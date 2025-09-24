이재준 시장, 중국 뷰티·바이오 기업 상대로 "수원시에 적극 투자해 달라"

큰사진보기 ▲이재준 수원시장이 23일 상하이 동방미곡 JW메리어트에서 동방미곡 입주 기업, 투자기관 관계자, 동방미곡 관리위원회 관계자 등을 대상으로 투자유치 설명회를 열고 수원시에 대한 투자를 요청했다. ⓒ 수원시 관련사진보기

"세계 뷰티 산업을 선도하며, 이제는 생명과학, 바이오와 같은 첨단과학으로 영토를 넓히고 있는 동방미곡(東方美谷)과 인연을 맺게 돼 영광입니다."

큰사진보기 ▲이재준 수원시장이 23일 상하이 동방미곡 JW메리어트에서 동방미곡에 대한 설명을 듣고 있다. ⓒ 수원시 관련사진보기

큰사진보기 ▲이재준 수원시장이 전략적 업무 협약 체결 후 린펑 동방미곡 총괄사장과 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 수원시 관련사진보기

큰사진보기 ▲이재준 시장을 단장으로 하는 수원시 대표단이 23일 상하이 동방미곡 JW메리어트에서 동방미곡 관계자들과 기념 촬영을 하고 있다. ⓒ 수원시 관련사진보기

이재준 수원특례시장이 중국의 대표적인 뷰티·바이오 산업 클러스터인 동방미곡의 핵심구 입주 기업을 대상으로 투자유치 설명회를 열고, "수원시에 적극적으로 투자해 달라"고 요청했다.동방미곡은 상하이 펑센구에 있는 세계적인 뷰티 산업 클러스터다. 산업단지의 총 부지 면적은 18.49㎢이고, 이 중 산업 구역 면적은 5.95㎢이다. 화장품, 생명과학, 바이오의약 분야 기업 3,000여 개가 모여 있다. 산업 규모는 1,000억 위안(약 19조 5,800억 원)을 돌파했다.이재준 시장을 단장으로 하는 수원시 대표단이 23일 상하이 동방미곡 JW메리어트에서 개최한 투자유치 설명회에는 동방미곡 입주 기업, 투자기관 관계자, 동방미곡 관리위원회 관계자 등이 참석했다. 수원시 대표단은 이들에게 ▲수원시 산업 경쟁력과 인프라 ▲투자 인센티브 제도 ▲경제자유구역 지정 추진 현황·향후 계획 등을 상세하게 소개했다.특히 이재준 시장은 "수원시는 수원경제자유구역을 추진하고 있고, 동방미곡과 비슷한 규모의 첨단산업 요람으로 만드는 게 목표"라고 강조했다.동방미곡 측도 이번 설명회에서 자사의 비전과 전략을 소개하고, 핵심구 기업들이 발표와 교류에 참여할 수 있도록 지원했다. 동방미곡은 수원시 대표단과의 협력이 원활히 이뤄지도록 지원했고, 한국과 중국 기업이 네트워크를 확대하고, 서로 이해도를 높이는 데 도움을 줬다.수원시와 동방미곡은 설명회 직후 협약도 체결했다. 동방미곡 핵심구 기업의 수원시 투자 활동을 지원하고, 한국 진출을 희망하는 기업과 수원시 기업 간 협력을 강화하기로 했다.수원시는 이번 협약으로 한국과 중국 기업 간 네트워크가 확대되고, 상호 이해도가 높아질 것으로 기대한다. 또 뷰티·바이오를 비롯한 다양한 분야에서 협력의 폭이 넓어질 것으로 전망하고 있다.이재준 시장은 "여러분의 경험과 지혜가 수원에 큰 도움이 될 것"이라며 "우리의 협력이 양국 첨단기업을 잇는 가교가 되고, 한중 간 경제협력을 상징하는 모범 사례가 되길 바란다"고 말했다.이 시장은 이날 SNS를 통해 "오늘 우리가 뿌린 작은 씨앗이 머지않아 우리 기업들의 해외 진출과 글로벌 기업들의 수원 투자라는 풍성한 열매로 이어지길 기대한다"고 전했다.