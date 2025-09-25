반도체 도시로 비상하는 용인, 설 자리 좁아지는 농촌

처인구 원삼면에 용인 반도체 클러스터 일반산업단지를 조성해온 SK하이닉스는 올해 초 반도체 생산공장 1기 착공에 들어갔다. 삼성전자는 국가산업단지로 지정된 처인구 이동·남사읍 일대에 첨단시스템반도체 생산라인 건설을 추진하고 있다. SK하이닉스와 삼성전자의 반도체 클러스터 조성으로 세계 최대 반도체 도시로 도약하는 지역이 용인이다. 하지만 산업단지가 들어서는 농촌지역은 고령화와 토지 수용, 지가 상승 등으로 농·축산업이 위축되는 실정이다. 이런 가운데 대체식품, 스마트팜(정밀농업), 빅데이터·AI 기반 맞춤형 식단 등 푸드테크 산업이 도농 상생 발전의 돌파구로 주목받고 있다. <용인시민신문>은 푸드테크산업을 통한 지역 먹거리 산업의 가능성을 모색하고, 소비자인 도시민과 생산자인 농민들에게 미래 농업의 비전을 제시하는 연속 기획을 마련했다.

세계적인 반도체 도시로 도약을 꿈꾸는 용인의 청사진은 그 어느 때보다 화려하다. 그러나 도시와 산업의 비약적 성장 이면에는 고령화와 인구 감소라는 위기에 처한 농촌의 그림자가 짙게 드리워져 있다. 산업단지 수용으로 농지는 줄고, 그곳에서 살아온 농민들은 농사를 접고 있다. 반도체 산업단지와 개발 바람은 지가 상승으로 이어지며 청년농 유입의 발목을 잡고 있다. 고령화와 인구 유출은 전통농업의 기반마저 흔들고 있다.일부 농가가 가공·체험농업으로 활로를 찾거나 일부는 스마트팜으로 눈길을 돌리고 있지만, 많은 농민은 여전히 전통적 방식의 농업에 머물러 있다. 여기에 고령화와 맞물리면서 농촌공동체의 지속가능성 자체가 위협받는 실정이다. 결국 용인시는 반도체 중심도시로 성장하는 과정에서 그 혜택이 농촌으로 확산하지 못하면 자칫 '도농복합도시'라는 정체성이 무너질 수도 있다.이런 위기 상황에서 주목받는 해법이 '푸드테크(Food Tech)'다. 식품 산업 전반에 정보통신기술(ICT), 바이오기술(BT), 로봇공학, 빅데이터, AI(인공지능) 등 다양한 첨단 기술을 접목해 새로운 가치를 창출하는 분야가 푸드테크다. 쉽게 말해 식품 생산·가공·유통·소비의 전 과정을 기술로 혁신하는 새로운 산업이다.경기연구원 경제사회연구실 한미진 연구원은 "전통적인 식품산업이 농산물을 가공해 식품을 생산하는 데 중점을 두었다면, 푸드테크 산업은 대체육 생산, 소비자 맞춤형 기능성 식품 개발 등 4차 산업 기술을 적용해 혁신적인 접근을 취한다"고 설명했다.예를 들어 △농작물 생육 환경(온도, 습도, 조도 등)을 정밀 센서와 IoT 기기로 실시간 모니터링하고 제어해 품질과 생산량을 높이고, 농업 효율을 극대화하는 스마트농업 △동물성 고기에 대한 환경·윤리적 문제를 해결하기 위해 콩 등 식물성 단백질이나 세포 배양 기술을 이용해 새로운 단백질을 개발하는 대체 단백질이 대표적이다. 또 배달의민족이나 요기요 등과 같은 배달 앱이나 키친 공유 플랫폼과 같은 푸드 배달 플랫폼, 헬스케어 데이터와 개인 선호도를 분석해 건강 상태와 체중 감량에 맞춰 식단을 추천·제공하는 빅데이터·AI 기반 맞춤형 식단 서비스 등도 푸드테크 중 한 분야다. 그만큼 푸드테크는 인구 증가, 환경 문제, 소비자 트렌드의 변화 등에 대응하기 위해 빠르게 성장하고 있으며, 식량 안보와 지속가능성을 실현할 수 있을 것으로 주목받고 있다.코로나 팬데믹을 거치며 세계 푸드테크 시장은 급성장하고 있다. 한국농수산식품공사(aT)가 발표한 글로벌 식품시장 2024년 분석 및 2025년 전망에 따르면, 2024년 글로벌 농식품 시장 규모는 8조 3천억 달러(한화 약 1경 1583조 원)로 전년 대비 7.4% 증가할 것으로 예측됐다. 2025년에도 꾸준한 성장을 보이며 2024년보다 7.2% 성장한 8조 9천억 달러(한화 약 1경 2421조 원) 규모에 달할 전망이다. 한국식품기술사협회에 따르면 농업 기술 분야인 에그테크 시장도 2021년 약 181억 달러(한화 약 25조 원)에서 연평균 9.7%로 성장해 2025년 약 262억 달러(한화 약 37조 원) 규모에 달할 것으로 전망됐다. 국내 시장도 2020년 61조 원에서 연평균 31.4% 성장하며 기존 식품산업(4.8%)을 크게 앞지르는 것으로 나타났다. 