 제주4·3을 상징하는 꽃이다.동백은 한겨울에 피면서 강렬한 색깔의 붉은 꽃잎으로 추운 겨울 모두가 잠들어 있어도 저 홀로 피어 깨어 있다. 눈밭에 만개한 화려한 꽃망울은 통꽃으로 툭 털어져도 아름다움을 잃지 않는다. 어찌 보면 하얀 눈밭에 흘린 붉은 피를 의미하는 것 같아 제주4·3의 상징꽃이 되지 않았을까. 참혹했지만 화해와 상생을 의미하는 제주4·3의 정신을 홍보하고 있다.공원 화단에 예쁘게 핀 몇 송이 상사화도 마음이 끌린다. 잎과 꽃이 만나지 못해 서로를 그리워하는 상사화! 억울한 죽임을 당한 희생자들의 넋이 그리운 가족을 생각하고 있는 것 같아 마음이 애잔하다.제주4·3평화공원은 자주독립, 통일된 나라를 열망했던 역사의 현장으로 평화와 인권의 가치를 다시 한번 깨닫는 소중한 기회가 되었다.제주4·3 관련 시 한 수를 소개한다.