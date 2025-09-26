"할머니, 개구리가 왜 만세 하고 누워 있어요?"

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲호랑나비우아한 날갯짓을 뽐내며 살포시 앉아있다. ⓒ 신혜솔 관련사진보기

"할머니, 왜 개구리가 만세하고 누워 있어요?"

"차에 치여서 이렇게 되었나 봐. 차가 다니지 않는 길인데 어쩌다가... "

"개구리야 조심해야지~ 할머니! 개구리 살려줄 수 없어요?'

"응, 하지만 개구리도 다른 생명을 살려주는 역할을 해. 죽은 몸은 땅으로 돌아가 흙이 되고, 흙은 다시 풀을 키우고, 풀은 다른 생명을 먹여 살리지."

큰사진보기 ▲유홍초작은 별처럼 생긴 꽃이 가을 길을 환하게 비춰준다. ⓒ 신혜솔 관련사진보기

"로리야, 이 꽃이 무슨 꽃이지?"

"음... 유 홍 초, 맞아? 할머니?"

"응. 맞아 유홍초."

"별처럼 생겼어요."

"할머니! 참새가 시끄럽게 많이 모였어요. 저기서 뭐 하는 거지?"

"아, 바람풀에 열린 씨앗을 먹고 있구나. 우리가 벼에서 쌀을 얻어 밥을 먹듯이, 저 새들은 풀씨를 먹나 봐"

"로리도 풀씨 먹을 수 있어요?"

"글쎄... 우리는 벼가 키워준 쌀로 밥을 해서 먹고, 새들은 저 풀이 키운 씨가 밥이 되는 거야, 그러니까 새들이 먹는 저 풀씨는 우리가 먹으면 안 될 거 같아."

"새들은 춤을 추면서 밥을 먹는 거 같아요."

하늘만을 향해

끝까지 고개를 세운다

붉은 기운을 흔들며

텅 빈 바람을 가른다



같은 흙에서 내린 두 개의 뿌리

한쪽은 낮아지며 영글어

가을이 되고

한쪽은 높은 곳을 향하여

열매 대신 허기를 남긴다



- <숙인 빛과 빈 바람> 부분

고개 숙인 벼 사이로 자란 바람풀,

아, 쓸모없다 생각했던 잡풀

피가 소중한 이유를 알았어



벼잎을 제치고 쑥쑥 뻗어나간 건

교만이 아니었나 봐

저 작은 줄기에 매달린 수많은 새떼가

그것을 보여주었어



참새떼가 몰려와 바람풀에 매달리자

들녘은 금세 잔칫집이 되었고

조잘대며 열매를 쪼아 먹는 소리,

그 풍요로운 수다는 길을 멈추게 했어



그때, 보고 싶지 않은 손님 한 마리

스르르 논두렁을 넘어 들어서자

참새떼는 순간 하늘로 흩어졌어

마치 잿가루가 흩어지듯



고요해진 들판

습지 쪽에서 하얀 두루미 한 마리

유유히 날아 올랐어

마치

아무 일도 없었던 것처럼



- 다시 쓴 시, <소란한 만찬>

"할머니, 새들이 왜 놀라서 날아간 거예요?"

"뱀이 나타났기 때문이야. 새들이 위험을 피하려고 날아간 거란다."

"그럼 뱀은 나쁜 거예요?"

"나쁜 건 아니지만 새들에겐 두려운 존재일 거야, 그러니까 도망가야지? 뱀이 무서워하는 존재도 또 어딘가에 있을 걸? 그럼 뱀도 도망가겠지, 자연은 그렇게 서로 이어져 있단다."

