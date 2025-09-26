탈서울한 딸과 사위, 너희들은 참 좋겠다

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

AD

"지방이라 여러모로 불편하겠다. 어쩌지?"

"괜찮아요. 무려 로켓 프레시도 돼요."

"그렇구나."

"놀러 오세요. 5성급 호텔보다 더 좋은 8성급 아파트 구경하러 오세요."

"그렇구나, 다행이다. 그런데 사람들은 왜 서울에서만 살려고 할까?"

"그건 말이죠. 일단 지방에 딱히 일할 만한 일터가 없잖아요. 일할 곳만 있다면 지방이 나쁠 이유가 없어요. 일터를 찾으러 수도권으로 올라가게 되는 거죠. 우린 좋아요. 주말마다 여행을 떠날 수 있으니 행복해요. 집만 나서면 여행지 풍경이에요. 워라밸을 누릴 수 있어서 참 좋아요. 집에서 한 시간 내에 당도할 수 있는 명소가 아주 많아요. 바다면 바다, 계곡이면 계곡, 산이면 산, 즐길 곳이 아주 많아요. 일상이 바로 콘텐츠예요."

큰사진보기 ▲여행길 집만 나서면 멋진 뷰를 만날 수 있다. ⓒ 차상순 관련사진보기

큰사진보기 ▲독일 마을 해외여행을 방불케 했다. ⓒ 차상순 관련사진보기

큰사진보기 ▲유튜브 화면 캡처 딸내미 유튜브에 올린 일상 Vlog ⓒ 차상순 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다.