광주 최근 5년 추석 연휴 화재 46건…하루 평균 1.8건

최근 5년 동안 추석 연휴 기간 광주광역시에서 46건의 화재가 발생한 것으로 집계됐다.25일 광주광역시 소방안전본부에 따르면 지난 2020년부터 2024년까지 추석 연휴 기간 46건의 화재가 발생해 1명이 숨지고 2명이 다쳤으며, 3억 8500만원의 재산 피해를 입었다.하루 평균 1.8건의 화재와 1500만원의 재산 피해가 발생한 수치다.같은 기간 전국적으로는 2026건의 화재가 발생해 10명이 사망하고 98명이 다쳤다. 재산 피해는 199억 4600만원으로 집계됐다.광주지역 화재 발생 장소는 아파트 등 주거 시설이 19건(41.3%)으로 가장 많았으며, 이는 평상시보다 10% 이상 높은 비율이다.화재 원인으로는 부주의가 21건(45.6%)으로 가장 높았다.명절 음식 조리 과정이나 장기간 외출 시 전기제품으로 인한 화재가 주된 원인으로 분석됐다.소방본부는 기름 조리 때 주변에 불이 잘 붙는 물건을 두지 말고, 가정 내 소화기를 눈에 잘 띄는 곳에 비치해 즉시 사용할 수 있도록 할 것을 당부했다.또 주방용 전기제품은 콘센트를 단독으로 사용하고, 장기간 집을 비울 때는 사용하지 않는 전기제품의 전원을 차단하는 등 안전 수칙을 철저히 준수해야 한다고 강조했다.김희철 광주소방안전본부 119대응과장은 "올해 추석은 최장 10일의 긴 연휴로 화재 위험이 높다"며 "시민 모두가 안전 수칙을 지켜 안전한 추석 명절을 보내길 바란다"고 말했다.