권선옥 논산문화원장, 문화체육관광부 장관상 수상

"지역 문화를 키워내는 일은 곧 시민의 행복을 더하는 길입니다."

권선옥 논산문화원장이 차분한 목소리로 수상 소감을 전했다. 권 원장은 26일 오후 6시 경남 김해롯데가든파크에서 열리는 '2025 지방문화원의 날 기념식'에서 지방문화발전 유공자로 선정돼 문화체육관광부 장관 표창을 받는다. 논산문화원장으로 취임한 지 7년 만에 거둔 성과였다.지방문화원의 날 기념식은 한국문화원연합회가 주관해 매년 열린다. 전국 232개 문화원 중 전년도 활동을 공모·심사해 지역사회에 두드러진 성과를 낸 기관과 인물을 시상하는 자리다.권 원장은 지난 2018년부터 논산문화원을 이끌며 평생학습의 기회를 넓히고, 지역 고유의 문화자산을 발굴·연구해 온 공로로 주목받았다.그가 추진한 대표적 사업은 '문화학교'와 '영상문화 강좌' 등 시민 참여형 교육 프로그램이다.마을 이야기를 조사·채록해 향토사 연구 자료를 남겼고, 각종 답사와 공연 관람을 기획해 시민들에게 생생한 문화 향유 기회를 선사했다.지역의 유형·무형 문화유산을 발굴하고 전승하는 활동은 시민들로부터 "논산 문화의 뿌리를 단단히 세워줬다"는 평가를 받는다.권 원장은 행정가이자 기획자일 뿐만 아니라 문학인으로도 알려져 있다. 2021년 신석초문학상을 수상한 그는 꾸준히 시와 수필을 발표하며 다수의 저서를 펴냈다. 문화와 문학을 잇는 그의 발걸음은 곧 지역 문화예술의 지평을 넓히는 작업이기도 했다.그는 이날 수상 소식을 접하며 "앞으로도 논산의 지역문화를 더욱 발전시켜 많은 시민들이 문화예술을 즐기고 누릴 수 있도록 최선을 다하겠다"고 다짐했다.논산문화원은 그간 크고 작은 문화 행사를 통해 지역민에게 다가갔다. 지역의 역사를 기록하는 구술사업, 시민과 함께 떠나는 현장 답사, 생활 속 예술교육까지… 권 원장이 지휘봉을 잡은 이후 문화원은 '닫힌 공간'에서 '열린 문화 플랫폼'으로 자리 잡았다.지역민들이 체감하는 변화는 분명하다. 한 시민은 "예전엔 문화원이 멀게 느껴졌는데, 요즘은 우리 이야기를 담아내고 시민과 함께 호흡하는 곳이 됐다"고 말했다.권선옥 원장의 문체부 장관 표창은 개인의 영예를 넘어 논산 지역문화의 성취를 보여주는 신호탄이다. 시민과 함께 걸어온 그의 발자취가 앞으로 어떤 새로운 논산의 문화를 열어갈지 기대를 모은다.