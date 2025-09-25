청년 창업 아이디어, 여기 다 모였네

큰사진보기 ▲제2회 인천대학연합 창업아카데미 창업경진대회 시상식제2회 인천대학연합 창업아카데미 창업경진대회 시상식 후 하병필 인천광역시 행정부시장(가운데 정장 왼쪽), 인천테크노파크 이주호 원장(가운데 정장 오른쪽)과 시상식에 참가한 청년들이 기념사진을 찍고 있다. ⓒ 박윤신 관련사진보기

AD

덧붙이는 글 | 이 기사는 열린정책뉴스 워크인투코리아에도 실립니다.

인천광역시(시장 유정복)와 인천테크노파크(원장 이주호)가 주최한 제2회 인천대학연합 창업아카데미 창업경진대회를 다녀왔다.지난 23일부터 24일 이틀간 인천 송도 컨벤시아 3홀과 4홀에서 진행된 이번 행사는 인천광역시, 인천테크노파크, 인천글로벌캠퍼스운영재단, 인천내 13개 대학이 공동 운영하는 청년 창업지원 프로그램의 대미를 장식했다.올해 창업경진대회는 인천 지역대학에서 총 24개팀(일반부 12개팀, 창업동아리부 12개팀)이 참가해 창업캠프(1단계, 6월), 창업디딤돌(2단계, 6~9월)에 이어 이번 창업경진대회(3단계)로 약 3개월간의 활동이 마무리되었다.첫째날 청년창업플랫폼 홍보부스에서 만난 박유경 학생(인천가톨릭대학교 융합디자인학과)은 "팀원들과 각자 맡은 바 업무를 해내면서 협력의 가치가 얼마나 중요한지 다시 한번 느낄 수 있었다"며 "무엇보다 제 진로에 대해 깊이 고민해 보고 좋은 영향을 받을 수 있었던 점이 가장 큰 의미가 있었고, 단순히 과제를 넘어 인생의 방향성을 탐색할 수 있는 좋은 기회였다"고 소감을 전했다.신재창 학생(인하공업전문대 컴퓨터시스템공학과)은 "이번 창업 아카데미를 통해 창업이 단순한 아이디어만으로는 실현될 수 없음을 인지하게 되었다"며 "다양한 자료 및 인터뷰를 통해 사용자의 불편 사항을 파악하고, 해결 방안 모색, 비즈니스 모델 수립, 경쟁사 분석 등 창업 과정의 복잡성을 실감했다"면서 "향후 기회가 주어진다면 현재의 아이디어와 기획을 기반으로 현실적인 사업화를 추진하고 싶다"고 포부를 밝혔다.둘째날 치러진 창업경진대회는 오전 일반부, 오후 동아리부로 나뉘어 진행되었고, 한 팀당 15분 동안의 발표와 질의응답을 통해 창의성, 문제정의, 문제해결 기여도, 실현 가능성, 팀워크 등을 종합적으로 평가 받았다.전문심사단(단장 구자성)과 현장평가단의 심사결과 '하이파이브'팀의 '간편한 무인단기 렌탈 서비스'가 일반부 대상(인천광역시장상), '곡물원'팀의 '당뇨환자용 곡물 식이 솔루션'이 창업동아리부 대상(인천광역시장상)을 받았다.일반부 최우수상은 'BOHO'팀의 '딥페이크로부터 나를 지키는 사전 예방형 디지털 보안솔루션', '화물어때'팀의 '화물한장, 화물기사 업무 자동화를 위한 OCR장부 자동화와 맞춤형 AI 데이터 분석 앱'이 받았고, 우수상은 '키오스킷'팀의 '키오스킷-BF, 모두를 위한 진짜 배리어프리 키트', '좋은4이다'팀의 'AI agent 기반 악플 판독/대응 솔루션', '두런두런'팀의 '인천내 식품 및 화장품 중소기업의 메타버스 연계형 팝업스토어 서비스'가 공동 수상했다.하병필 인천광역시 행정부시장은 창업경진대회 시상식 축사에서 "인천의 미래인 대학생 여러분들의 열정과 패기가 느껴진다. 그간의 프로그램에 참여한 노고를 치하한다"면서 "이번 행사에 참여한 것이 인생의 자산이 될 것이며, 수상 여부가 사업의 성패가 아니니, 더욱 분발하여 인천에서 세계로 나아가는 기업으로 성장하길 바란다"고 말했다.이번 수상팀에는 총 910만 원의 상금과 2700만 원의 사업화 자금이 부상으로 제공되며 특히, 일반부 대상팀에게는 내년 1월 미국 라스베이거스에서 열리는 'CES 2026' 참관 기회까지 주어졌다.일반부 멘토링을 담당한 이광임 멘토는 "그 동안 팀원들과 동고동락했던 시간이 주마등처럼 스쳐 지나간다"라며 "이번 창업프로그램은 오늘로서 종료되었지만, 끝이 아니라 창업의 첫발을 내딛는 새로운 날이라고 생각하며, 도전하고 노력하여 새로운 가치를 창출하길 바란다"고 청년들을 격려했다.행사 주관을 맡은 인천테크노파크 김평화 차장은 "인천시와 지역대학, 창업 지원기관, 엑셀러레이터가 함께 청년 창업가를 육성하기 위해 힘을 모으고 있다"라며, "인천의 청년 창업팀들이 글로벌 무대에서도 경쟁력을 발휘할 수 있도록 적극 지원하겠다"라고 말했다.