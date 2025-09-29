금강의 건강상태를 진단하다

큰사진보기 ▲충남 서천군 화양면 와초리 연꽃단지 녹조 발생사진(2024.8.20)서천군 연꽃단지에서 녹조가 심하게 발생하고 있다 ⓒ 김영일 관련사진보기

덧붙이는 글 | 글쓴이는 충남연구원 서해안기후연구소장입니다. 이 기사는 굿모닝충청에도 실립니다.

강물이 비단처럼 부드럽게 흐르고, 강변의 풍경이 비단을 펼쳐 놓은 듯 아름다워서 '비단강'이라는 별칭이 붙게 된 금강(錦江)은 전북특별자치도 장수군 장수읍 수분리 신무산의 뜬봉샘에서 발원하여 황해로 흘러들어가는 강으로 낙동강, 한강 다음으로 길이가 긴 강입니다. 지난 2009년부터 2012년까지 금강에서는 '4대강 살리기 사업'의 일환으로 추진된 하상 준설과 3개 보(세종보, 공주보, 백제보) 설치로 인해 수심이 증가하고 유속이 감소하는 등 급격한 환경변화를 겪게 됐습니다.금강의 물환경 변화에 대한 모니터링을 통해 신뢰성 있는 자료를 구축하고 하천관리방안 마련을 위해 충청남도와 세종특별자치시에서는 보 건설 시점인 2011년부터 2025년 현재까지 금강의 물환경 모니터링 사업을 지속적으로 추진해오고 있습니다.모니터링 결과에 따르면, 보 건설 이후 수심과 유속변화로 인해 보 상류구간의 하상은 퇴적현상, 하류구간은 세굴현상이 발생하였습니다. 특히 2012년에는 백제보 인근에서 물고기 집단폐사 사건이 발생하였고, 2014년에는 저수지와 댐과 같은 유속이 느린 환경에서 발견되는 큰빗이끼벌레가 대량 번성하는 기현상이 나타났습니다.2014년부터 2016년 사이에는 공주보 상류구간의 퇴적물 오염도가 '하천·호소 퇴적물 오염평가 기준'의 심각하고 명백히 오염된 상태를 나타내는 Ⅳ등급(총질소 5,000mg/kg 초과, 총인 1,500mg/kg 초과)을 초과하는 수준을 보였으며, 하상 퇴적물에서 4급수 지표생물인 깔따구와 실지렁이 등도 발견됐습니다. 또한, 매년 여름철 보 상류구간을 중심으로 녹조 대발생이 반복되는 등 금강의 건강이 악화되는 현상이 지속적으로 관찰됐습니다.지난 2018년 세종보와 공주보 수문이 완전히 개방되면서 물리적 환경변화로 인해 수질 및 수생태계를 포함한 물환경이 전반적으로 개선되기 시작했습니다. 보로 인해 막혀있던 물 흐름이 개선되면서 녹조발생이 급격히 감소하였습니다. 보 개방 이전에 녹조발생, 큰빗이끼벌레, 깔따구 및 실지렁이 발견 등 수생태계가 악화되는 현상이 보 개방 이후 물 흐름이 빨라져 여울과 소, 모래톱 및 하중도 등이 생겨나는 등 수생생물의 서식환경이 다양해지면서 생물다양성이 증가하게 됐습니다.특히, 흰수마자를 포함한 다양한 멸종위기야생생물과 천연기념물이 지속적으로 발견되면서 수생태계가 전반적으로 개선되는 현상을 보였습니다. 또한 보 상류구간의 하상퇴적물 내 모래비율이 증가하면서 유기물질 및 영양염류 함량이 감소하는 등 오염도가 획기적으로 개선됐습니다. 한편, 보가 설치되어 있는 금강 중류지역은 보 개방 이후 전반적으로 물환경이 개선되면서 건강성을 회복해가고 있지만, 금강 하구지역은 녹조 발생빈도와 주기가 계속적으로 길어지고 조류독소물질인 마이크로시스틴이 지속 검출되는 등 수생태 건강성이 나빠지고 있는 현상이 나타나고 있습니다.금강의 자연성 회복을 통한 건강성 회복을 위해서는 상류부터 하류까지 수생태계 연속성을 가지는 것이 매우 중요하기 때문에, 이재명 정부의 국정과제인 '4대강 자연성 및 한반도 생물다양성 회복'에 포함된 금강 재자연화와 금강하구 생태복원 사업을 개별적으로 추진하기보다는 서로 연계하여 추진해야 합니다. 통합적인 관점에서 금강의 자연성 회복을 통해 예전의 건강했던 모습으로 되돌아갈 수 있도록 우리 모두가 공통의 목표를 가지고 지속적으로 노력해야 합니다.