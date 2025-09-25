'쿠팡 봐주기 의혹' 김동희 검사 "부장검사 진정서에 허위 내용 많아"

쿠팡 봐주기·수사 뭉개기 의혹으로 고위공직자범죄수사처에 고발당한 김동희 부산고등검찰청 검사가 해당 의혹을 반박하는 입장을 밝혔다.
앞서 '쿠팡 일용직노동자 퇴직금 미지급' 사건 담당 A 부장검사는 지난 4월 당시 인천지방검찰청 부천지청 지휘부 엄희준 지청장·김동희 차장검사가 핵심 증거를 누락하는 방법으로 부당하게 불기소처분으로 이끌었다면서, 5월 대검찰청에 이들의 감찰과 형사처벌을 요구하는 진정서를 제출한 바 있다.
김동희 검사는 24일 밤 해명글을 <오마이뉴스>에 보내왔다. 해명글에서 "진정서에 포함되어 있다는 내용들에 대한 기사가 많이 나오고 있는데, 기사 중 허위 내용이 많아 글을 쓰게 됐다"라고 밝혔다. 김 검사는 25일 오전에 같은 내용을 검찰 내부망에 올렸다.
A 부장검사 진정서에는 김 차장검사가 사법연수원 동기이자 자녀를 같은 고등학교에 보낸 검사 출신 쿠팡 변호인 권아무개 변호사와 수사 정보를 공유한 것으로 보이는 정황이 담겨있다. 대표적인 사례가 2024년 9월 26일 오전 중부지방고용노동청 부천지청의 쿠팡 압수수색 실시 2시간 전에 김동희 차장검사가 압수수색 계획을 어떤 경로로 알게 되어 A 부장검사에게 전화해 관련 문의를 했다는 것이다.
김동희 검사는 이를 두고 "A 부장검사의 주장은 모두 명백한 거짓말이고 확실한 무고"라고 강조했다. "제 통화내역을 조회한 결과 A 부장검사와의 발신 통화내역 전후뿐 아니라 2024년 9월 전체로 보더라도 제가 권○○ 변호사에게 휴대전화를 발신한 내역은 단 한 차례도 없다"라고 밝혔다.
또한 "쿠팡 압수수색영장이 청구된 사실 자체를 알지 못하고 있던 제가 (어떻게) 2024년 9월 26일 아침에 자신에게 쿠팡 압수수색 사실을 물었다고 주장하는 것인지 이해할 수 없다"면서 "공소시효가 임박한 선거 사건들의 처리와 관련하여 A 부장검사와 통화한 것"이라고 설명했다. "대검 감찰부에 제 휴대전화 통화내역을 제출했다"고도 했다.
부당한 사건 처리 의혹에는 "대검 보고 당시 A 부장의 주장을 원문 그대로 대검에 전달하여 논의를 마쳤으며 그 사실을 증빙할 자료도 대검 감찰부에 제출했다. 또한 본인의 주장에 대한 검토가 포함되어 있는 최종 보고서가 자료로 남아 있다"라고 주장했다.
김 검사는 "아직도 A 부장 혼자만 쟁점 검토가 누락 되었다거나 결론이 잘못되었다고 주장하고 있다. 부장으로서 특정 사건에서 본인 생각과 다른 결론이 나온 것에 불만이 있을 수도 있지만, 그렇다고 하여 이렇게 허위사실을 적시하면서까지 집요하게 결재 지휘부를 대내외적으로 공격하는 것은 도저히 그냥 지나칠 수 없다"라고 밝혔다. "A 부장이 지금이라도 진실을 직시하고 거짓 주장을 그만하여 주길 바랄 뿐"이라고 전했다.
한편, 공공운수노조 전국물류센터 쿠팡물류센터지회와 쿠팡노동자의 건강한 노동과 인권을 위한 대책위원회는 24일 엄희준·김동희 검사를 ①직권남용권리행사방해 ②허위공문서 작성·행사 지시 ③공무상비밀누설 혐의로 공수처에 고발했다.
