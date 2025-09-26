[단독] "연락 달라 아니면 법원 출석" 명태균·아내, 전 직원에 문자...증언 개입 의혹

큰사진보기 ▲공천개입 및 여론조사 조작 의혹을 받고 있는 명태균씨가 지난 7월 31일 오전 서울 종로구 김건희 특검 사무실에 소환되어 출석하고 있다. ⓒ 이희훈 관련사진보기

큰사진보기 ▲명태균씨가 지난 16일 미래한국연구소 전 직원에게 전화를 건 뒤 연락이 닿질 않자 "궁금한 게 있어 전화했다"며 보낸 문자. 닷새 뒤인 지난 21일에는 명씨의 아내가 해당 직원에게 "몇 가지만 확인해 주면 재판에 증인으로 참석할 일 없을 것" 등의 문자를 남겼다.

공천거래 혐의로 재판 중인 명태균씨와 그의 아내가 최근 미래한국연구소 전 직원에게 접촉해 "몇 가지 확인해주면 재판에 증인으로 참석할 일은 없을 것", "(그렇지 않으면) 내일 법원에 증인으로 청구해 우편으로 출석 통지서가 갈 것"이라고 말한 사실이 확인됐다. 명씨의 미래한국연구소 실소유 여부가 재판의 쟁점 중 하나인 상황에서 "부당한 증언 개입"이라는 지적이 나오자, 명씨 측은 "증인 신청을 위해 주소를 확인하기 위한 연락"이라고 주장했다.명씨는 지난 16일 오후 1시 44분 전 직원 A씨에게 "○○씨 잘 계시죠?"라고 안부를 물은 뒤 "궁금한 게 있어 전화드렸다. 전화주시면 고맙겠다. 부담스러우면 답장 안 해도 괜찮다"고 문자를 보냈다.A씨가 "전화번호가 익숙하긴 한데 누구신지 기억이 (안 난다)"라고 하자, 명씨는 "명태균입니다"라고 답했다. 이에 A씨는 "일하는 중이라 전화 통화는 안 된다. (궁금한 것이) 무슨 내용인지 문자 부탁드린다"고 말했고, 명씨는 "별거 아니다. 나중에 일 마치고 시간 나실 때 연락 주시라"고 재차 전화통화를 요청했다.명씨의 아내 B씨도 닷새 뒤인 지난 21일 A씨에게 전화를 걸었다. B씨는 A씨가 전화를 받지 않자 "불쑥 전화드려 죄송하다"며 "저는 명태균씨 배우자되는데 불편한 전화인 줄 알지만 저희한테는 절실해 실례인 줄 알지만 전화를 드렸다"고 운을 뗐다.그러면서 "번거롭지 않게 전화로 몇 가지만 확인해 주시면 재판에 증인으로 참석할 일은 없으실 것"이라며 "귀찮게 해드리고 싶은 마음은 정말 없다. (이 사건에) 엮이고 싶지 않으신 것 잘 알고 있다"고 말했다.더해 "제가 여쭤보고 저희 변호사님께 말씀드려 더 이상 이 일로 귀찮게 하는 일 없도록 할 것"이라며 "(우리 연락을 받지 않으면) 내일 법원에 (당신을) 증인으로 청구해 우편으로 출석통지서가 갈 것"이라고 덧붙였다.명씨 측은 지난 22일 창원지방법원 형사합의4부(김인택 부장판사)의 심리로 열린 재판에서 A씨를 증인으로 불러달라고 요청했다. 명씨의 변호인인 남상권 변호사는 지난 24일 <오마이뉴스>와의 통화에서 "누가 그를 채용·해고했는지에 관한 사실을 확인하기 위해 A씨를 증인으로 신청했다"며 "증인신청을 하려면 주소를 알아야 하니 연락을 한 것"이라고 말했다.이어 "명씨가 처음부터 문자로 '주소 좀 알려주세요' 했으면 됐을 일인데 A씨가 연락을 받지 않았다고 들었다"며 "명씨가 연락하면 부담스러우니 그의 아내가 해보면 괜찮지 않을까 싶어서 연락을 시도한 것으로 알고 있다"고 부연했다.그러나 이 재판의 또 다른 피고인 김태열 전 미래한국연구소 소장 측은 "부당한 증언개입 정황"이라며 반발했다. 김 전 소장 변호인단(문건일·정구승·변경식)은 지난 22일 재판부에 제출한 의견서를 통해 "명씨 측은 수사기관에서 참고인으로 소환하지 않았던 A씨를 증인신청하겠다며 부적절한 연락을 취했다"며 "재판부가 이를 제지해 주시고, 채택된 증인들의 증언 신빙성도 신중히 판단해 달라"고 주장했다.정구승 변호사는 25일 <오마이뉴스>에 "주소 확인을 위해 연락을 취했다는 명씨 측 해명은 실무상 말이 되지 않는다. 법원의 사실조회 절차를 통해 충분히 연락하지 않고도 주소를 확인할 수 있다"며 "증인 매수나 회유를 위한 목적이 아니라고 하더라도 연락을 시도한 것만으로도 진술이 오염될 우려가 있다"고 밝혔다.명씨는 2022년 8월~2023년 11월 16회에 걸쳐 공천 등의 대가로 김영선 전 국민의힘 의원로부터 8070만 원을 받은 혐의를 받는다. 또 20대 대통령 선거에서 국민의힘 대선후보였던 윤석열과 그의 부인 김건희에게 무상 여론조사를 제공하고 같은해 국회의원 보궐선거에 김 전 의원을 공천받도록 한 혐의도 받고 있다.미래한국연구소 전 대표였던 김 전 소장도 정치자금법 위반 혐의로 기소됐다.