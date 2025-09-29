1500년 된 백제의 지름길, 지금 어디에 있냐면요

큰사진보기 ▲섬진강 임실 관촌 왼쪽 공수봉, 오른쪽 앞 성미산, 뒤 방미산 ⓒ 이완우 관련사진보기

지난 23일, 임실문화원에서 기획한 지역학 제3회 옛길 걷기를 했다. 옛길 탐사대 5명은 관촌 사선대(四仙臺)를 지나 성미산성 아래 주천마을을 찾았다. 섬진강 좌우로 성미산, 방미산, 공수봉의 세 산봉우리가 섬진강을 호위하는 국경의 초병처럼 우뚝 솟았다.배나들이. 섬진강 상류 관촌면 주천마을의 옛 지명이다. 이 마을의 지명 '주천(舟川)'은 배로 건너는 강이라는 의미의 '배내'였다. 이곳은 백제 시대에 국경 지대를 오가는 나루터였다. 성미산성은 백제 국경의 군사 거점이며 행정 치소였다.섬진강 상류 임실 지역은 삼국 시대에 백제가 신라와 국경을 맞대고 세력을 겨루던 지역이었다. 무왕(재위 600~641년)은 백두대간을 넘어 신라의 아막(아영)고원 아막성을 공격하고, 섬진강을 방어선으로 삼아 성미산성을 쌓았다. 아막성(阿莫城)을 신라에서는 모산성(母山城)이라 하였다.옛길 탐사대는 주천마을을 답사하며, 백제시대 섬진강의 배나들이 나루터 위치를 가늠해 보았다. 지금 사선대 관광지의 호수가 100년 전까지도 섬진강의 본류였다는 것을 확인하였다.옛길 탐사대는 호남정맥의 마루금 사자산을 넘는 말재를 겨냥하였다. 임실의 옛길을 찾아가며 신흥사 계곡을 따라 올라갔다. 신전리 옛 신전초등학교를 지났다. 이곳이 학교였을 때, 전주에서 열차로 통근하는 교사들이 전라선 남관역에서 내렸다. 호남정맥 장재를 넘어 학교로 출근했다.사자산 신흥사에 도착하였다. 사자산 신흥사(新興寺)는 백제 성왕이 529년에 창건한 유서 깊은 사찰이다. '새롭게 흥성한다'라는 의미의 이 사찰은 성왕의 백제 중흥 꿈이 반영되었다. 신흥사 계곡 위에는 호남정맥을 넘는 둠벙소재, 작은마치, 큰마치 세 고개가 나란하다. 산맥 너머 완주 상관면에서 큰마치를 넘어서 진안 마령이나 백운으로 연결된다.신흥사 계곡의 옛길은 아막고원의 아막성, 거령산성, 월평리산성, 성미산성을 연결하는 백제의 길이었다. 이 백제의 길은 조선시대에는 통영별로의 지름길 구간으로 역할 했다. 1500년이 넘는 옛길의 원형을 찾으며 걸으니, 의미가 깊었다.임실의 향토역사탐구가인 김진영씨가 이 지역에 전해오는 신흥사 풍수 설화를 이야기 했다.사자가 웅크린 형국인 사자산 앞에 자리한 신흥사의 대웅전은 사자 입의 혀 위치에 있다. 이 가람은 예로부터 담장을 쌓지 않았다고 한다. 담장을 쌓으면 영문 모르게 쉽게 허물어졌다, '사자 입속의 혀가 움직이면서 담장을 허문다'는 이치였다. 이 설화에서 담장은 고정된 국경을 상징하지 않을까? 백제 성왕이 국경을 열고 영토를 확장하려 했던 희망을 이 설화가 상징하는 듯해 흥미로웠다.신흥사를 지나서 회봉리로 넘어가는 임도를 한참 올라갔다. 