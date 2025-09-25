미 재무장관 만난 이 대통령 "우리는 일본과 다르다"

유엔총회 참석차 미국 뉴욕을 방문 중인 이재명 대통령이 24일(현지시각) 오후 대한민국 유엔대표부에서 스콧 베선트 미국 재무장관을 만나 "한국은 경제 규모나 외환시장 인프라 등에서 일본과 다르다. 이런 측면을 고려해 (관세)협상이 잘 이뤄지길 바란다"고 밝혔다.
투자처 결정·이익분배율 등을 놓고 평행선을 달리고 있는 한미 양국의 대미투자펀드 후속 협의에 대한 대한민국의 입장을 다시 한 번 분명히 밝힌 것.
김용범 대통령실 정책실장이 이날 브리핑을 통해 베선트 장관 접견 내용을 전했다. 그에 따르면, 이 대통령은 "한미 관계는 동맹으로서 매우 중요하며, 안보뿐 아니라 경제 측면에서도 양국의 긴밀한 협력 관계가 동맹의 유지와 발전에 매우 중요하다"며 "안보 측면에 있어서 양국 간 협력은 잘 진행되고 있는데, 통상 분야에서도 좋은 협의가 이뤄질 필요가 있다"고 했다.
특히 이 대통령은 3500억 달러 규모의 대미투자펀드에 대해서 "상업적 합리성을 바탕으로 양국의 이익에 부합하는 방향으로 논의가 진전되기를 기대한다"고 강조했다. 미국의 요구대로 한국 외환보유고의 80% 안팎에 달하는 3500억 달러를 직접 투자하게 된다면 외환시장에 엄청난 충격이 예상되는데 이에 대비할 조치부터 선행돼야 한다는 지적이다.
이 대통령은 앞서 미 상하원 의원단을 접견했을 때나, 미국 외교안보오피니언 리더와의 만찬 때도 비슷한 취지의 입장을 전달했던 바 있다(관련기사 : 이 대통령, 미 오피니언 리더들에게 "트럼프 요구 수용 못하는 이유는..." https://omn.kr/2fg2n
베선트 장관은 이에 "한미동맹은 굳건하며 일시적이고 단기적 어려움이 있을 수 있지만 충분히 극복 가능하다"고 답했다. 또한 "미국이 핵심 분야로 강조하는 조선 분야에서 한국의 투자 협력이 매우 중요하며 적극적인 지원에 감사하고 있다"라며 "트럼프 대통령 역시 '조선 분야에서 한국이 매우 중요한 파트너'라고 강조한 바 있다"고 했다.
대미투자펀드의 한 축인 한미 조선 협력 프로젝트 '마스가(MASGA)'의 중요성 역시 미국 정부도 잘 알고 있기 때문에 지금의 판을 깨지 않기 위한 협상을 이어갈 것이란 취지다.
무엇보다 베선트 장관은 "통상 협상과 관련, 무역 분야에서 많은 진전이 있는 것으로 안다"며 "투자 협력 분야에서도 이 대통령의 말을 충분히 경청했고 이후 내부에서도 충분히 논의하겠다"고 말했다.
김용범 "중요한 분수령 될 듯... 협상 시한 때문에 원칙 희생하는 일 없다"
이번 접견은 당초 25일(현지시간) 미국 윌가의 경제·금융계 인사들이 대거 참석하는 '대한민국 투자 서밋' 행사에 기조연설자로 초청된 베선트 장관이 워싱턴 일정을 이유로 불참하게 되면서 마련됐다.
김용범 정책실장은 이를 "(관세협상의) 중요한 분수령"이라고 표현했다. 외환시장 문제가 한미 간 논의 과정에서 아주 중요한 문제로 제기됐는데 그에 대한 주무장관에게 우리 정부의 입장을 제대로 전달했다는 얘기였다.
그는 관련 질문에 "외환시장 문제 주무장관인 베선트 장관에게 대통령께서 직접 그 포인트(통화 스와프 문제)를 상세히 설명했기 때문에 이후 3500억 달러 투자 패키지 협상 과정의 중대한 분수령이라 본다"고 "오늘 접견이 매우 큰 의미가 있다"고 했다.
하지만 김 실장은 외환시장에 충격을 줄여줄 한미 간 무제한 통화스와프가 체결하더라도 3500억 달러를 현금으로 직접 투자하라는 미국 요구는 수용하기 어렵다는 입장도 견지했다.
이에 대해 그는 "(투자액과 방식은) 우리나라 현행법이 허용하는 범위여야 하고 중요한 부담이 된다면 국회 동의도 받아야 한다"고 했다. 또한 "(대미투자펀드 세부내용과 관련) 우리는 최대한 캐시플로우(Cash Flow : 현금 유입 및 유출)를 대출과 보증 등으로 구분하자고 하고 있으나, 미국이 응하지 않고 있다"며 "최대한 대출에 가까운 속성을 가지도록 문안을 놓고 협상 중"이라고 밝혔다.
"협상 시한 때문에 우리가 그런 원칙을 희생하는 일은 없을 것"이라고도 강조했다. 경주 APEC 정상회의를 염두에 두면서 협상하고 있지만 '데드라인'은 따로 두고 있지 않다는 설명이었다. 아울러 "쌀과 소고기 부분에 대한 논의 자체를 깊게 할 수 없다는 쪽을 (미국에) 분명히 하고 있다"고도 덧붙였다.