'안보리 의장' 이 대통령 "명암 공존할 AI 시대, 국제사회가 원칙 세워야"

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 24일(현지시간) 미국 뉴욕 유엔본부에서 안전보장이사회 공개토의를 주재하고 있다. 2025.9.25 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

"이제 인공지능(AI)이라는 새로운 위협과 도전에 걸맞는 새로운 거버넌스를 (국제사회가) 모색해야 할 때입니다."

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 24일(현지시간) 미국 뉴욕 유엔본부에서 안전보장이사회 공개 토의에 앞서 약식 브리핑을 하고 있다. 2025.9.25 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

이재명 대통령이 24일(현지시간) 유엔 안전보장이사회(안보리) 공개토의를 앞두고 미국 뉴욕 유엔본부에서 한 약식 브리핑 내용 일부다. 이 대통령은 이날 대한민국 대통령으로서는 처음으로 안보리 공개토의를 주재했다. 토의 주제는 'AI와 국제평화·안보'로 9월 한달 간 의장국을 맡게 된 대한민국이 제안한 내용이다.이 대통령은 회의 직전 브리핑에서 먼저 "대한민국 대통령이 안보리 의장 자격으로 안보리 회의를 주재하는 것은 이번이 처음이다. 매우 뜻 깊게 생각한다"며 "특히 AI 관련해 전 유엔 회원국 대상으로 열리는 첫 공개토의 주재를 맡게 돼 매우 의미있게 생각한다"고 밝혔다."오늘날 인공지능 기술의 발전은 우리의 일상을 변화시키는 것을 넘어, 국제적인 안보 환경까지 급격하게 변화시키고 있다"면서 'AI와 국제평화·안보'를 공개토의 주제로 선정한 이유도 자세히 설명했다.이에 대해 이 대통령은 "80년 전 출범한 유엔의 주요 관심사는 '새로 등장한 핵무기의 위협을 국제사회가 어떻게 관리하냐'였다"며 "이제 인공지능(AI)이라는 새로운 위협과 도전에 걸맞은 새로운 거버넌스를 모색해야 될 때"라고 했다.이어 "대한민국은 인공지능(AI)이 가져온 기술 혁신이 국제평화와 안보에 기여할 수 있도록 국제사회와의 협력을 이끌어왔다"며 "이를 주제로 공개토의를 제안한 이유도 많은 회원국들의 지혜를 모으고 공동의 대응 방안을 모색하기 위해서다. 평화, 안보, 그리고 인류를 위한 AI를 위해 심도 있는 논의가 이뤄지길 기대한다"고 밝혔다.이 대통령은 공개토의 때 'AI라는 새로운 위협과 도전에 걸맞는 새 거버넌스'의 기본 방향을 대한민국 대통령으로서 직접 제안했다.이 대통령은 "우리가 AI라는 도구를 어떻게 다룰 것인지에 따라 우리 앞에는 전혀 다른 미래가 펼쳐지게 될 것"이라며 "명과 암이 공존하는 AI시대의 변화를 기회로 만들 방법은 국제사회가 단합하여 '책임 있는 이용'의 원칙을 바로 세우는 것"이라고 주장했다.무엇보다 이 대통령은 "현재의 AI는 새끼 호랑이와 같다"라는 제프리 힌튼 교수의 말을 인용했다. "우리 앞의 새끼 호랑이는 우리를 잡아먹을 사나운 맹수가 될 수도 있고, <케이팝 데몬 헌터스>에 나오는 사랑스러운 '더피'가 될 수도 있다"는 것. 그런만큼 AI가 모두에게 도움이 되도록 인류 공통의 규범이 필요하다는 얘기였다.이에 대해 이 대통령은 "AI는 지식과 정보 처리 전 과정에서 가장 파괴적 혁신을 가져올 발명품이고, 심지어 스스로 인간처럼 판단과 결정까지 내릴 수도 있다"며 "우리가 AI라는 도구를 어떻게 다룰 것인지에 따라 우리 앞에는 전혀 다른 미래가 펼쳐지게 된다"고 짚었다.잘 활용한다면 저성장·고물가 같은 난제를 해결하고 새로운 번영의 길을 열어낼 도구이지만 그렇지 못한다면 전세계적인 불평등과 불균형을 심화시킬 '실리콘 장막'이라고 비유했다.이 대통령은 "유일하고도 현명한 대처는 '국익을 위해서 경쟁하되 모두의 이익을 위해 협력하는' 것"이라며 "각국 정부와 학계, 산업계, 시민사회가 머리를 맞대고 지혜를 모아야 '모두를 위한 AI', '인간 중심의 포용적 AI'로의 혁신을 이뤄낼 수 있다"고 했다.특히 안보리의 역할과 책임이 더욱 막중해졌다고도 강조했다. "AI를 잘만 활용하면 대량살상무기(WMD) 확산을 감시하는 등 분쟁을 예방하고 평화를 유지하는 훌륭한 도구가 될 수" 있지만, "통제력을 상실한다면 허위정보가 넘쳐나고 테러, 사이버 공격이 급증하는 디스토피아의 미래를 피할 수 없을 것이고 '인공지능발 군비경쟁'으로 안보불안은 더욱 커질지 모른다"는 경고였다.이 대통령은 이 새로운 시대의 도전에 대한 응전에 대한민국이 앞장서겠다고 밝혔다.이 대통령은 "대한민국은 '글로벌 책임 강국'으로서 AI가 인류의 지속 가능한 미래를 만드는 훌륭한 도구가 될 수 있도록 국제사회와의 협력을 주도하는 길에 앞장설 것"이라며 그간 유엔총회에서 대한민국이 AI와 신기술에 대한 여러 결의안과 회의를 주도해 왔음을 상기시켰다.또한 "(대한민국은) APEC 의장국으로서 AI의 혁신이 인류의 번영에 기여할 수 있도록 'APEC AI 이니셔티브' 채택을 추진하고 있기도 하다"며 "이런 과정을 통해 무엇보다 기술 발전의 혜택을 함께 누리는 'AI 기본사회', '모두의 AI'가 새로운 시대의 뉴노멀이 될 수 있도록 더욱 노력하고 있다"고도 알렸다.이 대통령은 마지막으로 "AI가 불러올 '문명사적 대전환'앞에서, 인류는 오랜 역사 동안 함께 지켜온 보편 가치를 지켜내야 할 중요한 변곡점을 지나고 있다"며 "우리 앞에 주어진 새로운 시대적 사명을 마다하지 말자. AI가 가져올 변화를 인류가 재도약할 발판으로 만들어 내자"고 호소했다.한편 이 대통령은 토의 전 약식 브리핑에서도 "1991년 유엔 가입 이래, 대한민국 정부가 안보리 이사국을 맡은 건 이번이 세 번째"라며 같은 취지의 입장을 밝힌 바 있다.이 대통령은 당시 "유엔의 도움으로 전쟁의 폐허를 딛고 민주화와 경제 번영을 동시에 달성한 우리 대한민국이, 이제 인류의 평화와 공동 번영을 위해 막중한 역할과 책임을 다하고자 한다"면서 "오늘 회의 또한 대한민국이 '더 나은 세계'를 만드는데 앞장서고 있음을 보여주는 중요한 계기가 될 것"이라고 강조했다.