경기연구원 한미진 연구원은 "푸드테크는 인구 증가에 따른 식량 부족, 환경 부담, 기후변화 등 글로벌 위기에 대응할 수 있는 핵심 산업"이라며 "반도체 중심 도시로 성장하는 용인이 농촌 혁신까지 병행한다면 진정한 도농 상생 모델을 만들 수 있다"고 말했다.실제 국내 푸드테크 스타트업들의 성과도 나타났다. 배양육 개발업체 셀미트는 2021년 190억원 투자를 유치했고, 디지털 농업 플랫폼 그린랩스는 2400억 원 규모의 투자를 받으며 '농업계 유니콘'으로 성장했다.전국 지자체들은 이미 푸드테크 선점 경쟁에 뛰어들었다. 충남 부여군은 '공공형 스마트팜 시범단지'를 운영해 청년농 창업과 스마트농업 생태계를 구축하겠다는 포부를 밝혔다. 경북 상주시와 전북 김제시는 '스마트팜 혁신밸리'를 통해 창업보육부터 기술실증, 청년농 정착 지원까지 원스톱 서비스 제공에 힘쓰고 있다. 강원 춘천시는 최근 개인맞춤형 기능성식품 연구개발센터를 유치해 지역 식품기업과 스타트업 육성 지원을 통해 푸드테크 생태계를 구축하겠다고 나섰다. 서울시는 2024년 서울 청년쿡 푸드테크센터 등을 개관하고 청년 스타트업에 대한 육성과 지원에 나섰다. 서울시를 제외한 이들 도시는 모두 푸드테크를 통해 농촌 인구 유입과 새로운 산업 창출이라는 두 마리 토끼를 잡으려는 의지를 보이고 있다.해외에서는 이미 푸드테크와 농업의 결합을 통해 농촌 혁신을 이뤄내는 곳도 생기고 있다. 도쿄 인근 지역에서는 인공지능을 활용해 토마토 재배 수확량을 30% 늘리고, 로봇이 딸기를 수확하는 무인농장이 상용화됐다. 네덜란드 역시 첨단 기술을 농업에 접목해 농산물 수출국으로 성장했다. 미국 실리콘밸리 인근에서는 IT 기술을 농업에 접목한 애그테크 스타트업들이 활발하게 활동하며, 벤처캐피털의 투자를 받아 기술과 농업이 융합된 새로운 비즈니스 모델을 개발하고 있다는 것으로 보도되고 있다.푸드테크가 새로운 성장산업으로 대두되는 이유는 무엇일까? 전지구적인 식량부족 문제도 있지만, 온실가스의 26%가 식량산업에서 발생하는 점을 감안해 환경 부담을 완화할 수 있기 때문이다. 용인과 같은 농업 농촌 기반이 약해지는 지역의 경우 기후 변화로 인한 식량 생산의 불확실성에 대응할 수 있고, 4차 산업을 기반으로 발전하는 기술을 지역 내에서 보다 쉽게 적용할 수도 있기 때문이다. 한미진 연구원은 농가 소득 증대 관점에서도 푸드테크는 기회가 될 수 있을 것이라고 밝혔다.그는 "단순 농산물 판매에서 벗어나 식품소재를 바탕으로 한 고부가가치 상품 생산이 가능하다"며 "푸드테크 기업과의 계약재배가 늘어나면 농가 안정 소득으로 이어질 것"이라고 전망했다. 이를 위한 지방정부의 지역 농산물과 인적 자원을 연계한 푸드테크 전략을 수립해야 한다고 제안했다. 한 연구원은 "지방정부는 단순히 공간을 제공하는 수준을 넘어서 지역 R&D 기관, 농업기술센터, 식품기업 등과 연계망 구축과 같은 푸드테크 특화 전략이 필요하다"고 말했다.용인시 농업의 미래는 기로에 서 있다. 반도체를 중심으로 발전하는 용인에서 농촌 소외를 심화시킬 것인가, 아니면 첨단 기술과 농업이 결합한 새로운 성장동력을 찾을 수 있을 것인가. 푸드테크는 단순한 신산업을 넘어 농업·식품·환경·기술이 융합된 미래 전략산업이다. 글로벌 반도체 도시로 성장할 수 있는 발판을 마련한 지금이야말로 용인이 '반도체'와 '푸드테크'로 도농 상생의 새로운 모델을 제시할 좋은 시기이다. 반도체 도시에서 농촌을 잇는 새로운 먹거리 생태계, 그 출발점이 바로 용인이 될 수 있다.지역 농업인들의 고민은 깊다. 농업에 관심을 갖는 젊은 층이 있지만 땅값이 너무 올라서 새로 시작하기가 어렵다거나, 기술을 접목한 새로운 농업에 대한 얘기는 많이 들리지만, 소규모 농가가 접근하기엔 아직 문턱이 높다고 토로했다. 일부에서 변화의 바람이 감지되고 있지만 초기 투자비에 대한 부담은 대부분 청년 농부들의 한결같은 고민이다. 결국 농촌에 활력을 불어넣기 위해선 스마트팜과 스타트업 등 푸드테크를 육성하기 위한 지방정부 등의 체계적인 정책 지원이 뒷받침돼야 한다는 지적이다.경기연구원이 발간한 '푸드테크 스타트업 생태계 활성화' 보고서에 따르면, 푸드테크 산업 발전을 위해서는 △창업지원센터 구축 △고가 장비 공동 이용 시설 △테스트베드 운영 △투자 펀드 조성 등이 필요하다고 제시됐다. 용인시농업기술센터의 역할이 점점 더 중요해지고 있음을 시사하는 대목이다.