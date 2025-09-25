"아이들 위해 달리자", 미국 로체스터 마을 주민 1300명 뭉쳤다

큰사진보기 ▲홈타운 허슬5Km 달리기 경주 참가자들이 출발 대기중에 있다. ⓒ 이순영 관련사진보기

지난 9월 20일, 미국 미시간주 로체스터 지역에서는 제20회 홈타운 허슬(Hometown Hustle) 대회가 열렸다. 올해로 20주년을 맞은 이 행사의 참가비는 성인 30달러, 학생 20달러로, 모든 수익금은 로체스터 커뮤니티 학군(RCS)의 학교 발전과 학생 교육 사업에 사용된다.참가자 전원에게는 대회 티셔츠와 번호표가 사전에 지급되며, 완주자에게는 RCS 로고가 새겨진 모자와 메달이 제공됐다.지역 사회의 교육 지원을 위한 행사인 만큼 매년 1,300명 이상이 참가할 정도로 규모가 크다. 특히, 가장 많은 참가자를 기록한 학교에는 최대 1,000달러의 상금이 지급돼, 각 학교에서는 학생과 가족의 적극적인 참여를 독려하고 있다.2024년 홈타운 허슬에는 총 65개의 스폰서, 1333명의 등록 참가자가 함께했으며, 약 8만 5126달러(한화 약 1억 1900 원)의 기부금이 모였다.이번 행사는 1마일 '패밀리 컬러 펀 런(Family Color Fun Run)'과 5Km 달리기로 나뉘어 진행됐다. 5Km 달리기는 치프 금융신용조합 건물에서 출발해, 로체스터 도심의 유서 깊은 동네와 페인트 크릭 트레일(Paint Creek Trail)을 따라 달리는 코스로, 남녀노소 누구나 참여할 수 있는 코스로 구성됐다.1마일 컬러 펀 런은 코스 곳곳에서 행사 진행요원들이 다양한 색깔의 가루를 참가자에게 뿌려 색다른 즐거움을 더했다. 또한 시간 제한이 없는 관계로 어린 아이들을 포함한 가족의 참여가 많았다.경기 종료 후 행사장 부스에서는 음악과 춤, 사진 촬영 등 다양한 즐길 거리가 마련되었으며, 후원사들이 준비한 경품 추첨과 기념품 증정 이벤트도 이어졌다. 특히 올해는 넷플릭스 애니메이션 <케이팝 데몬 헌터스>가 큰 인기를 끌면서, 오리지널 사운드트랙인 '골든'과 '소다팝'이 행사 중 배경음악으로 사용되어, 참가자들이 노래를 따라 부르거나 춤을 추는 모습도 볼 수 있었다. 이후 진행된 시상식에서는 28개 부문별 최고 기록 주자에게 상이 수여됐다.미국이 '축복받은 나라'로 불리는 이유 중 하나는 필요한 곳에 돈을 쓸 줄 알기 때문이라는 말이 있다. 그러나 현재 트럼프 행정부 2기가 교육 예산을 대폭 삭감하면서 국가의 미래인 아이들이 필요한 지원을 받지 못하고 있는 상황이다. 이로 인해 학생들과 교직원, 나아가 공교육 전반에 부정적인 영향이 우려된다.주 의회는 지역 학군의 회계연도가 시작되는 7월 1일을 기준으로 유치원부터 고등학교까지 교육 예산을 승인해야 한다. 하지만 이미 9월이 되었음에도 예산안은 합의되지 않아 10월 20일로 예정된 첫 번째 학교 지원금 지급이 지연될 가능성이 높다. 예산 확보가 지연되면서 실질적인 학교 운영이 불가능해지고, 공교육은 큰 타격을 받을 것으로 보인다.코로나 팬데믹 종료 이후 이어져온 무상 급식 또한 지속 여부가 불투명한 상황이다. 주정부 회계연도가 시작되는 10월 1일 이후 무상 급식이 유지될지 확정되지 않아, 학교 측은 급식 지원이 필요한 학생들에게 서류 제출을 독려하며, 중단 시에도 학생들이 차질 없이 급식을 제공받을 수 있도록 준비하고 있다. 현 상황을 고려할 때, 무상 급식이 유료로 전환될 가능성도 높다.이러한 어려움 속에서 학교와 학부모들은 교육 예산 통과를 위해 각자의 방식으로 목소리를 내고 있다. 최근 교육회복지원금(ESSER)의 종료가 예고되며, 미국 전역의 학군과 학부모들은 주지사와 의원들에게 지속적인 지원을 요청하고 있다. 앞으로 미국 공교육 관련 예산의 편성과 집행이 어떤 방향으로 나아갈지, 지속적인 관심이 요구된다.