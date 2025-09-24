이재준 시장, 중국 뷰티·바이오 기업 상대로 "수원시에 적극 투자해 달라"

"세계 뷰티 산업을 선도하며, 이제는 생명과학, 바이오와 같은 첨단과학으로 영토를 넓히고 있는 동방미곡(東方美谷)과 인연을 맺게 돼 영광입니다."
이재준 수원특례시장이 중국의 대표적인 뷰티·바이오 산업 클러스터인 동방미곡의 핵심구 입주 기업을 대상으로 투자유치 설명회를 열고, "수원시에 적극적으로 투자해 달라"고 요청했다.
동방미곡은 상하이 펑센구에 있는 세계적인 뷰티 산업 클러스터다. 산업단지의 총 부지 면적은 18.49㎢이고, 이 중 산업 구역 면적은 5.95㎢이다. 화장품, 생명과학, 바이오의약 분야 기업 3,000여 개가 모여 있다. 산업 규모는 1,000억 위안(약 19조 5,800억 원)을 돌파했다.
"수원경제자유구역, 동방미곡과 비슷한 규모의 첨단산업 요람으로 만드는 게 목표"
이재준 시장을 단장으로 하는 수원시 대표단이 23일 상하이 동방미곡 JW메리어트에서 개최한 투자유치 설명회에는 동방미곡 입주 기업, 투자기관 관계자, 동방미곡 관리위원회 관계자 등이 참석했다. 수원시 대표단은 이들에게 ▲수원시 산업 경쟁력과 인프라 ▲투자 인센티브 제도 ▲경제자유구역 지정 추진 현황·향후 계획 등을 상세하게 소개했다.
특히 이재준 시장은 "수원시는 수원경제자유구역을 추진하고 있고, 동방미곡과 비슷한 규모의 첨단산업 요람으로 만드는 게 목표"라고 강조했다.
동방미곡 측도 이번 설명회에서 자사의 비전과 전략을 소개하고, 핵심구 기업들이 발표와 교류에 참여할 수 있도록 지원했다. 동방미곡은 수원시 대표단과의 협력이 원활히 이뤄지도록 지원했고, 한국과 중국 기업이 네트워크를 확대하고, 서로 이해도를 높이는 데 도움을 줬다.
수원시-동방미곡 협약 체결... 수원시 투자 활동 등 지원
수원시와 동방미곡은 설명회 직후 협약도 체결했다. 동방미곡 핵심구 기업의 수원시 투자 활동을 지원하고, 한국 진출을 희망하는 기업과 수원시 기업 간 협력을 강화하기로 했다.
수원시는 이번 협약으로 한국과 중국 기업 간 네트워크가 확대되고, 상호 이해도가 높아질 것으로 기대한다. 또 뷰티·바이오를 비롯한 다양한 분야에서 협력의 폭이 넓어질 것으로 전망하고 있다.
이재준 시장은 "여러분의 경험과 지혜가 수원에 큰 도움이 될 것"이라며 "우리의 협력이 양국 첨단기업을 잇는 가교가 되고, 한중 간 경제협력을 상징하는 모범 사례가 되길 바란다"고 말했다.
이 시장은 이날 SNS를 통해 "오늘 우리가 뿌린 작은 씨앗이 머지않아 우리 기업들의 해외 진출과 글로벌 기업들의 수원 투자라는 풍성한 열매로 이어지길 기대한다"고 전했다.