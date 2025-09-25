전남 영광서 대학생이 만든 자동차 경진대회

AD

큰사진보기 ▲2025 대학생 자작자동차 경진대회 포스터 ⓒ 전라남도 관련사진보기

전라남도는 오는 26일부터 28일까지 영광 한국자동차연구원 이모빌리티 연구센터에 있는 주행시험장에서 '2025 대학생 자작자동차 경진대회'를 개최한다.이번 대회는 자동차 공학도들의 축제다. 학생들 직접 설계하고 제작한 자동차로 가속성, 내구성, 코너링 평가 등 실제 트랙을 주행하며 기술력을 겨룬다. 한국자동차공학회 주관으로 전국 42개 대학 55개 팀, 1800명의 학생이 참가한다.김병성 전남도 신성장산업과장은 "대학생 자작자동차 경진대회는 젊은 엔지니어의 등용문 역할을 하고 있다"며 "학생들의 도전과 창의력이 전남을 넘어 대한민국의 모빌리티 경쟁력을 높이는 계기가 되도록 지원에 최선을 다하겠다"고 말했다.전남도는 영광을 중심으로 '미래차 전자파 인증센터' 등 e-모빌리티 전주기 산업 클러스터를 구축하고, 정부의 규제 특례 및 다양한 기업지원 사업을 추진하고 있다.10월 24일에는 2025 e-모빌리티 경진대회도 개최하는 등 두 대회를 연이어 개최함으로써 명실상부한 e-모빌리티 산업의 중심지로 자리매김할 방침이다.