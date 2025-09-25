뉴욕 한인타운 방문한 김혜경 여사 "한국 문화 알려주셔서 감사"

큰사진보기 ▲이재명 대통령과 함께 유엔총회 참석차 미국 뉴욕을 방문 중인 김혜경 여사가 23일(현지시간) 오후 뉴욕 한인타운의 반찬가게, 마트, 서점 등을 방문해 동포들과 대화를 나눴다. ⓒ 대통령실 제공 관련사진보기

이재명 대통령과 함께 유엔총회 참석차 미국 뉴욕을 방문 중인 김혜경 여사가 23일(현지시간) 오후 뉴욕 한인타운을 방문해 동포들을 만났다. 전은수 대통령실 부대변인은 24일(현지시간) 서면브리핑을 통해 "김 여사가 뉴욕 코리아타운의 반찬가게·마트·서점 등을 방문했다"면서 이를 알렸다.그에 따르면 김 여사가 가장 먼저 방문한 곳은 뉴욕 한인타운에서 25년 된 반찬 가게였다. K-푸드의 인기를 확인할 수 있는 곳이었다. 참고로 김 여사는 66가지 집밥 레시피를 담은 요리책 <밥을 지어요>를 2018년 낸 바 있다.반찬 가게 사장은 "한인 고객보다 현지 고객이 더 많다"며 "가장 잘 팔리는 반찬은 김밥, 잡채인데 미국인 입맛으로 변경하려고 하지 않고 오리지널 그대로 가장 한국의 맛을 내는 음식이 인기가 많다"고 말했다.이에 김 여사는 "(케이팝데몬헌터스) 영화에서 통김밥 먹는 장면이 나와서 특히 김밥이 인기가 많은 것 같다"고 답했다.그러면서 "문화 중 큰 부분을 차지하는 것이 음식인데, 요즘 K-푸드가 각광을 받고 있다. 음식은 한 번 길들여지면 벗어나기가 어렵다. 이렇게 중요한 한국의 음식 문화를 널리 알려줘서 고맙다"고 했다. 또 반찬 가게에서 반찬만 파는 것이 아니라 조부 때부터 쓰던 자개 밥상, 소반, 밥그릇 등을 전시해 한국 문화를 알리고 있는 것에 대해서도 감사를 표했다.김밥·떡볶이에 대한 인기는 마트에서도 체감 가능했다. 마트를 방문한 김 여사는 '매출이 가장 높은 품목이 한국 반찬'이라는 매니저의 설명에 놀라워 하면서 즉석 떡볶이를 구매했다. 마트 매니저는 "(식품 코너에 진열된) 김밥 재료도 잘 팔리냐"는 김 여사의 질문에 "요새 김밥 열풍으로 김밥 재료가 아주 잘 팔린다"고 답했다.마지막으로 방문한 서점에서 김 여사는 서점 업주에게 "케이팝 열풍을 최전선에서 실감할 것 같다"고 물었다. 이에 서점 업주는 "20년 간 서점을 해오고 있는데 요새는 특히나 한류 인기를 몸소 느끼고 있다"라며 "케데헌, 한강 노벨상 수상 등으로 한국 문화의 인기가 높아지니 한글을 익히기 위한 책이나 한국어능력시험 수험서 매출이 폭발적으로 높아졌다"고 답했다.한편 김 여사는 이날 뉴욕 코리아타운 방문에 앞서 도널드 트럼프 미 대통령 배우자 멜라니아 여사가 주최한 리셉션에 참석하는 등 유엔총회 참석국 정상 배우자와도 친교 활동도 진행했다.이에 대해 전은수 부대변인은 서면브리핑을 통해 "김 여사는 베트남, 호주, 캐나다, 파푸아뉴기니, 튀르키예, 리투아니아, 슬로베니아 등의 정상 배우자들과 인사를 나누고 친교 활동을 했다"며 "각국 영부인들은 특히 한류 문화 열풍에 많은 관심을 보였다"고 알렸다.김 여사는 한국 문화에 대한 이들의 관심에 "지속적인 문화 교류로 이어지길 희망한다"고 화답했다. 또한 APEC(아시아태평양경제협력체) 회원국 정상 배우자들에게 오는 10월 경주APEC 정상회의를 계기로 대한민국에서 재회하길 바란다는 뜻을 전했다.