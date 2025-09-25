미 댈러스 이민자 구금시설에 총격... 2명 사망· 1명 중태

큰사진보기 ▲24일(현지시각) 미국 텍사스주 댈러스의 이민세관단속국(ICE) 사무실에서 총격 사건이 발생했다. ⓒ 로이터/연합뉴스 관련사진보기

미국 텍사스주 댈러스의 이민세관단속국(ICE) 구금시설에서 총격 사건이 발생해 2명이 숨지고 1명이 중상을 입었다.미 국토안보부는 24일(현지시각) "오늘 아침 6시 40분께 정신 나간 총격범이 인근 건물 옥상에서 ICE 댈러스 현장 사무소를 공격했다"라며 "총격범은 ICE 시설과 출입구에 있던 밴을 향해 무차별 총격을 가했다"라고 밝혔다.이어 "시설 수감자 3명이 총에 맞아 이 가운데 2명은 사망했고, 다른 1명은 위독한 상태로 병원에서 치료받고 있다"라며 "총격범은 스스로 쏜 총상으로 사망했다"라고 전했다.신고를 받고 출동한 댈러스 경찰은 총격을 당한 피해자 3명이 쓰러져 있는 것을 발견했다. 1명은 현장에서 사망했고, 병원으로 이송된 2명 중 1명이 치료를 받다가 숨졌다. 총격범도 인근 건물 옥상에서 숨진 채 발견됐다.당국은 사망하거나 다친 3명은 모두 불법 체류자로 해당 시설에 구금돼 있던 이민자이며, ICE 직원 중 다친 사람은 없다고 설명했다.구체적인 범행 동기는 아직 드러나지 않았으나, 트럼프 행정부의 강경한 이민자 단속에 반발해 ICE를 겨냥한 정황이 있다.캐시 파텔 미 연방수사국(FBI) 국장은 현장에서 회수한 미사용 탄피 중 하나에 "안티 ICE"(ANTI ICE)라는 문구가 새겨진 사진을 공개하면서 "초기 증거 분석 결과는 이 공격에 이념적 동기가 있다는 것을 보여준다"라고 밝혔다.이어 "FBI는 법 집행 기관을 표적으로 삼은 자들을 추적하고 최대한의 정의가 실현되도록 수사를 이끌 것"이라며 "부상자와 사망자를 위해 기도해달라"고 덧붙였다.크리스티 놈 국토안보부 장관도 "지난 수개월 동안 우리는 누군가가 죽기 전에 정치인들과 언론에 ICE 법 집행에 대한 과격한 발언을 자제하라고 경고해왔다"라며 "이 끔찍한 살인은 ICE에 대한 극좌파의 증오에 경종을 울리는 계기가 되어야 한다"라고 강조했다.반면 텍사스주 민주당 상원의원 네이선 존슨은 "사람들이 이번 사건의 원인을 민주당이나 진보적 이념에 돌리는 것은 악의적"이라며 "이민자 사회와 공감하면서 법치주의를 지지하는 것은 서로 모순되지 않는다"라고 반박했다.현지 언론에 따르면 총격범은 29세 남성 조슈아 얀으로 확인됐으며, 선거관리 기관에 소속 정당이 없는 무소속 유권자로 등록돼 있다. 그의 형제인 노아 얀은 NBC방송에 "내가 아는 한 그는 ICE에 대해 강한 감정을 갖고 있지 않았고, 정치에도 관심이 없었다"라고 말했다.최근 트럼프 행정부가 불법 이민자 추방과 국경 단속을 강화하면서 ICE 관련 시설에 대한 공격이 여러 차례 발생했다.지난 7월 4일 텍사스주 알바라도에 있는 프레리랜드 구금센터 외부에서 한 무리의 사람들이 시설을 향해 총격을 가하면서 경찰관 1명이 목에 총상을 입었고, 이 공격에 가담한 혐의로 최소 11명이 기소됐다.불과 사흘 뒤인 7월 7일에도 텍사스주 맥앨런의 국경순찰대 시설 밖에서 한 남성이 연방 요원들을 향해 소총으로 수십 발을 발사해 3명이 사망했고, 총격범은 현장에서 사살됐다.텍사스주 공화당 상원의원 테드 크루즈는 "이런 사건은 멈춰야 한다. 정치적 동기뿐만 아니라 모든 폭력은 잘못된 것이다"라며 "광인들을 부추기는 언사를 해서는 안 된다. 서로를 악마화하거나 공격하지 말고 함께 일하자"라고 촉구했다.텍사스주 그렉 애벗 주지사도 "이번 총격은 끔찍하고 비겁한 공격이 국경을 보호하고 이민법을 시행하며, 법과 질서를 지키려는 우리의 노력을 방해하도록 놔두지 않을 것"이라며 불법 체류자를 구금하고 추방하기 위해 연방 관리들과 계속 협력하겠다"라고 강조했다.