메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기
전남 영광서 대학생이 만든 자동차 경진대회

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

사회

광주전라

25.09.25 10:15최종 업데이트 25.09.25 11:40

전남 영광서 대학생이 만든 자동차 경진대회

26~28일… 42개 대학 55개팀 기술력 겨뤄

원고료로 응원하기
전라남도는 오는 26일부터 28일까지 영광 한국자동차연구원 이모빌리티 연구센터에 있는 주행시험장에서 '2025 대학생 자작자동차 경진대회'를 개최한다.

이번 대회는 자동차 공학도들의 축제다. 학생들 직접 설계하고 제작한 자동차로 가속성, 내구성, 코너링 평가 등 실제 트랙을 주행하며 기술력을 겨룬다. 한국자동차공학회 주관으로 전국 42개 대학 55개 팀, 1800명의 학생이 참가한다.

김병성 전남도 신성장산업과장은 "대학생 자작자동차 경진대회는 젊은 엔지니어의 등용문 역할을 하고 있다"며 "학생들의 도전과 창의력이 전남을 넘어 대한민국의 모빌리티 경쟁력을 높이는 계기가 되도록 지원에 최선을 다하겠다"고 말했다.

AD
전남도는 영광을 중심으로 '미래차 전자파 인증센터' 등 e-모빌리티 전주기 산업 클러스터를 구축하고, 정부의 규제 특례 및 다양한 기업지원 사업을 추진하고 있다.

10월 24일에는 2025 e-모빌리티 경진대회도 개최하는 등 두 대회를 연이어 개최함으로써 명실상부한 e-모빌리티 산업의 중심지로 자리매김할 방침이다.

2025 대학생 자작자동차 경진대회 포스터
2025 대학생 자작자동차 경진대회 포스터 ⓒ 전라남도





#2025대학생자작자동차경진대회#대학생자작자동차#자동차대회#전라남도#영광자동차

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기

김형호 (demian81) 내방

광주·전라본부 상근기자. 제보 및 기사에 대한 의견은 ssal1981@daum.net

이 기자의 최신기사경찰, 김대중 교육감 수사... "업자 집 월세살이" 고발장 접수

독자의견0

연도별 콘텐츠 보기

오마이TV

톡톡 60초