이 대통령, 이탈리아·폴란드와 정상회담... 한·프랑스 회담은 취소

큰사진보기 ▲이재명 대통령과 조르자 멜로니 이탈리아 총리가 24일(현지시간) 미국 뉴욕 주유엔대한민국대표부에서 정상회담을 하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲이재명 대통령과 카롤 나브로츠키 폴란드 대통령이 24일(현지시간) 미국 뉴욕 유엔본부에서 정상회담에 앞서 인사를 하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

유엔총회에 참석중인 이재명 대통령은 24일(현지시간) 뉴욕에서 이탈리아 총리, 폴란드 대통령 등과 잇따라 회담을 갖고 서로간 협력 방안에 대해 논의했다. 그러나 프랑스 대통령과의 회담은 취소됐다.이 대통령은 전날인 23일에는 우즈베키스탄, 체코 정상들과 회담을 가졌다.이 대통령은 조르자 멜로니 이탈리아 총리에게 지난 6월 캐나다에서 열린 G7 정상회의 이후 다시 만난다며 "만나 뵙게 되어 반갑습니다"라고 인사했고, 멜로니 총리도 "이렇게 뵙게 돼서 반갑습니다"라고 화답했다.이어서 열린 비공개회담에서 조르자 멜로니 총리는 "양국이 교역·투자를 비롯해 다방면에서 협력관계를 균형있게 발전시켜오고 있다"며 "이달초 서울에서 양국의 다수 기업이 참가한 가운데 성황리에 열린 한-이탈리아 비즈니스포럼 등에서 보여주듯 양국간 경제협력 확대의 잠재력이 매우 높다"고 평가했다.이에 이 대통령은 "양국이 지리적 위치나 국민성 등 여러 측면에서 공통점을 갖고 있다"며 "전략적 동반자 관계를 토대로 양국 정부와 기업이 AI, 방산 등 분야에서 호혜적 협력을 심화 발전시켜 나가자"고 말했다.멜로니 총리는 또 한국의 경제적, 문화적 잠재력이 매우 높음을 평가하고 실질 협력을 구체화하기 위해 가급적 이른 시간에 한국을 방문하고 싶다고 말했다. 이 대통령에게도 편리한 시기에 이탈리아를 방문해달라고 초청했다.이 대통령은 실질협력 확대를 위해 협력분야별로 충분한 협의를 통해 양 정상의 상호교류가 의미있는 결과를 가져올 수 있도록 노력하자고 답했다.두 정상은 양국이 글로벌 복합위기 상황에서 기회요소를 확대해 나갈 수 있도록 여러 국제현안에 대해 유사한 입장을 가지고 국제무대에서 긍정적 역할과 기여를 해온 점에 주목하고, 앞으로도 이러한 협력을 보다 심화해 나가기로 했다. 또 국제환경 변화에 맞게 양국 관계를 격상시켜 나가는 데 공감하고, 상호 정상 방문을 통해 이를 구체화해 나가기로 했다.이 대통령은 이에 앞서 카롤 나브로츠키 폴란드 대통령과도 정상회담을 가졌다.두 정상은 지난 1989년 수교 이래 양국 관계가 정무, 경제, 인적 교류 등 제반 분야에서 꾸준히 발전해 온 것을 평가했다. 특히, 최근 양국간 교역이 안정적으로 증가하였으며, 한국이 첨단 산업분야 투자 등을 통해 비EU 회원국 중에 폴란드의 두 번째 투자국으로 성장하는 등 실질 협력이 확대되고 있다는 점에 인식을 같이 했다.두 정상은 양국 간 방산 협력이 전차 등을 중심으로 지속 발전해온 점을 평가하고, 양국 기업들이 호혜적 차원에서 많은 성과를 거둘 수 있도록 협력을 확대해 나가자는 데 의견을 같이 했다. 특히 이 대통령은 최근 폴란드가 추진 중인 잠수함 사업 등으로 양국간 방산협력이 확대될 수 있기를 기대한다고 말했다.두 정상은 또 한반도, 우크라이나 등 지역 정세에 대해 의견을 교환했다. 나브로츠키 대통령은 "다양한 국제안보 현안이 제기되는 가운데 한국측이 안보리 공개토의에서 AI 등 기술과 안보문제를 논의하는 자리를 주최한 것은 시의적절하다"고 평가했다.그러나 역시 이날 예정됐던 에마뉘엘 마크롱 프랑스와의 정상회담은 프랑스 측 사정으로 열리지 않게 됐다고 대통령실은 전했다.대통령실은 기자단 공지에서 "프랑스 측이 국내 사정으로 긴급히 처리해야 할 불가피한 일이 발생했다며 연기를 요청했고, 양국 정상의 일정상 결과적으로 취소됐다"고 설명했다.