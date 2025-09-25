대전시 국가산단 '미분양 떠안기' 논란... "성과는 시장, 부담은 시민"

큰사진보기 ▲장철민(민주당, 대전동구) 의원이 공개한 대전시와 대전도시공사, LH가 맺은 '대전 나노·반도체 국가산업단지 조성 기본 협약서'. 대전시는 이 협약을 통해 사업준공 후 3년이 되는 날 미분양 물량의 100%를 매입하겠다고 약속했다. ⓒ 장철민 관련사진보기

AD

대전시가 추진 중인 나노·반도체 국가산업단지 조성 사업과 관련해, 미분양 물량을 100% 떠안는 조항이 협약에 포함된 사실이 드러나 논란이 커지고 있다.더불어민주당 장철민 국회의원(대전 동구)이 24일 공개한 대전시·대전도시공사·LH 간 기본 협약서에 따르면, 대전시는 지난 2023년 12월 체결한 협약에서 산단 준공 3년 후 미분양 물량 전부를 매입하기로 약속했다. 이는 통상 지자체가 일정 비율만 부담하는 다른 지역 산단 조성과 달리 최고 수준의 위험 부담을 떠안는 조건이라는 것.다른 지역과 비교하면 대전시가 상대적으로 불리한 조건을 수용했음이 드러난다. 대구 국가산단은 전체 미분양 물량의 50%만 지자체가 부담하는 협약을 맺었고, 충주 바이오헬스 국가산단은 충북도와 충주시가 미분양 물량을 절반씩 나누어 매입하기로 했다. 반면 대전은 홍성·동두천 등 일부 지역과 함께 100% 매입 보증 조항을 포함했다.대전시는 당초 산단 입주 기업 수요를 420%에 달한다고 주장했지만, 한국개발연구원(KDI) 예비타당성 조사 중간보고 결과는 불과 10% 수준에 그쳤다. 이 같은 수요 부족 우려로 대전시는 최근 예타 신청을 전격 철회한 바 있다. 기업 입주가 저조할 경우, 미분양 매입 의무가 대전시 재정에 직접적 부담으로 작용할 수 있다는 지적이 나온다.장 의원은 "시장 개인의 정치적 치적을 위해 시민들의 세금을 담보로 내다 바친 것, 성과는 시장이 독식하고, 위험은 시민에게 떠넘기는 전형적인 보여주기 행정"이라고 직격했다.그는 또 "이장우 시장은 협약의 불리한 조항을 철저히 숨긴 채 마치 대전의 대승적 성과인 양 홍보해 왔다"며 "시민들에게는 사실을 숨기고 치적만 과장하는 것은 정치인의 책무를 저버린 것"이라고 비판했다.장 의원은 정부와 LH에도 국가균형발전을 위한 더 큰 책임을 요구했다. "LH는 이익만 챙기고, 지자체가 독박을 쓰는 협약이라면 이는 장기적으로 지방재정 건전성을 위협하고 불균형을 더욱 심화할 수 있다"라고 비판했다.한편, 대전시 산업입지과 관계자는 <디트뉴스24>와의 인터뷰를 통해 "사업시행자 측에서 요구한 조건을 내부 검토해 수용할 수 있다는 판단을 내렸고, 최적의 조건으로 생각하고 맺은 협약"이라며 "다만, 기본 협약을 맺는 시기와 실제 실시협약을 맺는 시기가 차이가 있기 때문에 미분양 물량 매입 비율은 변동될 수 있다"고 말했다.이어 이 관계자는 "미분양률은 장담할 수 없는 부분이지만, 현재 대전은 산단 분양률이 100%에 육박한다"며 "예타 신청은 우선 철회했으나, 예타 신청이 가능하다는 건 사업성이 나온다는 얘기"라고 설명했다.