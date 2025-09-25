녹색 형광빛 생명체 만난 아이 "아빠, 감동이야"

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

지난 20일 전주정원문화센터에서 오랫동안 볼 수 없었던 추억 하나를 펼쳐 볼 수 있는 시간을 가졌다. 8월 말에서 9월 중순까지 볼 수 있는 전주 삼천(三川)의 늦반딧불이 생태를 알아보고 만나 보는 '늦반딧불이 탐방' 프로그램이었다.'늦반딧불이 탐방'은 총 3시간의 교육으로 실내 교육과 실외 탐방을 각각 1시간 30분씩 진행했다. 프로그램에 참여한 사람은 열일곱 가족과 개인을 포함해 60명이 넘었다. 특히 10살 미만의 어린아이 참가자가 25명에 이르렀다. 실내 교육은 탐방 일정을 비롯해'우리는 어떤 하천을 바라는가?', '전주에는 반딧불이가 산다', '반딧불이를 나타나게 하려면?' 등의 내용으로 이루어졌다.실외 탐방은 저녁 7시 전주 삼천(三川)에서 진행했다. 탐사 활동은 전주생태하천협의회 회원들의 안내로 시작했다. 전주생태하천협의회는 국내 유일의 하천 민관협의체로서 전주 하천의 지속할 수 있는 생태하천 관리를 위해 최선을 다하고 있는 단체이다.전주생태하천협의회의 자료에 의하면 '삼천 생태복원 사업은 전국 최초의 늦반딧불이 복원 사업으로 삼천 독배천 합류부에서 신평교(12km) 구간 좌안, 신평교에서 거마보(450m)구간 좌·우안으로 2015년부터 2018년까지 진행했다'라고 한다.본격적인 탐사에 앞서 "반딧불이의 순우리말은 무엇일까요?"라는 탐사 봉사자의 질문에 "개똥벌레요!"라며 한 아이가 힘차게 답한다. 탐사 출발부터 어린이의 넘치는 에너지로 분위기가 활기차다. 탐사팀은 각 15명 4팀으로 나누어 진행했다.나는 신평고 좌안 구간을 탐방했다. 탐방 구간 초입에 밤공기를 가르며 맑고 신선하게 울려 퍼지는 청솔 귀뚜라미 소리가 가을이 멀지 않았음을 알린다. 구간 이동 중 나뭇잎을 향해 불을 비추자, 먹이활동을 하는 녹색의 애벌레가 보이고 "호랑나비 애벌레입니다." 안내자의 설명이 뒤따른다. 친절하고 풍부한 정보의 제공으로 앎의 세계가 넓고 깊어지는 밤이다.출발지로부터 100여 미터를 지나자, 오늘의 주인공 늦반딧불이가 등장한다. '주인공은 나중에'라는 듯 작은 녹색 형광빛이 우리를 반긴다. 늦반딧불이의 출현과 함께 안내자의 친절한 설명이 이어진다. "지금 날아다니는 반딧불이는 숫놈입니다. 숫놈만이 날개가 있습니다."한두 마리만 보였던 늦반딧불이가 서너 마리씩 연이어 나타나고, 꼬마는 "감동이야!"를 연발한다. 아빠는 "하늘도 봐! 별이 많이 있네."라며 아이의 동심에 동참하고 가족은 또 하나의 추억을 저축했다.늦반딧불이 활발한 비행과 달리 나무에 매달린 채 움직이지 않는 녹색 형광빛만 내는 개체가 있어 물어보니 "거미에게 잡혀서 옴짝달싹 못 하고 있는 것입니다"라고 답한다. 늦반딧불이의 죽음이 아쉽지만, 약육강식의 법칙 그것이 자연의 질서이다.'진달래 먹고 물장구치고 다람쥐 쫓던 어린 시절에 눈사람처럼 커지고 싶던 그 마음 내 마음 아름다운 시절은 꽃잎처럼 흩어져 다시 올 수 없지만 잊을 수는 없어라'라는 가수 이용복의 번안 가요 '어린 시절'의 일부이다. 노랫말처럼 우리에게는 꽃잎을 먹고 물놀이하던 아름답던 어린 시절이 있었다. 아쉽게도 시간이 지난 오늘은 희미한 옛 추억으로 남았다.현대 과학·기술 문명 시대는 여러 장점에도 불구하고 자원 고갈, 생태계 파괴와 같은 환경 문제를 일으켰고, 인류의 생존 자체를 위협하는 지경에 이르렀다. 도심은 콘크리트 구조물로 가득하고 맑은 물이 흐르던 개천은 오염되고 혼탁한 물로 넘쳐 더 이상 생명이 생존하기 힘든 곳으로 변했다.전주정원문화센터의 '늦반딧불이 탐방'은 자연의 소중함과 경이로움을 다시 한번 경험하는 시간이었다. 늦반딧불이가 전주 삼천(三川)만이 아닌 전국 어느 하천 주변에서도 흔히 볼 수 있는 곤충이면 좋겠다.아이의 동심 어린 감탄사와 땅만 바라보며 걷던 아빠가 하늘을 쳐다보는 시간이 많았지길 바란다. 아이와 어른이 서로서로 손잡고 자연의 경이로움에 감동하고, 지구별의 일원으로서 자부심을 가질 수 있다면 얼마나 좋을까?해답은 간단하다. 국가는 법과 제도의 정비를 통해 '지속 가능한 발전'을 심도 있게 마련하고, 시민단체는 지속적인 시민 활동을 통해 비판과 감시 기능을 다해야 한다. 마지막으로 온전한 세상은 나의 작은 도덕적 실천으로부터 출발한다는 신념으로 하늘 높은 줄 모르는 우리의 이기심을 지상으로 내려놓아야 한다.