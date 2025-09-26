탈서울한 딸과 사위, 너희들은 참 좋겠다

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.
포항에서 살던 딸내미가 서울로 직장을 옮긴 것은 4년 전이었다. 개발자인 딸내미의 출퇴근 여건 상 서울 강남 테헤란로, 선릉역 부근에 전셋집을 구했다. 서울 강남 전셋값은 기함할 정도였다. 초소형 아파트 전세금이 4억이었다. 방 한 칸에 거실이 전부일 정도로 작은 집이었다.
선릉 전셋집의 장점은 출퇴근하기 좋다는 것뿐이었다. 창문을 열면 하늘을 찌를 듯한 마천루가 눈 앞에 들어왔다. 게다가 그 아파트 앞 건물이 너무 인접하여 일조권 따위는 생각할 수도 없었고 밤낮없이 망사 커튼을 드리워 둔 채 지내야 했다. 한강 뷰는 언감생심이고 콘크리트 벽 뷰였다.
선릉 전셋집은 평안한 안식처라기 보다는 언젠가 떠나야 하는 간이역 같은 곳이었다. 보금자리여야 하는 집이 잠을 자고, 씻고, 짐을 쟁여두는 곳에 지나지 않았다. 그래도 우리 집에 매주 올 수 있는 거리라는 점은 좋았다. 그동안 매주, 그들에게 밑반찬이며 먹거리를 챙겨 주는 친정엄마요, 장모인 것이 뿌듯했다.
그런데 지난 4월에, 사위가 직장을 진주로 옮기게 됐다. 먼 곳으로 떠나는 딸 내외는 물론 우리도 섭섭하기는 마찬가지였다. 지방이라 여러모로 불편할 것 같았다. 서울은 편리하고 핫한 곳이라 여겨 서울을 쉽게 떠나지 못하는 사람들이 많다. 그러니 서울 집값은 천정부지로 솟고 지방은 미분양이 속출하는 시대적 아이러니를 겪고 있다. 그래서 걱정 어린 투로 딸에게 말했다.
"지방이라 여러모로 불편하겠다. 어쩌지?"
"괜찮아요. 무려 로켓 프레시도 돼요."
"그렇구나."
"놀러 오세요. 5성급 호텔보다 더 좋은 8성급 아파트 구경하러 오세요."
다행히 딸 내외는 진주에서 사는 삶에 만족하고 있었다. 방 3/ 화 2/ 드레스 룸/ 팬트리/ 세탁실 베란다를 골고루 갖춘 신축 아파트에서 삶은 숨통이 트인다고 했다. 아파트 구조가 잘 빠져 길고 넓은 주방이 내겐 탐나는 공간이었다.
"그렇구나, 다행이다. 그런데 사람들은 왜 서울에서만 살려고 할까?"
"그건 말이죠. 일단 지방에 딱히 일할 만한 일터가 없잖아요. 일할 곳만 있다면 지방이 나쁠 이유가 없어요. 일터를 찾으러 수도권으로 올라가게 되는 거죠. 우린 좋아요. 주말마다 여행을 떠날 수 있으니 행복해요. 집만 나서면 여행지 풍경이에요. 워라밸을 누릴 수 있어서 참 좋아요. 집에서 한 시간 내에 당도할 수 있는 명소가 아주 많아요. 바다면 바다, 계곡이면 계곡, 산이면 산, 즐길 곳이 아주 많아요. 일상이 바로 콘텐츠예요."
진주라 천 리 길이라곤 하지만 비행기를 이용하면 금방 도착할 수 있다. 딸내미 집에 가는 길이 곧바로 여행길에 오르는 격이다. 그래서 지난 9일에 딸내미 집을 방문했다.
생각했던 것보다, 영상으로 봤던 것보다 딸내미 아파트가 좋았다. 눈 앞에 펼쳐지는 산 뷰는 풍경화 그림 같았다. 마침, 하루 전날 내린 비가 먼지란 먼지를 다 씻어낸 창공이라 더욱 아름다웠다. 뭉게구름 한두 점이 파란 하늘에 떠 있는 풍경은 컴퓨터 배경 화면을 보고 있는 것 같았다. 창틀이 액자 프레임이라면, 창은 시시각각 움직이는 그림을 걸어둔 듯했다. 이른 아침에는 산허리에 안개가 몽글몽글 피어오르고 있었다.
리얼리티 자연 풍경은 멋진 예술에 비할 바가 아니었다. 진주에서 한 시간 거리에 있는 남해 독일 마을에도 들르고 새로 생긴 남해 리조트에도 갔다. 여느 해외여행 못지않은 코스였다.
탈서울 한 딸내미 내외는 워라밸을 누리며 살고 있었다. 한려해상 국립공원은 물론 지리산 자락이나 통영, 거제 등등 가볼 만한 곳이 얼마나 많은가? 게다가 부부 일상 Vlog 유튜버
인 딸내미는 콘텐츠 맛집을 만난 셈이다.
