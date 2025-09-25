"악의적 가짜뉴스"라더니, 김건희 트위터 인증마크에 정부기관 동원

지난 2023년 당시 대통령이었던 윤석열씨의 부인 김건희씨의 트위터(현 X) 계정 실버 마크를 두고 가짜뉴스 논란이 불거졌습니다.
실버 마크는 정부기관이나 국제기구, 또는 대통령이나 국회의원 등 공직자에게만 부여되는 인증 마크로, 트위터가 해당 계정이 공식적인 기관의 인물 계정이라고 보증하는 것입니다.
당시 <한국일보>는 대통령실이 외교부에 김건희씨의 트위터 계정이 공식 인증 마크를 받을 수 있도록 무리한 요구를 했다고 보도했습니다.
논란이 되자, 박진 외교부 장관은 "(김건희 여사 계정이) 도용될 위험성이 있어서 실버 마크가 필요하다. 그래서 저희들이 그걸 대변인실을 통해서 챙겨본 것"이라고 주장했고, 외교부는 미국 퍼스트레이디인 질 바이든 여사를 예로 들면서 트위터 측이 내부 정책과 정상적인 절차에 따라 김건희 여사 계정에 실버 마크를 부여했다고 해명했습니다.
하지만 당시 트위터 측은 프랑스 대통령의 부인 브리지트 마크롱 여사가 실버 마크 없이 활동하는 점을 들어 '불가' 입장을 내놓는 등 영부인에게는 실버 마크를 부여하지 않고 있었습니다. 다만, 미국 퍼스트레이디는 법률에 따라 '영부인실'이 존재하며 행정보좌관이나 비서관 등을 둘 수 있었다는 점에서 인증 마크를 받을 수 있었습니다. 그러나 김건희씨는 공식적인 조직도 사무실도 존재하지 않은 상태였습니다.
이를 두고 더불어민주당은 "외교부가 왜 대통령도 아닌 대통령 부인의 트위터 계정 개설에 나서야 하느냐"며 "대한민국은 김건희 여사의 '셀럽 놀이터'가 아니다"라고 비판에 나섰습니다.
그러자 대통령실은 <연합뉴스>와 통화에서 "악의적인 가짜뉴스를 생성해 유포하는 데 대해 법적 조치를 검토하고 있다"면서 "외교부가 자체적으로 정당한 업무를 수행한 것인데, 그런 업무에 대해서까지 가짜뉴스를 퍼뜨리는 것은 더 이상 용납하기 어려운 상황"이라고 강경한 태도를 보였습니다(관련기사: 대통령실 "김건희 트위터 실버마크 가짜뉴스, 법적조치 검토"
윤석열 정부 대통령실, 외교부에 문체부까지 동원 정황
24일 KBS는 입수한 외교부 내부 문서를 공개했습니다. 외교부가 트위터 본사가 있는 주샌프란시스코 영사관에 보낸 문서에는 '인증 마크 획득 방안에 대해 본사와 협의하고 결과를 보고하라'고 적혀있습니다.
또한 같은 날 발송된 내부 메일에는 '대통령실이 조속한 시일 내에 인증을 받을 수 있도록 본사 연락을 지시했다'며 문체부에도 연락했는데 진행이 더디다는 내용도 있습니다.
단순히 계정 도용을 우려해 트위터에 문의를 하는 등에 그친 것이 아니라 김건희씨의 실버 마크 인증을 위해 정부 부처를 조직적으로 동원한 정황이 드러난 셈입니다.
해당 보도에서 KBS는 김건희씨 트위터 인증 마크 관련 공문을 받은 주샌프란시스코영사관의 '문서 수발신 목록'에서 관련 문서를 주고받은 기록이 없다며 삭제 의혹을 제기했습니다. 이에 외교부 관계자는 '대외비로 지정된 문서라 목록에 포함하지 않았다'고 해명했지만, KBS는 대외비 기한은 이미 2년 전 끝난 상태였다고 전했습니다.
국회 외교통일위원회 위원인 이용선 민주당 의원은 KBS와 한 인터뷰에서 "김건희씨 SNS에 인증마크 하나 달겠다고 대통령실과 외교부까지 나서서 국력을 낭비했다"면서 "이를 감추기 위해 자료를 숨기고 허위 보고한 것이 드러났다"고 비판했습니다.
한편, 김건희 특검은 김건희씨 실버 마크 인증 과정에서 외교부 등 정부 기관이 동원된 경위 등에 대한 진상을 파악하고 있는 것으로 알려졌습니다.
