[경남] 교제폭력-스토킹-아동학대 등 범죄신고 늘어

큰사진보기 ▲경상남도경찰청, 24일 '관계성 범죄 피해자 보호를 위한 간담회' ⓒ 경남경찰청

경남지역에서 교제폭력, 스토킹 범죄 신고가 크게 늘어난 것으로 밝혀졌다. 경상남도경찰청(청장 김성희)은 '관계성 범죄 피해자 보호를 위한 간담회'를 열어, 특히 추석을 앞두고 협력체계를 구축하기로 했다고 25일 밝혔다.간담회는 경남여성복지상담소시설협의회 소속 10개 성‧가정폭력상담소 관계자들이 참석해 하루 전날(24일) 경남경찰청에서 열렸다. 경찰은 최근 연이어 발생하는 스토킹, 교제폭력, 가정폭력, 아동학대 등 관계성 범죄에 대한 엄정한 대응과 피해자 보호 강화를 위해 간담회를 열었다고 밝혔다.관계성 범죄 신고가 늘었다는 것이다. 올해 8월 기준으로 경남 전체 112신고는 68만 3825건으로, 이 가운데 관계성 범죄는 1만 6429건(2.4%)을 차지하며, 2024년 같은 기간 대비해 3197건(24.2%)이 증가하였다.특히 교제폭력(31.0%)과 스토킹(29.3%) 범죄신고가 큰폭으로 증가했다는 것이다.가정폭력은 2024년 8월까지 8507건이었으나 올해 같은 기간까지는 1만 489건, 스토킹은 1232건에서 1593건, 교제폭력은 2339건에서 3065건, 아동학대는 1154건에서 1282건으로 늘어났다.경찰은 "관계성 범죄는 가정폭력, 스토킹, 교제폭력, 학대 등 가·피해자 간 가족, 연인 등 이미 형성된 인간관계를 토대로 발생하는 범죄를 일컫는다"라며 "상습·반복적으로 발생하고, 살인·납치 등 강력범죄로 발전할 가능성이 큰 만큼 경찰은 사건 초기부터 가·피해자 격리를 원칙으로 피해자 처벌 의사와 무관하게 대응하고 있다"라고 밝혔다.이날 간담회에서는 '최근 관계성 범죄 발생 및 범죄유형', '추석 절 관계성 범죄 대응 방안', '관계성 범죄 피해자 보호시설 연계 활성화', '기관 협력사업 추진' 등이 논의되었다.참석한 상담소 대표들은 경찰에 대해 수사 전 단계에서부터 2차 피해 예방 등 세심한 배려를 요청했다. 이들은 "경찰과 함께 노력하여 여성․아동 대상 범죄를 예방하고, 사건 발생 시 상담․의료․법률․경제 등 피해자 맞춤형 피해회복을 통해 도민들이 안심할 수 있는 경남을 만들도록 노력하겠다"라고 약속했다.경남경찰청 관계자는 "관계성 범죄의 경우 심리적 지배가 이루어지고, 가해자를 자극할까 두려워 피해자가 처벌을 원하지 않는 경우가 흔히 발생하기에, 피해자 의사와 관계없이 가·피해자 격리 등 엄정하고 적극적 사건처리하고 추석절을 앞두고 도민들의 안전에 공백이 없도록 최선을 다하겠다"라고 밝혔다.