▲풀씨와 참새떼 참새들이 모여 만찬을 벌이다 불청객의 그림자로 달아나는 중. 신혜솔 관련영상보기

손자 로리를 어린이집에서 하원시키는 길, 바람은 선선했고 햇살은 구름 속에 가려 걷기 좋은 날이었다. 나는 로리와 함께 잠시 산책을 하기로 했다. 집으로 바로 향하지 않고, 우리가 자주 걷는 '개구리길'로 들어섰다. 꽃과 나비를 보기도 하고, 강아지풀을 뽑아 간질거리며 천천히 걸었다.개구리길은 지난 연재 5화에서 소개한 논과 습지가 있는 길이다.평소에 개구리를 자주 볼 수 있는 곳이지만, 이날은 달랐다. 길 한가운데 개구리 두 마리가 납작하게 죽어 있었다. 농사 차량 이외에는 자동차가 다니지 않는 농로인데, 간혹 잘못 들어선 차량에 의해 로드킬을 당한 듯했다.로리가 묻는다. 나는 대답을 쉽게 할 수 없었다. 자연의 질서 속에서 생명이 태어나고 사라지는 것은 당연한 일이지만, 그것을 아이의 눈높이에서 어떻게 설명해야 할까 망설여졌다.개구리들을 풀숲으로 던져주며 말했다. 어린아이의 질문 앞에서 나는 오히려 배움을 얻는 자세가 되었다.길을 걷다 보면 야생 꽃들이 많이 피어있다. 작고 선명한 빛을 발하는 꽃들, 그 이름은 몰라도 괜찮을 만큼 다양하다. 보는 것만으로도 행복한 꽃길이다.며칠 전에 알려준 꽃 이름을 로리는 기억하고 있었다. 대견하다. 이야기를 하며 걷다가 벼가 누렇게 익어가는 논 앞에 섰다. 유난히 참새들이 모여드는 모습이 눈에 들어왔다. 참새떼가 논 가운데로 몰려갔다가 다시 날아오기를 반복하고 있었다. 자세히 보니 논 한가운데 무성히 자란 피(바람풀)에 매달려 열매를 쪼아 먹고 있었다.논 한가운데 피가 수북이 자라도록 농부는 그냥 놔둔 걸까? 새들이 만찬을 벌이는 그 논은 벼 반, 피 반이었다. 그제야 깨달았다. 바람풀이 고개를 든 것은 교만이 아니었다는 것을. 새들을 품어내기 위해서였다.며칠 전 혼자 이 길을 걸으며 무성하게 자란 피를 보았을 때는, 그저 벼의 성장을 방해하는 쓸모없는 잡풀이라 생각했다. 심지어 그 모습에서 '교만'을 떠올리며 시 한 편을 쓰기도 했다.그러나 오늘 참새들이 보여준 풍경은 내 생각이 얼마나 편협했는지를 깨닫게 했다. 고개 숙인 벼가 인간의 몫을 키워낸다면, 피는 제 몫을 기꺼이 새들에게 내주고 있었다. 풍요는 그렇게 나눔 속에서 서로 얽혀 있었다.재잘거리는 참새떼를 바라보고 있는데, 순간 논두렁에서 기다란 무언가가 스르르 벼잎을 헤치고 논으로 들어가는 것이 보였다. 뱀이었다. 참새떼는 순식간에 후루룩 소리를 내며 일제히 날아올랐다. 찰나의 짧은 소란은 새들의 날아오름을 연출하고 끝이 났다. 들판은 다시 고요를 되찾았다. 그러나 그 고요 속에는 생존의 질서, 먹이사슬의 이치가 분명히 살아 있었다. 나는 다시 시를 써야 했다.오늘 로리와 함께 본 장면은 황금빛 들녘이 그려낸 풍경만은 아니었다. 죽은 개구리, 바람풀에 몰려든 참새떼, 그리고 그들을 흩어버린 뱀까지. 모두가 저마다의 자리를 지키며 얽혀 있는 생태계의 한 부분이었다.우리는 흔히 들판을 '인간의 곡식 창고'로만 여긴다. 그러나 아이와 함께 걸으며 깨달았다. 들판은 인간만의 밥상이 아니라 수많은 생명이 어울려 살아가는 공간이었다. 어느 한 생명을 떼어내도 전체는 유지되지 않는다. 작은 개구리, 참새 한 마리, 뱀 한 마리까지도 모두가 자연의 균형을 이루는 존재였다. 들판은 언제나 생명의 만찬이 벌어지는 곳이었다. 자연은 스스로 그 균형을 찾아가게 되어있다.아이의 물음 앞에서 나는 그저 담담히 답할 수밖에 없었다.아이의 물음 앞에서 나는 그저 담담히 답할 수밖에 없었다.언젠가 로리가 더 자라 이 순간을 기억한다면, 오늘의 들판이 삶의 지혜가 되어 줄지도 모른다. 들녘은 고요하면서도 소란 했지만, 우리는 오래도록 그 고요와 소란의 이야기를 들으며 걸었다.