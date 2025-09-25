"태양광 사업, 지역 주민에게 충분한 정보 제공 해야"

큰사진보기 ▲기후솔루션 덕계마을지난 18일 기후솔루션 박주영 캠페이너와 최재빈 연구원은 진주시 금곡면 덕계리를 방문해 ‘태양광 반대 대책위’ 주민들과 간담회를 가졌다. ⓒ 박보현 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 단디뉴스에도 실립니다.

지난 18일 기후솔루션 박주영 캠페이너와 최재빈 연구원은 경상남도 진주시 금곡면 덕계리를 방문해 '태양광 반대 대책위' 주민들과 간담회를 가졌다. 이날 간담회에는 진주환경운동연합 정은아 국장과 단디뉴스도 함께했다.덕계마을 일대에서는 한국도로공사의 유휴부지를 활용한 1,500kW 규모의 태양광 발전소 설치 사업이 추진되었고, 주민들의 거센 반발을 일으켰다. 주민들은 환경 훼손과 생활권 침해를 우려하며 사업 철회를 요구했다. 이에 사업시행자 알지햇빛의 원청 사업주는 지난 8월 사업을 철회했다.마을에서 농사를 짓는 주민 A씨는 "태양광 같은 재생에너지는 좋지만 무분별하게 설치하면 안 된다"며 "마을 사람들에게 논의도 하지 않고 공익사업이라는 이유만으로 억지로 밀어붙이지 말아달라"고 말했다.기후솔루션 박주영 캠페이너는 "신재생 에너지 확대는 필요하지만, 설치 부지 선정 과정에서 선주민의 의견을 무시한 채 사업을 강행하면 갈등이 커질 수밖에 없다"고 말했다. 이어 그는 "태양광 사업은 장기적인 지역 발전과 주민 권익 보호 사이에서 균형을 맞추는 것이 핵심"이라며 "주민 참여형 설계와 환경 영향 평가를 동시에 진행하는 방안을 권장한다"고 강조했다.기후솔루션 최재빈 연구원은 주민들이 태양광 발전소에 대해 갖고 있는 잘못된 정보를 짚으며, 여주시 구양리의 태양광 운영 사례를 주민들에게 설명하기도 했다.정진권 태양광 반대 대책위원장은 "지역 발전이라는 명분만 내세울 것이 아니라 주민 안전과 생활권 보장이 우선돼야 한다"고 말했다.이번 사안은 단순한 개발 찬반 논의를 넘어, 신재생에너지 확대 과정에서 주민들에게 충분한 정보를 제공하고 행정이 적극적으로 소통해야 한다는 점을 보여주고 있다.한편, 기후솔루션은 기후변화의 위험으로부터 모두가 안전한 사회를 추구하는 비영리 법인으로, 에너지와 환경 정책 분야의 전문가들로 구성되어 있다. 국내외 환경단체와 협력하며, 석탄화력발전소 조기 퇴출과 재생에너지 확산을 목표로 정책 연구와 캠페인 활동을 진행하고 있다.