호남정맥을 넘는 작은마치와 큰마치의 고갯길 위치를 확인하였다. 이 고개들은 백제 시대부터 큰 길목이었지만, 지금은 고갯길이 지워져서 넘을 수는 없다. 이 고개를 넘으면 완주 상관면 원마치 마을에 이른다.옛길 탐방단은 차량으로 17번 국도의 고개인 슬치로 이동하였다. 슬치는 섬진강과 만경강 수계의 분수령이 된다. 전주의 반석역(半石驛)에서 출발하여 슬치를 넘으면 오원역(烏院驛)에 이르렀다. 슬치는 고려와 조선 시대에 역참로의 중요한 고개였다.한양에서 삼도수군통제영이 있는 남해안의 통영에 이르는 통영별로는 조선 시대에 중요한 역참로였다. 한양에서 전라도 삼례에 이르러서, 전주 반석역, 임실 오원역, 남원 오수역, 동도역, 응령역, 인월역을 거쳐 함양 제한역, 사근역을 지나 진주와 통영으로 향했다.전주에서 남원에 이르는 이 통영별로 구간은 현재 17번 국도와 거의 일치하며, 임진왜란 때 이순신 장군의 백의종군로였다. 400년간 통영의 삼도수군통제영으로 부임하는 통제사의 길이었다.슬치를 넘어 지금은 사라진 노구암 바위의 위치를 확인하였다. 슬치 아래 전주천의 상류에 있는 만마관(萬馬關)은 조선 시대에 전주성을 지키는 중요한 관문이었다. 현재는 슬치 협곡의 숲속에 만마관 옛 성터의 흔적만 멀리서 확인할 수 있었다. 전주성의 남고산성 장대를 지키는 군사들이 만마관, 남관진(南關鎭)에 파견되어 수비하였다. 남관초등학교 위치가 남관진이었다.상관면 월암마을의 정여립 생가터를 찾았다. 이곳에 전라선 옛 철길이 농로로 바뀌어 있었다. 이 농로가 조선시대 통영별로였다. 정여립 생가터에서 작은마치를 넘어 원마치 마을로 가서, 목적지에 따라 호남정맥의 작은마치나 큰마치를 선택하여 넘을 수 있었다. 정여립 생가터에서 역참로로 향하면 남관진 만마관을 거쳐 오원역참에 이른다.이어 완주군 상관면의 원마치 마을을 답사했다. 호남정맥의 안부를 찾아 큰마치와 작은마치를 멀리서 확인하였다. 큰마치를 넘으면 진안 마령면이나 백운면으로 갈 수 있고, 작은마치를 넘으면 신흥사 계곡으로 쉽게 내려갈 수 있었다.상관면 대흥리의 만덕산 정수사를 찾았다. 정수사의 지장전 지붕 멀리 관음봉이 보였다. 이곳에서 골짜기를 따라 올라가 민목(民目)재를 넘으면 완주군 소양면에 이른다. 고개 이름이 '백성의 눈'. 무슨 사연이나 유래가 있을 듯하였다.임실 옛길 탐사반은 1500년 전 백제의 길이었던, 통영별로 지름길을 찾아보았다. 고려와 조선 시대의 역참로를 답사하며 살펴보았다. 조선 시대에 임실 지역의 통영별로 지름길은 백성의 길인 민로(民路)였고, 역참을 따라가는 통영별로는 관로(官路)였다.옛길 탐사단이 임실문화원으로 돌아왔다. 강의실에서 김진영씨가 호남정맥을 넘는 여러 고갯길을 칠판에 그려가며 정리하였다. 임실문화원 천정영 사무국장이 "10월에는 이순신 장군의 백의종군로 전주에서 남원까지 구간을 걸어보자"라고 제안하였다. 전주 반석역에서 임실현 동헌터까지 하루 걷기. 임실 동헌터에서 남원 동도 역참터까지 하루 걷기. 새로운 목표가 생겼다. 길을 걸으면 또 다른 길이 보인다.