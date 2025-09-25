[사진] 철갑선의 숲, 바다 위에 쌓인 노동의 역사

큰사진보기 ▲부산 영도구 대교동과 대평동을 잇는 물양장에 모여 선박들이 숨을 죽이고 있다. 수송선, 예인선, 통선들이 빼곡히 정박해 있지만, 이 정박은 일감이 넘쳐나는 활력의 풍경이 아니다. 오히려, 일자리가 줄고 항구의 역할이 축소되는 현실의 단면을 드러내고 있다. ⓒ 정남준 관련사진보기

부산 영도구 대교동과 대평동을 잇는 물양장에 들어서면, 빽빽이 들어찬 선박들의 몸체가 하나의 거대한 숲처럼 눈앞을 막아선다. 파도 대신 쇳덩이 선박들이 바다 위를 메우고, 물결 소리 대신 녹슨 갑판 위의 바람 소리가 항구의 시간을 전한다.이곳에 정박한 배들은 단순한 운송 수단이 아니다. 그 안에는 뱃사람들의 노동, 항구 노동자의 땀, 그리고 부산이라는 해양도시가 살아온 산업의 역사가 겹겹이 쌓여 있다. 그러나 지금 이 정박의 장면은 '휴식'이라기보다, 일감의 공백을 드러내는 '멈춤의 시간'처럼 보인다.이곳 물양장은 한때 바다를 누비던 수송선, 예인선, 통선들이 모여드는 곳이다. 이곳의 풍경은 부산항이 세계 항만 경쟁 속에서 겪는 변화와도 맞닿아 있다. 컨테이너 시대, 초대형 물류 선박의 도래는 영세한 선박과 항구 노동자들에게 점점 더 좁은 공간만을 남기고 있다.쇠와 기름 냄새가 뒤섞인 물양장의 공기는 여전히 살아있지만, 그 속에서 노동자의 자리는 점점 불안정해지고 있다. 정박한 배들은 마치 항구 도시가 품은 '멈춤의 상징'처럼, 그리고 여전히 살아가야 하는 뱃사람들의 '불안한 내일'을 상징처럼 보여준다.결국 이곳 풍경은 단순한 항구 풍경이 아니라, 산업화 시대를 지나온 부산의 역사와, 새로운 해양 산업 구조 속에서 흔들리는 항구 노동자들의 현재를 말하고 있다. 배들이 빽빽이 들어선 정박의 장면은, 바로 '부산의 노동'이 오늘 어디에 서 있는지를 묻는 다큐멘터리적 장면이 아닐까 싶다.